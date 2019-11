Todo nos lleva siempre a La Habana

Hay una Habana maravillosa que ha inspirado a más de un poeta o cantor a través del tiempo. Hay otra Habana que no lo es tanto, pero que también saca a relucir lo mejor de sus hijos, dentro y fuera de la Isla, quienes se esfuerzan por reanimarla, por darle una mejor vida.

A esas Habanas se han dedicado libros, poemas, frases y canciones muy conocidas y otras que, aunque no lo sean, captan el alma, los colores y las sombras de esta capital añeja y su gente.

En unos homenajes priman el lirismo y el encanto, pero también los hay nutridos de humor, de la savia popular y dicharachera que de por sí caracterizan a los nacidos en este suelo.

Hoy, 16 de noviembre, cuando se cumple el medio milenio de la fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana, Cubadebate regala a sus lectores 10 frases sobre la capital, acompañadas de imágenes que revelan la espectacularidad de nuestra amada ciudad.

1. Si no existieras yo te inventaría/ Mi ciudad de La Habana. Fayad Jamís, poema “Si no existieras”.

2. Tenía que ser la Habana, / allí te encontré, allí te perdí, / en la Habana levantada por la marea dulce de la Revolución. Juan Gelman, poema “Habana Revisited”, Gotán (1962).

3. ¿Saben ustedes cómo es La Habana cuando amanece, cuando los mendigos duermen todavía contra las paredes de los edificios y ni siquiera pasan los camiones que llevan el hielo a los bares?. Ernest Hemingway, novela Tener y no tener (To Have and Have Not) (1937).

4. En 500 años de historia de ese amado pueblo, hay entretejidas muchas vidas entregadas por los demás, muchos sueños, esfuerzos, sacrificios compartidos para construir el presente y el futuro de los hijos de Cuba. Papa Francisco, mensaje enviado a los cubanos con motivo del medio milenio de La Habana (15 de noviembre, 2019).

5. Habana, Habana / si bastara una canción / para devolverte todo / lo que el tiempo te quitó. / Habana, mi Habana / si supieras el dolor / que siento cuando te canto / y no entiendes que es amor. Carlos Varela, canción “Habáname”, álbum Como los peces (1994).

6. Ciudad agrietada cada día por el sol / Y rehecha en silencio / Desde el atardecer / Para que la mañana la encuentre de nuevo intacta, / Con sólo algunos papeles y muchos besos de más. / Única ciudad que me es de veras. / Ni mejor ni peor, ni llena ni pobre: verdadera. Roberto Fernández Retamar, poema “Adiós a La Habana”, en Sí a la Revolución (1958-1962).

7. Hoy mi Habana llora de emoción/ de ser feliz, de ser canción/ de un trovador de Río la Plata. / Se muere de envidia el halcón/ al ver volar al ruiseñor, / con los amantes en las alas. José Antonio Quesada Areu, canción Hoy mi Habana (1983).

8. ¿Será lo abierto tu secreto, / noble Habana, Señora, / tu breve corpulencia, / tan graciosa, / tendrá por eso ese perfil de ave / —el pie bien afincado—/ y ese ligero aire / fanfarrón? Fina García Marruz, poema “La noble Habana”.

9. ¡Oh, beldad!, es mayor tu sufrimiento / Que este tenaz y dilatado muro / Que circunda tu hermoso pavimento; / Empero tú eres toda mármol puro, / Sin alma, sin calor, sin sentimiento, / Hecha a los golpes con el hierro duro. Gabriel de la Concepción Valdés, (Plácido), poema “La Habana”.

10. Es cierto que todo me ha llevado siempre a La Habana. Han sido realmente muchos años de trabajo y de empeño. No me arrepiento. Si hubiera otra vida que esta que conocemos aquí abajo, mi alma vagará eternamente por La Habana. Ha sido el mejor de mis amores, la mejor de mis pasiones, el mayor de mis desafíos. Realmente no sé por qué siempre vuelvo misteriosamente a ella, en la luz y en el silencio, en la vida y en el sueño. Eusebio Leal Spengler, Historiador de La Habana, en “Eusebio Leal: Habana de mis amores”, entrevista realizada por Lucía Iglesias Kuntz (Unesco) (2019).

En fotos, La Habana