Nueva corona para Matanzas en primera división de Dota 2

Los matanceros de Team Galaxy se proclamaron vencedores de la primera división de la Liga Cubana de Dota 2 en su tercera temporada, luego de ganar en dos juegos consecutivos a los habaneros de DtNt, quienes vivieron un déjà vu de la final anterior, cuando dejaron escapar el título ante los Pirates Gaming.

El conjunto cardenense, debutante en la máxima categoría del torneo, se deshizo de su rival con sendos marcadores de 23 por 11, y 34 por 18. El primer encuentro se presentaba con un pickeo (selección) bastante equilibrado para ambos equipos, pero la poca presión de los DtNt sobre la Luna rival, y los acertados gankeos (emboscadas) del Dark Seer, el Witch Doctor y el Sand King sobre su carry, el Juggernaut, precipitaron la derrota de los habaneros.

Para el segundo enfrentamiento, los subcampeones intentaron enmendar los errores del revés anterior, por lo que jugaron un triline invertido (Underlord, Jakiro y Tuskar) que obligó el retraso del carry rival, nuevamente la Luna. Sin embargo, la ausencia a largo plazo de un verdadero killer que definiera el partido a su favor (lo más cercano al carry era un Timbersaw) y la notable actuación de la Legion Commander —con +152 de daño por duelos—, la recuperada Luna y el Storm Spirit de los Galaxy, llevaron a los DtNt a la descoordinación en las peleas de equipo y, en definitiva, al descalabro final.

Team Galaxy logró disputar el título gracias a su paso sobre Get Retk, equipo al que vencieron 25 por 12, y 32 por 23, respectivamente. En el partido inaugural, los matanceros lograron adelantarse gracias, en parte, a la ventaja en valor neto de su Invoker y su Slark. Para el choque de vuelta, los contrincantes optaron por depositar sus esperanzas en un Faceless Void que provocó más de un dolor de cabeza, pero la errada decisión de utilizar como sufridor a la Dark Willow permitió al Juggernaut de los cardenenses aventajar al carry enemigo hasta llegar a una diferencia de 9000 de oro, y apoyar así a la victoria de su equipo.

En la otra llave, los DtNt superaron en dos juegos a los también habaneros Pray For Win, con marcadores de 27 por 9, y 34 por 40. En el enfrentamiento inicial, los subcampeones resolvieron su juego en menos de media hora, con actuaciones notorias del Timbersaw, iniciador de las peleas, y el Sniper, rematador desde larga distancia. Sin embargo, el segundo partido se le complicó gracias a un juego más organizado de los Pray For Win, en que destacaron el Centaur Warruner, todo un referente en las batallas largas, el Lifestealer, un héroe que no necesitó muchos ítems para erigirse como clave, y el Gyrocopter, uno de los artífices del retraso del Shadow Fiend contrario. Aun así, los DtNt lograron aguantar hasta que su Nevermore logró recuperarse y su Yurnero alcanzara una cifra cercana a los 600 creeps farmeados, lo que se tradujo en un contraataque implacable que eliminó cualquier oportunidad de victoria para sus oponentes.

Esta tercera temporada de la Liga Cubana de Dota 2 ofreció como novedades la incorporación del sistema suizo de competición en la fase de grupos —una modalidad bastante difundida en deportes como el ajedrez— y el uso de una versión más actualizada del mapa: la 7.14.