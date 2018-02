Otro atroz asesinato masivo en EE.UU. : 17 muertos en tiroteo en escuela de La Florida

La frecuencia de los tiroteos masivos hace difícil hablar de un lugar seguro en EE.UU. Parkland, en Florida, una localidad adinerada enclavada entre las lagunas de las Everglades y la arena blanca del Caribe, fue votada el año pasado como la más segura del estado. El año pasado, sus 30.000 habitantes solo sufrieron siete crímenes violentos y 186 violaciones a la propiedad. Hoy, un ataque indiscriminado provocó una matanza en el instituto Marjoy Stoneman Douglas, uno de los mayores centros escolares de la localidad. Al cierre de esta edición, las autoridades del Condado de Broward, al que pertenece Parkland, habían reconocido que se produjeron al menos 17 víctimas mortales, además de numerosos heridos. La mayoría de los afectados fueron trasladados al hospital Broward Health North y otros al Broward Medical Center.

La tragedia comenzó a las dos y media de la tarde hora local (ocho y media de la noche en España), poco antes de que se acabara la jornada lectiva, cuando se escucharon los primeros disparos. El centro escolar tiene algo más de 3.200 alumnos y en cuanto se produjo el tiroteo el instituto fue cerrado de emergencia. Los alumnos tienen entre 14 y 19 años, y pronto empezaron a filtrarse imágenes de la situación de pánico grabadas por los alumnos desde dentro del instituto. Los estudiantes, profesores y trabajadores se escondieron en armarios, en despachos. Quienes tuvieron tiempo bloquearon las puertas y cerraron las luces. Al principio, algunos creían que se trataba de un simulacro. Se tardó poco en confirmar que era un ataque violento. En un vídeo, los estudiantes están tirados en el suelo mientras se escuchan voces y disparos. Las autoridades evacuaron poco a poco a los estudiantes, a los que se vio salir del centro en fila, con las manos levantadas.

Otros tuvieron peor suerte: doce murieron dentro del colegio, otros dos fuera del edificio y uno más en una carretera cercana al centro. Las otras dos víctimas fallecieron ya en el hospital.

La policía detuvo a un sospechoso de la masacre, aunque al cierre de esta edición no se filtraron muchos detalles sobre cómo se produjo la tragedia y sobre las motivaciones del presunto autor. Según aseguraron fuentes de las fuerzas de seguridad a ‘The Miami Herald’, la persona detenida es Nicolas de Jesús Cruz, un ex alumno del instituto, de 19 años. La detención se produjo fuera del centro escolar, en una casa de la localidad cercana de Coral Springs, donde la policía acorraló al sospechoso. No está claro cómo salió del instituto, un gran complejo formado por varios edificios, jardines e instalaciones deportivas, pero se especula que lo hizo mientras otros estudiantes huían del lugar. Las imágenes de televisión desde un helicóptero mostraron cómo la policía se llevaba esposado a un sospechoso con pantalones oscuros y camiseta granate.

El shérif del condado de Broward, Scott Israel, constató que el sospechoso es un ex alumno del centro. Jim Gard, un profesor de matemáticas del instituto, aseguró que la dirección del centro había mandado un correo electrónico a los docentes advirtiendo de que Cruz había amenazado a otros alumnos y que no se le permitía llevar mochila en el centro. «Hubo problemas con él el año pasado por amenazas a compañeros, y entiendo que por ello se le expulsó del centro», dijo al ‘Herald’.

(Informaciòn de ABC)