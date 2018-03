Matanzas domina en la Segunda División de Dota 2

Los matanceros Team Galaxy derrotaron con marcador global de dos juegos por uno a los capitalinos Pray For Win (P4W), y se convirtieron de esta forma en el primer equipo no habanero en ganar la Segunda División de la Liga Cubana de Dota 2.

Para el primer choque de la final, los nuevos campeones basaron su pickeo (selección) en héroes presionadores como el Dragon Knight, el Jakiro y el Phantom Lancer, que les permitieron destruir las estructuras enemigas sin mucha dificultad y conseguir una victoria de 18-8 en tan solo 27 minutos. Sin embargo, los P4W igualaron las opciones de hacerse con el trofeo luego de imponerse por 31-11 en el segundo partido, un resultado que dependió, en gran medida, de las actuaciones de su Legion Commander, que logró farmear con bastante libertad, y su Death Prophet, que dirigió el ataque hasta el corazón de las líneas enemigas.

El partido decisivo no decepcionó: los últimos 33 minutos de la discusión del título terminaron con un cerrado marcador de 20-16 favorable a los matanceros, quienes apostaron por el gankeo (emboscada) de los héroes enemigos a manos del Tuskar y el Jakiro, mientras esperaban que su carry, el Outworld Devourer, y su sufridor, el Bristleback, lograran armarse lo suficiente. Los subcampeones, por otra parte, se centraron en el apoyo a su midlaner (jugador de la línea central), el Invoker, quien logró aplacar a sus rivales a base de Meteoritos, Sun Strikes, Muros de Hielo y demás poderes de su arsenal, pero que a la larga no pudo detener —ni siquiera con la asistencia certera del Underlord y el Disruptor— al poderío del Bristleback, el Devourer y la Death Prophet, que lideraron la presión en las sendas hasta destruir todas las barracas de sus contendientes.

Los Galaxy obtuvieron su pase a la final luego de vencer sin grandes contratiempos a los habaneros Ace of Gaming, procedentes del grupo B, por sendos marcadores de 25-6 y 34-18. En el encuentro inicial, los jugadores de Ace no pudieron sobreponerse al dominio del Shadow Fiend (Nevermore) y el Faceless Void contrarios, quienes superaban con creces a su Ember Spirit y Juggernaut (midlaner y carry, respectivamente). Para el segundo choque, los capitalinos lograron establecer una mayor paridad que en el anterior, pero la poca sincronización en las peleas de equipo y las no siempre precisas cronoesferas de su Faceless Void, contribuyeron a la derrota definitiva.

Por su parte, los Pray For Win tuvieron que enfrentarse a los matanceros Batman Squadron (BS), segundos clasificados del grupo A, para obtener el boleto a la final. Luego de un adverso primer partido (15-28) en el que la Lina (midlaner de los BS) logró duplicar el valor neto del carry de los P4W (una Luna que se vio obligada a farmear en la jungla), los subcampeones se repusieron con un 28-9 en el segundo enfrentamiento y, ya con el global igualado, consiguieron un triunfo de 37-18, donde fueron fundamentales la Broodmother —prácticamente implacable en el late game— y el Gyrocopter, que aventajaba por 9000 de oro (valor neto) a la Templar Assasin del equipo contrario.

Con su llegada a la final de la Segunda División de la Liga Cubana de Dota 2, Galaxy y Pray For Win consiguen el ascenso directo a la máxima categoría del campeonato, cuya tercera edición comenzará a disputarse desde el próximo mayo, en el Palacio Central de la Computación.

La recién concluida temporada de la Liga Cubana de Dota 2 contó por primera vez con la participación de equipos de Matanzas (Galaxy y Batman Scuadron) y Pinar del Río (Team Bros), que clasificaron a través de la División Abierta, modalidad que permite disputar el acceso de los equipos a la Segunda División.

