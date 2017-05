Familia de Oscar López Rivera cuenta las horas para verlo en su país

La familia de Oscar López Rivera “no ve la hora” en que sean las 8:00 de la mañana del miércoles para que pueda caminar libremente por la tierra que tanto ama.

Tan pronto el prisionero independentista sea liberado del grillete que le colocaron las autoridades federales y se dé por cumplida su sentencia, López Rivera, de 74 años, tendrá un desayuno privado para compartir con sus familiares y allegados, algunos de los cuales hace mucho tiempo que no ve.

“Cada día que se va acercando la hora cero y el corazoncito mío se agita más. Ya me parece ver salir a Oscar de la casa de Clarisa caminando sin ninguna restricción… Cuando lo vea no sé cómo voy a reaccionar porque es algo que hemos soñado tanto tiempo”, dijo con voz entrecortada Aracelis Lugo López, la sobrina mayor de López Rivera.

“Yo creo que lo primero que él va a decir es ‘llévenme al mar, vamos a caminar’. Es que yo me lo imagino. El mar y las mariposas son temas que él siempre tocaba en la mayoría de sus cartas y en sus pinturas”, sostuvo Lugo López, a quien llamaron Babi cuando la familia residía en Chicago.

“Me imagino que eso le daba tanto sentido de espacio y de libertad. No veo la hora en que sea miércoles”, añadió.

Babi detalló que la familia extendida de Oscar, que reside en San Sebastián -como ella- y en otros puntos de la Isla, está tan deseosa de verlo que se hospedará desde mañana en un hotel en San Juan, para llegar tempranito a la tan esperada cita de López Rivera con la libertad.

“Nos vamos a quedar en un hotel en San Juan para asegurarnos que en la hora cero, estemos allí. Nos citaron temprano y ese momento, tengo que vivirlo completito”, expresó la sobrina, quien le llevará a su tío un café artesanal de Lares. “Como él es bien cafetero, como nosotros, le llevo ese café que sale en un barrilito”, sostuvo.

López Rivera, a quien se considera el último prisionero de la llamada Guerra Fría, ha cumplido 35 años en prisiones estadounidenses.

En 1981 fue arrestado y posteriormente, convicto de conspiración sediciosa por sus vínculos con el grupo clandestino Fuerzas Armadas de Liberación Nacional.

Habrá fiesta también en Pepino

Oscar López Rivera será recibido por su gente, los pepi-nianos, que le darán la bienvenida a su pueblo el sábado, 20 de mayo.

Mientras, más adelante, en el verano, será la fiesta en el barrio Aibonito Guerrero, donde nació.

“Mucha gente que no es independentista estuvo en el movimiento de excarcelación. No tengo duda de que el pueblo lo recibirá. Hay gente y familia que hace mucho tiempo que no lo ha visto”, expresó el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, del Partido Nuevo Progresista.

El pasado 17 de enero, luego de una intensa campaña de excarcelación, que se prolongó por varios años y en la que participaron figuras internacionales, López Rivera fue indultado por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

Tras haber cumplido 35 años y ocho meses en instituciones carcelarias estadounidenses, el 9 de febrero de este año, López Rivera arribó a suelo borincano para extinguir los últimos 97 días de su condena en arresto domiciliario en la casa de su hija Clarisa. Desde entonces, ha estado bajo la supervisión del Negociado Federal de Prisiones.

Con la agenda llena

17 de mayo: Este miércoles, a partir de las 3:00 p.m., el pueblo podrá compartir con López Rivera en una fiesta pública en la Plaza de la Convalecencia en Río Piedras.

18 de mayo: Oscar parte temprano para Chicago parar ser recibido por los boricuas de la Division Street, donde pasó sus años mozos y juventud.

19 de mayo: Regresará a la Isla.

20 de mayo: La bienvenida le toca al pueblo de San Sebastián de Las Vegas del Pepino, que lo vio nacer hace 74 años. Será recibido por el alcalde Javier Jiménez, y familiares y allegados le prepararán un acto de 11:00 a.m. a 2:00 de la tarde en el Sala Municipal, que ubica en el casco del pueblo. En la actividad se espera que López Rivera pronuncie un mensaje.

28 de mayo: López Rivera cerrará la jornada del grupo 36 Mujeres X Oscar, en el Puente Dos Hermanos en San Juan, movimiento que en los pasados cuatro años lideró junto a otros grupos, la campaña de excarcelación del puertorriqueño.

8 de junio: El acto de bienvenida será en el Hostos Community College en Nueva York.

11 de junio: A López Rivera se le dedicará el Desfile Puertorriqueño en Nueva York.

17 de junio: Fungirá como el Gran Mariscal en la Parada Puertorriqueña en Chicago.

(Tomado de Primera Hora)