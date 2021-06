Punto Deportivo: Cuba no llega a Tokio, adiós al sueño olímpico (+Podcast)

Que si el pitcheo abridor no cumplió su función, faltó oportunidad a la ofensiva, decisiones polémicas de la dirección, errores mentales, presión por ocasiones, mal manejo del bullpen; la fatídica primera entrada... No se debió dejar batear a Dayán García en el segundo juego, o, por qué se sustituyó a Mujica por Cepeda, si llevaba de 4-3.

Yariel Rodríguez pudo haber sido abridor, Moinelo no debió lanzar más de un inning, no está preparado para eso; la alineación tuvo fisuras, los cambios tardaron siendo un torneo corto, faltaron en la convocatoria hombres claves que juegan en el exterior por sus medios... Hoy, todos pensamos en lo que pudo ser y no fue para que Cuba llegara a los Juegos Olímpicos de Tokio, tras siempre haber estado presente en citas bajo los cinco aros y atesorar tres títulos y dos medallas de platas.

Lo cierto es que perdió ante Venezuela y Canadá por idénticos marcadores de seis carreras por cinco, cayendo en la fase de grupos del preolímpico de las Américas, para quedar sin opciones de avanzar a la súper ronda y luchar por el único boleto directo que otorga el certamen a Tokio.

Esto y más en el podcast beisbolero de Cubadebate con los periodistas Angélica Arce Montero y Eduardo Grenier. No se trata de hacer leña del árbol caído, pero sí de aunar ideas, discutir cuestiones relacionadas con el declive del béisbol cubano en los últimos años. Súmese al debate.

Escuche aquí