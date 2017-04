Vale-No Vale 6

VALE que a la Oficina Central de la Empresa de Correos Camagüey llegaron, el pasado 24 de marzo, las primeras bicicletas de las 850 recibidas por Correos de Cuba, del plan de 3000 previstas para este año.

NO VALE que en la única cafetería ubicada en el área de salida de pasajeros de los vuelos Internacionales de la Terminal 3 del Aeropuerto José Martí se demoren más de 40 minutos en la mañana haciendo cambio de turno sin atender al público.

VALE la buena infraestructura, suministros y servicios que tienen los renovados mercados estatales abiertos por el Gobierno de la Capital en el Cerro, Marianao y Arroyo Naranjo, en emblemáticas instalaciones para estos fines. Y también que se hayan puesto nuevas pesas digitales para la venta.

NO VALE que se venda en libras se pese en kilogramos y que con esto se propicie otras formas de robar por la conversión del pesaje y en los cálculos que siempre se hacen a espalda del cliente. Para que se invierte en nuevas pesas si se propicia el robo. (Lector E Glez)

VALE que vuelvan a ser transitables calles aledañas a organismos estatales que durante años permanecieron cerradas.

NO VALE que el Ministerio de Transporte haya puesto una señal prohibitiva para transeúntes por una de sus aceras y en la que está frente, a menos de cinco metros, una señal jamás vista con sentido obligatorio para transeúntes que ni siquiera la tienen unidades militares cercanas al lugar ¿Por qué? La esquina es Marino y Tulipán. (Lectora Candela)

VALE que por decisión del gobierno de Santa Clara hayan quitado el parqueo de carretones alrededor de los hospitales, materno, infantil,(Lector Jorge)

NO VALE que en el Bodegón de CIMEX de 7ma y 32 se hayan pasado varios días cerrados y ahora solo trabajen hasta las 6:30 algunos dias (el horario es hasta las 9 pm), según dicen por la falta de una cajera. ¿Y la administración? ¿Y el resto de los dependientes? ¿Y el respeto al pueblo?

VALE Que el matrimonio que mantiene limpio el parque de Carlos III y Plasencia, sean constantes y profesionales y que a es parque le hayan arreglado la fuente de agua.

NO VALE Que las pesonas que disfrutan del parque en las horas nocturnas echen por tierra el exelente trabajo del matrimonio y que la fuente no cuente con el juego de luces y los distintos chorros de agua conque fue construída. No vale: Que ensucien con desperdicios el agua de la fuente. (Lector Alfredo)

VALE que en Cienfuegos hayan restaurado algunos comercios del Bulevar.

NO VALE el Vertedero que se encuentra a 5 metros del Círculo Infantil Niños Felices y a 3 m de la casa de Visita de la CTC en 83 y 2 Tulipán, por donde pasan cientos de niños y padres que van para el círculo y para la escuela y donde el mal olor y la cantidad de basura inunda varios metros a la redonda, el cual a veces está más de 12 días sin recogerse. (Lector Elpidio)

VALE que recientemente haya salido al aire el canal informativo Caribe por la señal HD 1 con una variada programación y una renovación estética más acorde con la modernidad.

NO VALE que para ello, se haya suprimido la programación habitual de ese canal que ofertaba películas, videos clips, documentales y otros materiales en alta definición. ¿Era necesario teniendo otro canal disponible- HD2- eliminar la programación del primero?

VALE que se hagan todas estas publicaciones.

NO VALE que no se publiquen soluciones basadas en estas publicaciones. (Lector Andrés)

