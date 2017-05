Blanca Rosa Blanco sobre su debut como directora: “Espero que se llenen todas las salas de cine”

Cuando en una buena parte del mundo audiovisual se habla de Blanquita, sabemos que se trata de Blanca Rosa Blanco; es la popular mayor Mónica de la serie Tras la huella, para una parte considerable del público porque dio estilo a un personaje, pero también la compleja mujer que protagonizó la telenovela La otra esquina y ha estado en filmes (Habanastation, Lizanka, El premio flaco, Páginas del diario de Mauricio, y Leontina entre otras obras) y ella que ama la ACTUACIÓN, en una de las últimas entrevistas que le hice me dijo “bueno, sólo diré que hemos pensado en doce capítulos, algunos los voy a dirigir yo, y hasta ahora su nombre es Retrospectiva.”.

Y en eso está, más filmando una película en coautoría con Albertico Luberta. Pero que sea Blanquita, la gran actriz, que converse sobre su tránsito a directora:

En una de las entrevistas que me has concedido afirmaste que desde niña la actuación fue para ti como un imán ¿Qué ha pasado, disminuyó la atracción?

Seguirá siendo la razón de todos los días, la actuación es parte inseparable de mi, nos hemos reconciliado después de dos años, me he replanteado muchas cosas, tratando de ver desde otro lugar el proceso luego de muchos años sin detenerme, me fue necesario hacer pausa, volver atrás para seguir desde otro punto , no voy a renunciar , al menos por ahora, tengo muchas cosas pendientes, lo sabes jajajajaj

¿Cuándo descubriste que deseabas dirigir?

Pasar brevemente por la experiencia de dar clases en el ISA, me dejó con muchos deseos de hacerlo, esa necesidad permanente de transformar la realidad desde una óptica de ficción, enfocar y ver los detalles de cada momento, ver cuadro a cuadro el proceso, una inquietud todo el tiempo por narrar historias y justamente a través de este género no tan bendecido por nuestro cine llegó la oportunidad y me enfoqué estos dos años. Sin todas las herramientas seguramente, corriendo miles de riesgos estamos hoy haciendo “El regreso”. Y quiero seguir, definitivamente va a ser indispensable, sin renunciar a la Actuación.

¿Y cuando tuviste la certeza que lo harías?

La certeza, jajajjajajaja… Amiga , la certeza es casi una palabra desacertada en estos tiempos, prefiero decirte que supe que la haría, la certeza se llama dinero, presupuesto, confianza, apoyo, deseos, riesgo de todos los que deciden y un equipo que defienda una idea, eso para mí es la certeza.

Háblame del guión…

-Tuve una idea inicial después de mi salida del policiaco pensé en ella y alguien muy especial que es NUESTRO PRINCIPE me alimentó el deseo, y convoqué a Alberto Luberta a que fuera conmigo en todo, justo por su experiencia en el género y para poder cumplir con mi rol de actriz, lo hicimos juntos, pasamos por todos los procesos, contradicciones, meses, semanas incluso sin comunicarnos, un poco difícil y entiendo que fuera difícil para el someterse a ser parte solo de un proyecto sin fondos aun, y ,mientras él tenía otros compromisos de trabajo, hasta el último momento fue así. Una vez que tuvimos el fondo para la realización se convirtió en parte inseparable del proyecto. Como en todo hubo un antes y un después.

¿Qué papel tiene Albertico Luberta en tu película?

Idea, esqueleto, argumento, ficción, genero, compromiso, es mutuo. Errores y aciertos también lo serán. Siento que somos muy diferentes y eso nos trae contradicciones muy productivas, en cosas esenciales me atrevería a decir lo que más me convence de los hombres. Es honesto y ante eso estamos juntos.

El resto del equipo está en el equilibrio, unos que han hecho mucho cine y otros como Alexander González el fotógrafo que es su opera prima, un excelente equipo de producción encabezado por una persona muy especial de muchos anos, Carlos de la Huerta, y una Imprescindible Tania Ceballo, como primera directora asistente, Maykel como director de Arte, ha sido un descubrimiento, y en ese camino llegaron todos, unas propuestas mías y de Carlos correspondieron definitivamente a tener un equipo envidiable en estos tiempos, estoy muy agradecida de cada uno de ellos en todas las especialidades absolutamente muy buena energía.

¿Qué esperas de esa película?

No es el momento para hacer conjeturas sobre el futuro de la película, solo la anunciaría como un filme policiaco de ficción, donde Patricia su protagonista decide resolver un caso pendiente, en su recorrido al resolverlo tendrá tropiezos, aciertos, desaciertos, y asuntos personales pendientes todos en Matanzas su ciudad natal . Es un filme de entretenimiento, el policiaco así lo es en todas partes condenado a ser un género menor, y no se trata de cambiar ese concepto, se trata de hacer el nuestro muy demandado por el público cubano y lo que espero, creo que es lo que queremos todos, que se llenen las salas de cine, que la gente tenga un buen producto visual, y siempre haga las lecturas personales, que sea más, solo depende de lo que vea cada cual.

¿Cuándo crees que se vea?

No tengo idea aun… siempre depende de otros ese momento, querer quisiera que fuera inmediato, que fuera mañana, jajajajaj. Ya serás la primera en saberlo. Lo prometo.

(Tomado del Portal de la TV Cubana)