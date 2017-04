El último rinoceronte blanco del mundo busca pareja en Internet

Su nombre es Sudán, es el último rinoceronte blanco del mundo, y necesita procrear con urgencia, porque el destino de su especie depende de él. Con esa carta de presentación, el último rinoceronte blanco del planeta se ha presentado en la red social de Internet Tinder, una aplicación utilizada para buscar pareja en la web.

El perfil surge a partir de un acuerdo de colaboración entre la reserva OL Pejeta Conservacy, una asociación de Kenia, y Tinder, que pretende salvar a los animales en peligro de extinción

“Soy único en mi especie. No, en serio. Soy el último rinoceronte blanco del planeta. No quiero adelantarme, pero el futuro de mi especie depende de mí. Funciono bien bajo presión. Me gusta comer hierba y relajarme en el barro”, detalla en la descripción de la app.

De acuerdo con OL, se estima se necesitan unos nueve millones de dólares para proteger la especie y completar así una investigación sobre Técnicas de Reproducción Asistida (TRA).

Una vez perfeccionada, esta tecnología, en particular la fecundación in vitro, podría ayudar a lograr embarazos exitosos. De lograrse de forma correcta, esta será la primera vez que los científicos lleven a cabo la reproducción artificial en rinocerontes.

Hasta el momento, Sudán habita junto a otras dos hembras, Najin y Fatu, pero no han sido capaces de quedarse embarazadas debido a su avanzada edad, mientras dos guardias le custodian las 24 horas del día.

“Queremos darle al soltero más deseado del mundo la oportunidad de conocer su match. Creemos que las personas que conocemos pueden cambiar nuestras vidas. No me sorprendería si Sudán resultara ser uno de nuestros usuarios con mayor número de likes”, dijo Matt David, responsable de comunicación de Tinder.

“Salvar los rinocerontes blancos del norte es crítico si queremos que un día los rinocerontes vuelvan a introducirse de nuevo en África Central. Ellos contienen rasgos genéticos únicos que les confieren la capacidad de sobrevivir en esta parte de África. En última instancia, el objetivo será volver a introducir la población de rinoceronte blanco del norte de vuelta a la naturaleza, que es donde se encuentra su verdadero valor”, destaca Richard Vigne, CEO de la reserva Ol Pejeta Convervancy.

(Con información de 20 minutos)