Para Pensar… nueva columna en Cubadebate, en que se conjuga ficción y realidad

Como podrán comprobar acaba de nacer una nueva columna en Cubadebate titulada “Para Pensar…” en que están publicados, ojalá que entre otros, mis acertijos o ejercicios para promover la inteligencia, la creatividad y las habilidades matemáticas. He comenzado-a solicitud de los cubadebatientes-, a proponer ejercicios en que se piense y busquen soluciones creativas a problemas reales de nuestra sociedad.

Es decir están los de ficción y los de la realidad vigente.

En los ejercicios de ficción utilizo como fuente algunos libros valiosos de autores cubanos y extranjeros tales como: Basilio Zubillaga, “el puro”, querido compañero de estudios universitarios; Mauricio Amat, destacado profesor tunero; Ya.I. Perelman, eminente pedagogo ruso; por supuesto los publicados en INTERNET y los de creación o recreación propia. Evito la copia burda, casi siempre los recreo y sobre todo intento que la respuesta a cada uno sea una contribución a la generación y a la socialización del conocimiento.

En cuanto a los asociados a problemas de la vida real, el primero lo dedicamos a la mejora del transporte de pasajero en La Habana, hubo más de 250 comentarios. El segundo dedicado a cultivar valores morales y cívicos tuvo más de 45.

Pues bien, este artículo tiene dos objetivos, el primero lograr concordancia en la manera de intercambiar para aprender todos de todos, y el segundo objetivo es ponernos de acuerdo en los temas de la vida real que abordaremos en los próximos meses de 2017.

El intercambio debe caracterizarse por el trato respetuoso y amable; por el afán de aprender, de pensar con cabeza propia, de no aplicar la nociva práctica de copiar y pegar. Y como he dicho si se copia pero se razonó y se aprendió, no es criticable.

Debemos entender que los acertijos o ejercicios de pensamiento se dirigen a un público diverso, aunque siempre intentaré cierto balance, que no resulta fácil de alcanzar.

Habrá problemas con respuestas únicas y otros abiertos, con más de una o con tantas como cada cual sea capaz de imaginar. Evitaré redacciones engañosas, lo que no debe confundirse con redacciones polisémicas que promuevan el pensamiento lateral o divergente.

Relacionados con la Matemática, intentaremos seguir cubriendo sus diferentes disciplinas básicas: álgebra, geometría, lógica, estadística, teoría combinatoria,…

Referente a los problemas reales y actuales de la vida real, sabemos que no es posible que de esta manera se pueda lograr una propuesta coherente, integral y acabada para solucionar problemas generalmente complejos de la sociedad. Tampoco es mi objetivo. Lo que intentaremos es obtener un conjunto de ideas y razonamientos que puedan servir de insumos para quienes tienen el deber y la facultad de liderar el proceso de solución, con un enfoque participativo.

También es una manera de posibilitar la participación de cualquier ciudadano que lo desee y tenga la posibilidad de conectarse o interactuar con Cubadebate.

Siempre habrá personas que no le vean sentido a este empeño, pero ya hemos podido evidenciar que hay buena participación y que se agradece.

Queda la duda sobre la utilización que hagan los responsables de los procesos inherentes a los temas planteados. Pero pienso que siempre será preferible la insistencia al desaliento, el intento al abandono.

Trataré de promover la utilización de algunas técnicas de pensamiento como por ejemplo la C&S (Consecuencias y Secuelas de una decisión); la CTF (Considerar Todos los Factores); la OPV (Otros puntos de vista); la HB (Hoja de Balance),…

Pretendo proponer al menos uno cada mes, por tanto les sugiero trabajar con la lista que aquí aparece, para decidir participativamente su publicación. Les ruego le asignen un valor de 1 a 10 a estos diez temas, en que 1 sería la mayor prioridad y 10 la menor. También se podrían incluir algunos nuevos, hasta llegar a 12. Será una buena cantera.

Por el momento solo trabajaremos con un título general, pero suficientemente revelador. En el momento de publicarlos expondremos un marco conceptual elemental que nos ayude a enfocarnos bien y minimice la divagación.

Para que me ayuden en el proceso de tabulación, y no les resulte muy tedioso, tenemos las siguientes variantes de asignación de prioridad.

Pueden poner al lado de cada tema enumerado el valor que le asignarían, o bastaría con escribir en una línea la secuencia de los 10 números separados por un signo menos o guión.

Por ejemplo: 1-4-7-9-6-10-2-5-8-3, sería suficiente. Aclaro que es solo un ejemplo, no es necesariamente mi prioridad.

1. Asegurar la felicidad y seguridad de los ancianos

2. Ahorrar todo lo que pueda y deba ahorrase

3. Innovar (productos, procesos, organización, …)

4. Captar, desarrollar y retener a las personas talentosas

5. Promover la lectura

6. Facilitar los trámites de los ciudadanos

7. Una integración efectiva entre las universidades y las empresas

8. Mitigar los ruidos ambientales

9. Herramientas a crear para escuchar y divulgar las ideas de la población sobre temas medulares de la sociedad cubana de hoy.

10. Que la juventud que nace y crece tengan mejor oportunidad de viviendas y así puedan tener más hijos

Pueden añadir hasta dos nuevos temas con una breve fundamentación. Le pueden asignar la prioridad deseada.

Esta primera cosecha tiene entre los generadores a Pitufo rojo, Sachiel, Eduardo Ortega, maikel y a un servidor.

Gracias anticipadas por sus sugerencias y asignación de prioridades.