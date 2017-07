Respuestas a “Ideas lógico-creativas IV: para cuidar al anciano”

Aunque ya se ha escrito mucho y por muchos sobre el cuidado del anciano, este ejercicio de pensamiento lógico-creativo resultó muy interesante por su variedad a la hora de opinar y proponer, desde el abarcador trabajo de Marta; el relato de calle 12 sobre Anselmo; los ensayos de Oro y Enano que una vez más se complementaron; el de Mary de Marianao con una profuso pero concreto inventario de situaciones y acciones; y otros que ya citaremos como reconocimiento.

Fue muy reconfortante que no se hayan publicado comentarios sarcásticos ni irónicos, lo que no quiere decir que no se hayan escrito, pero el editor jugó su papel. Gracias.

Por otra parte pude darle una rápida lectura al documento referido por Enano, y efectivamente se trata de un buen documentode 44 páginas, el “Programa de atención integral al adulto mayor”, organizado en tres subprogramas en que se conjuga la didáctica y la funcionalidad. Hasta entonces no había tenido la certeza de mi categoría etaria, pero en dicho documento se afirma que quienes tengan 60 o más años de edad clasifican como “Adulto Mayor o Anciano”; ¡Y yo refiriéndome a otros como anciano sin saber que yo lo soy desde algunos años! Jajajaja

Veamos lo planteado por quienes siguieron la tabla propuesta

Peligro Riesgo Posible solución Piso resbaloso Caída y fractura de hueso Zapatos especiales. Poner un aviso del peligro Cruce de calle Ser atropellado pedir ayuda y siempre tener al día(bien graduados) los espejuelos Cola para medicinas Perder el orden y quedarse sin el medicamento Advertir al que está delante, que él tiene mala memoria, que lo ayude a recordar.Darlesa los ancianos el derecho a no hacer colas de medicinas. Repartir “tickets” con el número orden de la cola Pago de mercancías Ser timado por el vendedor Aconsejaría llevar poco dinero, porque cuando los bandidos ven un rollo de billetes se desordenan como Carilda. Meter en la cárcel a un par detimadores y publicarlo en laprensa, radio y televisión. Pesas digitales con pantallas y pago a través de tarjetas magnéticas Ambas no solo afectan a los ancianos y su solución beneficiaría a todos. Tomar medicamentos Olvidar tomarlo Tener una persona cerca, hacer una lista y los que usan celular, poner el despertador Estar solo en casa Accidentes diversos Buscar entretenimientos seguros para cuando está solo, juegos en la computadora, películas en la TV Competencia del cuidador Daños al anciano que necesita de un cuidador Al cuidador hay que ponerle trampitas para saber en realidad que hace o hizo y medidas activas cuando uno llega para saber cómo están las cosas. Salir de casa Dejar puerta abierta o la llave adentro Cerraduras que tienen que cerrar mediante la llave Compra de mercancías Los vendedores no pueden entrar en calles rotas Reparar las calles; utilizar mensajeros honorables Turnos médicos especializados en policlínicas No llegan o se suspenden el día convenido Aplicar control que no queda en determinar la causa, sino que resuelve el problema

Les aseguro que hubo muchos más.

Por su inmensa carga cognitiva y emocional, pego este mensaje de Raúl:

“Un día me pasó algo parecido en una guagua, venía de ESAC desde primero de mayo donde curso un diplomado y traté de sentarme en varias ocasiones pero enseguida que lo lograba, aparecía una señora o una dama y le cedía gustosamente el asiento, fueron como a cinco o seis mujeres en menos de media hora, y un muchachito del preuniversitario me dijo “Socio no calientas el asiento ni un minuto” y entonces le respondí… Sí es verdad, pero he ayudado a seis mujeres en un momentico… ¿A cuántas has ayudado tú?…”

Ahora socializo varias propuestas de ustedes, perdonen que no adjudique la autoría. Claro que no aparecen las de Marta que merecen un tratamiento especial, algo parecido sucede con las de Mary de Marianao.

Propuestas

hacer un levantamiento por los trabajadores sociales de en cada zona los ancianos que tienen y el grado de problemas que confrontan

crear más casas de abuelo para viajeros donde el cuidador pueda dejarlos con todos los cuidados y poder trabajar tranquilo hasta recogerlos por la tarde, allí socializan y se sientes protegidos.

crear una líneatelefónica de ayuda directa al anciano donde él pueda verse atendido a sus inquietudes, podría tener sicólogo y doctor clínico al menos.

muy importante tener la mente siempre en funcionamiento, activa, `para que ellos mismos no se sientan un objeto.

Ya recomendé leer lo escrito por calle 12

Aquí van cuatro de los seis pensamientos socializados por el egregio JR Oro

“Saber envejecer es la mayor de las sabidurías y uno de los más difíciles capítulos del gran arte de vivir” (Enrique Federico Amiel).

“Y si fuego es lo que arde en los ojos de los jóvenes, luz es lo que vemos en los ojos del anciano” (Victor Hugo).

“Y al final, no son los años en tu vida los que cuentan. Es la vida en tus años” (Abraham Lincoln)

“La edad es algo que no importa, al menos que seas un queso” (Luis Buñuel)

No dejen de leer lo que escribió.

El aporte de Marta fue algo fuera de serie, podría publicarse como una opinión del lector con personalidad propia. Ya el amigo Oro lo calificó de grandioso y confesó que lo guardaría como material de consulta. Y eso que ustedes no conocen el texto que antepuso a su comentario, algo con una carga humana colosal. Gracias querida Marta, amiga y villaclareña de pura cepa.

Enano, que nos tiene acostumbrados a sus cometarios radicales y bien escritos, nos regaló un comentario de alto calibre. También referenció el sitio del que ya hablé. Reitero la dirección: http://files.sld.cu/sida/files/2012/01/prog-adultomayor.pdf

Sería bueno que quienes tengan tiempo para leerlo, comentaran algo, ya yo lo alabé, lo que no me impide decir que es perfectible sobre todo en cuanto a refinar su funcionalidad, en comentarios de ustedes se ha escrito propuestas de la llamada última milla, esa que le da el toque final a cualquier proceso.