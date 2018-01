Vale-No Vale 10

Cubadebate retoma en estos inicios de 2018 su sección Vale-No Vale, para referi cosas que Valen para mejorar nuestras vidas, desarrollar el país, hacer mejores ciudadanos. Pero también aquellas cosas que No Valen y que merecen ser cambiadas. Frecuentemente haremos este recuento de experiencias que puede ser ampliado con sus comentarios en esta entrada o sus envíos a nuestros correos editor@cubadebate.cu y cubadebatecu@gmail.com

VALE el notable cambio que ha tenido el Zoológico de 26 en La Habana, todo pintado, con variedad de animales (bien cuidados), con diversas áreas de juego y cafeterias, con confituras para los niños y un buen ambiente para las familias.

NO VALE que todavía haya quienes le lanzan alimentos no recomendados a los animales, o tiran latas de refrescos a las áreas de los cocodrilos y otros ejemplares, o dejan regadas botellas de cervezas y latas de refrescos en diversas partes del parque zoológico, a pesar de que hay cestos colocados por doquier.

NO VALE que estos tubos led los compran los revendedores en las calles y luego en las tiendas no hay. (Lector Manuel)

VALE el extraordinario esfuerzo que se ha hecho en el paìs para recuperar las viviendas, escuelas y otras instituciones severamente golpeadas por el huracán Irma.

NO VALE que en plena intersecciòn de 41 y 42 se esté desmantelando poco a poco la notable edificación que ocupó hasta hace un tiempo la Oficina Nacional de Diseño Industrial, y que ha quedado durante meses a merced del tiempo y los ladrones, desapareciéndose ventanales, tejas y otros elementos de la construcción.

VALE: el esfuerzo que hace el estado por mejorar las instalaciones que están al servicio del pueblo

NO VALE: que existan personas que no valoren lo que tenemos y maltraten esas obras.

NO VALE: Que las calles de las mayorías de nuestras ciudades estén sucias y llenas de escombro por falta de alguien que aplique medidas a estas indisciplina social. (Lectora Nilda Díaz)