Respuesta a los 54 sabores de Coppelia y la Matemática

He quedado gratamente sorprendido por el impacto de este acertijo. Ya suponía que los alérgicos a la Matemática se irían por el camino de las conjeturas “heladísticas”, la nostalgia y las incredulidades.

Les aseguro que existieron los 54 sabores. Conocí muy bien a ese estudiante que los probó todos: fui yo.

También aclaro que la foto seleccionada no se corresponde con las “tres gracias” de aquella etapa.

Comencemos con las respuestas matemáticas y los comentarios.

¿Cuántas semanas utilizó para poder probar todos los sabores, y cuánto gastó para tal finalidad?

R: Utilizó 9 semanas (54/3/2) y gastó 18 pesos, mi padre me giraba 30 pesos mensuales.

Era una pregunta muy fácil. 54 entre tres sabores, da 18 canoas; y entre 2 veces a la semana, da 9. Como son 18 canoas el gasto fue de 18 pesos, ya que cada una costaba $1.00. Varios acertaron.

¿De cuántas maneras podía haber combinado los 54 sabores, sin repetir ninguno en cada canoa?

R: Combinaciones de 54 tomada 3 a 3. C 54 , 3 = (54*53*52/3*2*1); o con factorial

Fact(54)/Fact(51)*Fact(3) = 24 804

Hubo unos cuantos que se olvidaron del denominador de la fórmula. Por tanto la respuesta que dieron se corresponde con las variaciones y no con las combinaciones. Recordemos que en las variaciones no importa el orden, pero en la combinación sí. Se merecen un repaso de teoría combinatoria. Pocos acertaron, Milton y sanuca entre ellos.

¿Suponiendo que hubiese consumido una canoa de tres bolas cuatro veces a la semana, pudiendo repetir los sabores, cuántos años hubiese necesitado? R: Si en cada canoa se pueden repetir los sabores, el número crece significativamente. Es una variación con repetición y viene dada por 543 = 157 464. Es una aplicación del principio fundamental de la multiplicación. Al dividir esa cantidad por 4 tendríamos 39 366 semanas. Si dividimos esa cantidad por las 52 semanas completas de un año, nos da 757 años y 14 días aproximadamente. Wao, Uhf, Vaya,…Increíble, pero cierto.

Solo Joaquín Ernesto acertó.

Selecciono como la mejor respuesta de los tres incisos competitivos a la de BOX_THE_Av@t@R

Intente listar los siete sabores que tenían al chocolate como elemento primario

Chocolate Chocolate malta Chocolate menta Chocolate almendrado Chocolate nuez Chocolate bizcochado Serpentina de chocolate (hoy rizado de chocolate) Mis felicitaciones para Cuqui.

También se podría incorporar el de vainilla o de menta con chocolate chip, y el de fresa bombón.

Ahora pasemos a la parte histórica, los testimonios y la gestión de conocimiento.

Existían más de 30 combinaciones, algunas fijas y otras de ocasión como por ejemplo la “4 de abril” en homenaje a la UJC y a los Pioneros. Yo era fan al Parfait ($1.00), coronado con aquel aquel toque de locura de la crema Chantilly; también el Arlequín Especial ($1.20) con dos bolas grandes, y mermelada de fresa con Chantilly imposible de olvidar.

Como dijo Prudencio, una combinación era el SPLITS ($1.00) con una porción de frutas a elegir (mango, plátano, piña,…), dos bolas de helado del sabor elegido, sirope apropiado, marshmallow, almendra o maní picadito y perla de frutas.

Una curiosidad: el de almendra costaba $0.70, todos los demás $0.50 cada bola.

El pasado jueves estuve por la heladería Coppelia, pude conversar con su culto y creativo administrador Jorge Luis Lio y otros de sus colaboradores, buscaba información documentada sobre la historia de Coppelia; me llevé muy buena impresión por sus deseos y compromiso en lograr la mayor satisfacción de los clientes. Tienen claridad de los puntos de mejoras que le deben a la población. Ellos no pueden resolver el asunto de la variedad y calidad del helado, eso le toca a la planta productora. Más tarde hablé por teléfono con la ingeniera química Mercedes, directora de la UEB-Coppelia. Con ella confirmé lo que suponía: no es comparable la calidad del helado Coppelia de antes con el actual (marca Varadero), la materia prima decide la calidad. Me sugirió que me comunicara con los directivos de la Empresa Coppelia, perteneciente al Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria. Pero como no es mi intención hacer un artículo periodístico profesional, ni mucho menos una consultoría empresarial, solo dejé a los ya mencionados la constancia del trabajo publicado y su impacto parcial. Estoy seguro es que si nos proponemos metas fáciles el avance será pobre o retrocederemos; las metas deben ser alcanzables pero retadoras.

Tomé desde el celular una foto en que Lio me explicaba el mural histórico y otra con la tabla del día, en que existían 6 sabores.

Ya El Lugareño del siglo 21 comentó la situación favorable del Coppelia de Camagüey, aunque no sea la sombra de los que fue. Esto evidencia que si le damos atención al proceso se pueden obtener mejoras que todos agradecemos. Al parecer en de Matanzas no anda muy bien.

Excelente disertación del Dr. Víctor Ego Ducrot, de la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata en nuestra hermana Argentina. ¡Qué casualidad, mi sabor preferido es el naranja piña! El de entonces tenía una textura de una sabrosura suprema y venía con unos flecos de frutas afines, algo delicioso. Otros sabores preferidos: albaricoque, praliné de almendra, chocolate malta y melocotón.

Muy interesante lo aportado por Miguel Ángel, habría que investigar lo que apunta sobre el maestro heladero de Luyanó. Yo recuerdo que en una visita de trabajo a Bulgaria en 1984 supe que Todor Yivkov (Secretario General del Partido Comunista Búlgaro) le había pedido a Fidel la patente de esos helados, ya que los búlgaros querían tenerlos en su tierra. También supe en la visita ya mencionada al Coppelia de 23, que Pham Van Dong le pidió a Fidel la patente de los mundialmente famosos helados Coppelia. Era casi un secreto de estado. A ambos se le autorizó una licencia parcial.

Sería interesante que los colegas de la Empresa Coppelia nos informaran sobre las diferentes marcas comerciales o variedades de helados que se venden en Cuba, tanto los totalmente cubanos como los de patente extranjera.

Yo estuve en Coppelia en agosto de 1966-dos meses después de su apertura-, estaba en La Habana participando en representación de Oriente Sur en el Concurso Nacional de Monitores por la asignatura de Matemática. En aquel momento había 26 sabores y 24 combinaciones como aparece en una imagen al final.

En octubre de 1966 comencé a estudiar en la Escuela de Matemática de la UH.

En aquel tiempo me convertí en una especie de prescriptor, yo apuntaba en una libretica mis observaciones, percepciones y sensaciones sobre cada sabor y respondía las preguntas de mis compañeros de la Escuela de Matemática o de la Beca de 12 y Malecón.

No pude encontrar algún ejemplar de la carta de los 54 sabores y mucho menos mi libretica con las anotaciones.

Hasta ahora he sido capaz de recordar 49 de los 54 sabores, que aparecen más abajo. Ojalá no haya sido víctima de los llamados “falsos recuerdos”. Sé que el mamey (zapote para los orientales) no estaba, tampoco el níspero, pero tengo dudas con otros como el tamarindo, la ciruela, canela, manzana, pera. Tal vez Cayo Hueso que era también fan a degustar a menudo las delicias de Coppelia, o abelboca nos pueda ayudar a completar la lista de los 54 sabores.

Cada vez que puedo voy a Coppelia y cuando se propicia converso con acompañantes ocasionales de mucho menos edad y al contarle mis vivencias de 1967-1968, me miran con una pícara sospecha de tener delante a un embustero.

Estoy seguro que no pocos sabrán que como decía el periodista Fritz Suárez Silva, “no son mentiras mías”.

Los 49 sabores que he logrado recordar de los 54.