El Yaguajay que proyectó Camilo

Bastaban la epopeya de cada combate, el trazo de estratega militar, las lecciones de Jefe Guerrillero y hasta el cariño que daba para que el Comandante Camilo Cienfuegos inscribiera su huella en el territorio que, a partir de octubre de 1958, tomó por nombre Frente Norte de Las Villas. Bastaba aquella batalla final para que Yaguajay quedara impregnado de sus esencias.

Aún con su alta ocupación después del triunfo de la Revolución como Jefe del Estado Mayor del Ejército Rebelde (JEMER), en 1959 regresó a la zona una y otra vez; le habían alcanzado los tres meses finales de 1958 para calcar en su mente aquella geografía, sobre todo el atraso, la pobreza, las carencias de servicios básicos, la escasa infraestructura vial y económica del lugar. Camilo no se olvidó de Yaguajay, ni de todo el Frente Norte de Las Villas, y encaminó los primeros pasos de un proyecto para la rehabilitación y desarrollo económico, social y turístico de la zona.

A través de Gerónimo Besánguiz Legarreta, director del Complejo Histórico Comandante Camilo Cienfuegos, en Yaguajay, Escambray accedió a este pasaje poco conocido, pero revelador de la proyección del Jefe Guerrillero más allá de su faceta militar.

Relata el también historiador que, revisando los archivos, aparece un documento que avala “la idea que tuvo Camilo con la zona, lo que se conoció entonces como Proyecto Turístico, pero era algo más abarcador, y la intención era un estudio para conocer en detalles los lugares, que permitiera después hacer una industrialización, acometer mejoras sociales, sobre todo para los campesinos, esa fue la parte inicial del proyecto”, detalló.

En marzo de 1959 ‒precisa Besánguiz Legarreta‒, Camilo envía a Yaguajay una comisión con tal fin, a la que se une el Comandante Félix Torres, entonces jefe del Escuadrón 37, y se desplaza a diversos lugares en virtud de indagar sobre la situación particular y las posibilidades de desarrollo que existieran.

La evidencia del trabajo desplegado por la Comisión está plasmada en el citado documento que se titula Informe al Comandante Camilo Cienfuegos sobre los trabajos de investigación en la zona norte de Las Villas, donde trasciende el alcance que dibujaba el proyecto, y en su primer párrafo acotaba:

El informe, cuya copia del original reza en el Complejo Histórico, es explícito a la hora de caracterizar los lugares y proyecciones principales que se proponía Camilo; allí se describe el Problema Agrario en Aridanes y la pertinencia de sembrar antes de comenzar el período lluvioso porque eran suelos bajos; se habla de construir una terminal pesquera en la playa Carbó y también explotar el área con fines turísticos; se dan detalles del coto minero de Bellamota, a la vez que sugiere estudiar las características del mineral de tipo asfáltico para su posible industrialización y uso.

Camilo conocía la situación deplorable de la zona e indudablemente comenzó a gestar la transformación, acotó Gerónimo Besánguiz. “Por eso el proyecto incluía cosas muy específicas, como eliminar los pisos de tierra en la zona rural, llevar la atención médica a todos los lugares, hacer obras de beneficio social como acueductos, alcantarillado, reparación de calles y carreteras; esas obras se veían también como una forma de combatir el desempleo”, subrayó.

Todo indica —añadió el historiador— que a una de las cosas que más interés le puso Camilo fue a que Yaguajay explotara el mar, por eso se propuso hacer una cooperativa pesquera, por lo que representaba en términos de alimentación, de industrializar el pescado y sirviera como fuente de empleo.

En el proyecto ‒agregó Gerónimo Besánguiz‒ se daba mucho valor también a la infraestructura de comunicación terrestre, porque era fundamental para muchas de las otras obras y servicios; también se plasmaron ideas de desarrollar el turismo y hasta explotar los cayos cercanos a Yaguajay, expresó.

“Hay otras obras que de alguna manera forman parte también de sus proyecciones, como la escuela de Meneses ‒la había prometido durante la guerra‒; la cooperativa de Juan Francisco, también en esa comunidad él mismo buscó el lugar para que se construyera una piscina; quedó pendiente al igual que la carretera desde allí hasta Yaguajay, un trazado directo de solo ocho kilómetros”.

El valor del informe que la Comisión le hace a Camilo ‒incluía un mapa detallado de la zona‒ es que allí estaban los asuntos principales que no podían quedar fuera de aquella proyección, porque definía con precisión con qué no contaba Yaguajay; para entonces se comenzaba a trabajar en planos, proyectos de viales y otros pasos a escala de oficina, dijo Besánguiz.

“Esas son las ideas que incluiría el llamado Proyecto Turístico; no está precisado si el nombre se lo puso Camilo o la Comisión de la Sección de Ingeniería del Estado Mayor del Ejército Rebelde que vino a las investigaciones, pero creo que ese sea el inicio del proyecto que pensó Camilo para Yaguajay; he investigado mucho sobre eso, pero parece que no hubo tiempo para conformarlo y darle un perfil técnico; estaba en esto cuando desapareció”.