Vacas dan de mamar a cerditos, en una finca de Sancti Spíritus (+ Video)

Puede que no sea la primera vez, pero, según campesinos y expertos, se ve poco. En una finca ganadera en el camino Hornos de Cal, cerca de Sancti Spíritus, donde vacunos y cerdos comparten los mismos potreros y aguadas, últimamente los lechones quieren volverse terneros prendiéndose de la ubre de las vacas paridas para tomar también la nutritiva leche.

Un hecho inusual que ha intrigado al productor Ruperto Rodríguez Gallo, integrante de la cooperativa José Regino Sosa Cañizares, quien notó cierta merma en el rendimiento del ordeño y hasta se sorprendió al descubrir que los lechones estaban mamando de las vacas paridas cuando estaban echadas en el suelo.

“Llevo más de 25 años en la finca con el ganado y criando puercos y primera vez que ocurre esto. Había oído hablar de eso, pero no lo había visto; incluso, se lo comenté a los vecinos de por aquí y no lo creían. Se lo dije a otros campesinos de la cooperativa y me decían: ‘Estás buscando justificación para entregar menos leche’”.

Añade que “ahora tengo dos vacas paridas y hace como 10 días vi que empezaron a bajar un poco en la leche, independientemente de la seca, hasta que me puse a observar. Y una tarde, cuando voy a apartar el ganado, veo una lechona mamando de la vaca.

“Pero ya no es a esa sola vaca, según se echan a rumiar se pasan de una a otra. Ahora me parió otra puerca y esa lechona como que ha enseñado a los otros y ahora todos se enviciaron. Fíjate que hasta con la vaca parada ellos quieren mamarla y han cogido patadas y pisotones”, detalla el productor.

Cuenta el campesino que la curiosidad terminó llevando a los vecinos y a otros productores a convencerse por sus ojos del pillaje de los cerditos que, en honor a la verdad, no se ven a simple vista desnutridos. “Te puedo decir que las vacas se dejan mamar; de hecho, hay una que no tiene ya ternero y la poquita leche se la baja a los lechones, que no han dejado de mamar a las puercas”, asegura.

Lo cierto es que el vicio de los lechones puede dejar su huella en el ordeño, porque no se trata siquiera de tres cerditos, son casi una manada. “No me ha quedado más remedio que por las noches trancar los cerdos, pero por ser una crianza rústica por el día tengo que soltarlos para que aprovechen todo el alimento natural, incluido el palmiche; sobre todo, esa lechona se ha vuelto un ternero más para las vacas, cuantas veces les pasa por el lado las mama”.

La curiosidad también puso a Escambray detrás de un suceso poco común, de ahí la pertinencia de consultar un criterio especializado como el del experto en ganadería Ramón Balmaceda.

“Es más frecuente, por ejemplo, ver gatos y lechones mamando en perras paridas, pero este caso también pasa; es que el cerdo tiene un gran olfato y la leche vacuna un olor muy peculiar. Cuando un lechón mama de la vaca es porque está echada; él llega, la hociquea por el sabor que tiene la ubre y por la piel suave. Además, si el esfínter de la ubre es blandito mama con más facilidad", explica.

“Por instinto, el cerdo busca la leche, y si logra probar la de la vaca, figúrate, es un alimento extraordinario. Lo que puede estar sucediendo es que los lechones no se satisfagan con la madre y tengan un déficit de alimento. Entonces, la necesidad de su sustento los lleva a acercarse a otra especie que tiene comida para ellos.

“Lo aconsejable en esta situación es tratar de separar los lechones de las vacas, porque si no siguen haciendo eso, después se acostumbran y hasta de grandes pueden seguir buscando la proteína, que en ese caso la encuentran fácil cuando están juntos en los potreros”, recomienda Balmaceda.

(Tomado de Escambray)