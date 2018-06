Facebook y la fuga de datos hacia fabricantes de dispositivos

Los acuerdos que Facebook tiene con distintos fabricantes de dispositivos permitieron que estos últimos tuvieran acceso a datos de los usuarios de la red social durante la década pasada. Empresas como Samsung, Apple, Microsoft, Blackberry o Amazon obtuvieron información de quienes usan Facebook sin que esto se aclarara a los usuarios de la red, debido a acuerdos pactados antes de que existiera la aplicación móvil de Facebook o de que esta fuera ampliamente usada.

Por ejemplo, al usar una aplicación como BlackBerry Hub para conectarse a Facebook, BlackBerry podía extraer información como el estado civil o la religión reportados por ese usuario, así como de sus amigos virtuales. Apple dijo a reporteros del Times que uno de los usos de estos accesos era para que los usuarios pudieran publicar imágenes tomadas desde su celular sin conectarse a la aplicación de Facebook, pero que los acuerdos no están vigentes desde septiembre del año pasado.

Mientras continúa el debate acerca de las prácticas de privacidad de Facebook, esto es lo que sabemos acerca de la asociación de la empresa con fabricantes de celulares, tabletas, consolas de videojuegos y otros dispositivos:

¿Por qué les daría Facebook acceso a los datos de los usuarios?

Los directivos de Facebook dijeron que la empresa comenzó a entablar asociaciones con las empresas que fabrican los dispositivos en 2007. La red social quería asegurarse de que sus servicios estuvieran disponibles a los usuarios de Facebook no solo en computadoras de escritorio, sino donde la gente usara internet: teléfonos móviles, televisores inteligentes, consolas de videojuegos y otros productos.

En ese entonces, muchos celulares no podían ejecutar las aplicaciones de Facebook. Por eso, Facebook les permitió a los fabricantes que integraran elementos de la red social -como botones de me gusta, una función para compartir fotos o listas de amigos- en sus dispositivos.

¿Se trata solo de la aplicación de Facebook para celular?

No. Facebook ha dicho que sus socios de dispositivos usaban el acceso a los datos privados tanto para la aplicación de Facebook como para otras aplicaciones e integraciones que considera parte de la “experiencia de Facebook”. Esta varía según la empresa con la que se hacen los dispositivos. Algunos tienen aplicaciones que muestran mensajes de Facebook en un “centro” social junto con otros mensajes. Otros integran las actualizaciones de los estados de Facebook y la información de amigos en el canal de noticias del dispositivo. En algunos casos, el dispositivo extrae datos de Facebook y los incluye en su propia lista de contacto.

¿Eso qué tiene que ver con Cambridge Analytica?

En 2014, la firma de consultoría política Cambridge Analytica buscó generar perfiles psicológicos de electores estadounidenses aprovechando los datos de Facebook, como los tipos de contenido a los que la gente les dio “me gusta”. Solo algunos cientos de miles de personas le dieron al contratista de Cambridge Analytica acceso a su información de Facebook, muchos de ellos a través de una aplicación de cuestionario de un tercero.

Sin embargo, a partir de las políticas de Facebook en ese entonces, la aplicación podía extraer datos de todos los amigos de esas personas en Facebook; en total, habrían obtenido información de 87 millones de personas, de acuerdo con la red social. El contratista le vendió los datos a Cambridge Analytica para generar tecnología de perfiles de electores, algo que Facebook afirma que fue un mal uso de los datos. La empresa británica trabajó para la campaña presidencial de Donald Trump.

Facebook ha dicho en meses recientes que un abuso como el de Cambridge Analytica no pudo haber sucedido después de 2015, cuando la empresa web impuso restricciones para que los usuarios pudieran elegir qué datos podían compartir sus amigos de Facebook con terceros.

Sin embargo, el reportaje reciente de The New York Times muestra que Facebook siguió permitiendo ese tipo de acceso a decenas de las empresas de tecnología y de hardware más grandes del mundo, y solo comenzó a invalidar las asociaciones de intercambio de datos después de que salió a la luz el escándalo de Cambridge Analytica, en marzo.

¿Cómo evito que mi información termine en manos de los fabricantes de dispositivos?

A menos que en todo momento sigas muy de cerca los dispositivos que utilizan todos tus amigos de Facebook, no sabrás qué fabricantes tienen acceso a tus datos. Podrías ajustar tu configuración para bloquear todas las aplicaciones externas con el fin de que no extraigan tus datos, pero algunos fabricantes de dispositivos, entre ellos BlackBerry, pueden saltarse esa restricción. Salvo que borres tu cuenta, lo único que puedes hacer para asegurarte de que tus datos no se compartan con fabricantes de dispositivos es establecer en tu configuración que todo lo que compartas sea privado, aunque esto también evitará que tus amigos vean la información.

¿Los fabricantes de disp

ositivos entonces han reunido acervos inmensos de datos de Facebook?

Facebook ha dicho que algunos de sus socios fabricantes de dispositivos almacenan los datos de los usuarios de Facebook, y de sus amigos, en sus propios servidores. No obstante, Facebook también ha dicho que, sin importar dónde se almacene la información, sus socios firmaron contratos estrictos respecto del uso de aquellos datos. Eso no necesariamente significa que los datos estén a salvo. Una de las lecciones del escándalo de Cambridge Analytica es lo difícil que es controlar lo que sucede con los datos de los usuarios una vez que salen del sistema de Facebook.

Facebook también dijo que periódicamente audita el uso que sus socios le dan a los datos. Algunos socios almacenan los datos de Facebook en sus propios servidores, mientras que otros han dicho que los datos se envían directamente a cada dispositivo. Pero tanto Facebook como algunos de estos socios que fueron contactados por The New York Times reconocen que hay varias maneras en que la información de Facebook podría conseguirse a partir de esos dispositivos, incluido cuando un dispositivo respalda sus propios datos en servicios en la nube o se sincroniza con aplicaciones de terceros.

Una aplicación de terceros es cualquier aplicación que no haya creado el fabricante del dispositivo, como las de mensajería y las bancarias. Cada vez que un juego o alguna otra aplicación recientemente descargada te pide acceso a tu lista de contactos, esa información podría ser compartida.

(Con información de The New York Times)