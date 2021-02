Es pleno invierno

Orlena, una tormenta a lo largo de la costa este de América del Norte, ha ocasionado fuertes nevadas.

The Weather Channel (TWC) informó que Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, declaró el estado de emergencia en la Gran Manzana, así como en los condados de Sullivan, Ulster, Dutchess, Orange, Putnam, Rockland, Westchester, Nassau y Suffolk. A causa del fenómeno atmosférico fueron cerrados los sitios de vacunación en Nueva York, Nueva Jersey, Rhode Island, Connecticut y en las áreas de Filadelfia y Washington D. C., comunicó The New York Times.

Orlena es la decimoquinta tormenta nombrada de la temporada invernal en curso en los Estados Unidos. Las anteriores, según TWC, fueron Abigail, Billy, Constance, Dane, Eartha, Flynn, Gail, Harold, Ivy, John, Katherine, Lana, Malcolm y Nathaniel.

¡A envolverse!

Como resultado de la irrupción del aire frío que sucede al décimo frente de la etapa invernal 2020-2021 (asociado a Orlena), es posible que en el occidente y el centro del archipiélago cubano hoy se registren temperaturas máximas entre 20 y 23 °C (en algunos lugares pudieran ser inferiores a 20 °C). Para la noche, el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología está previendo valores entre 14 y 17 °C. En las provincias orientales no bajarán mucho las temperaturas.

Para nosotros, febrero es uno de los meses más fríos del año. Es el mes del calendario en que se alcanzó —en la llanura Habana-Matanzas— el récord nacional de mínima de 0.6 °C.

De acuerdo con Casablanca, en las madrugadas por venir hará mucho frío, especialmente en los territorios interiores del centro y el occidente del país, donde los termómetros pudieran marcar 9, 10 y 11 °C.