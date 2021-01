Jorge Luis Caballero: Cada personaje y cada obra tienen su método de construcción

“Cuarenta años” me dice Jorge Luis Caballero ante mi última pregunta. Lo confiesa y ríe, y yo lo percibo como el ingeniero-dependiente de Bajo el mismo sol, cuando mira con lástima a un hijo diferente. O lo recuerdo en el monte, de miliciano enamorado de una guajira blanca, en una buenísima escena con Hilario Peña, en la que el revolucionario, guapo, blanco, pero racista, no lo quiere como yerno. Lo imagino en el papel que hará en Al habla con los muertos, de ese Ud, lector… tendrá noticias, yo no se las puedo dar:

-¿Quién y por qué te dijo “Ve para la facultad de teatro, allí le hacen pruebas a la gente que tiene la cara dura como tú”. Y después, ¿qué sucedió con Corina Mestre?

Esa frase vino de Armando Suarez del Villar. Una personalidad de nuestro teatro y hombre con muchas horas en tablas. Evidentemente, vio algo en mí que a su manera le hizo indicarme un camino. Con Corina pasé un primer año fatal, éramos dos trenes enfrentados. Bueno…me enfrentaba yo. Ella solo trazaba su estrategia. Jajajajajaaj. No tenía nada que ver con el mundo del arte (al menos eso creía yo en aquel momento) pero ella se afanó y acá estoy…

-¿Qué le debes al Buendía?

Al Buendía le debo (entre tantas cosas) el camino que hoy estoy transitando con Ritual Cubano... Le debo herramientas que hoy sumo a mi arsenal como actor. Le debo el discurso creativo escénico. Buendía, toda su obra y Flora Lauten y Raquel Carrió son mi fuente y referente más presente en este instante.

-¿Cuáles obras teatro tienes en un estuche especial?

Charenton- Pedro Páramo- Macbeth- Le Chevalier Brindis de Salas- Kid Chocolate.

-“Cómodo me siento en el cine”, afirmaste en una entrevista. ¿Por qué? Háblame de tus películas

El cine más allá del encanto que posee y su perdurabilidad, también durante su proceso tiene costas y determinadas comodidades en la producción, de ahí lo reconfortante que es trabajar en él. Película mía hasta ahora no tengo ninguna. Pero todas en las que he integrado elenco me han dejado un sabor muy bueno.

-¿Cuántos negros y negras estudiaron en el ISA en tu época?

Siete desde que entre hasta que me gradué.

-¿Por qué, según tus palabras, “el tema de la discriminación racial o prejuicios raciales en la televisión de hoy creo que tiene que comenzar a cambiar”?.

Los hechos hablan por sí solos... Es una realidad que nos golpea. Ya se ve cómo algo natural que no haya negros, o que estén sólo cuando se vaya a tocar el tema racial o que estén, pero en la categoría de personajes insignificante.

-¿Me señalas como trabajaste tus personajes televisivos que “te roban privacidad”, según has dicho?

Cada personaje y cada obra tiene su método de construcción. Están los que te permiten partir de las pautas que aparecen en la obra, otros te llevan a partir de algún referente o trabajo de otras personas, algunos de tablas más cercanos a ti, otros no. Son muchas las vías para llevarlo a cabo.

-¿Algún programa humorístico en perspectiva?

Jajajajajaaj no me gusta decirle humorístico, sino, comedia. Ahora estoy trabajando en un género y con un personaje que nada ha tenido que ver en la carrera que vengo desarrollando. Vamos a ver. El guion es de Amílcar Salatti con la dirección de Alberto Luberta.

-¿Qué es Ritual Cubano? ¿Por dónde va ese proyecto?

Ritual Cubano es una plataforma de investigación, intercambio y creación artística que parte de la sociedad, la historia y la contemporaneidad, conocernos más para entendernos mejor. Ahora mismo el proyecto está en la etapa de levantar una tercera pieza de la trilogía, además de otros rituales que ya están sobre la mesa.

-¿Sueñas con algún personaje? ¿Y con algún director o directora?

Sueño con muchos personajes todo el tiempo. Me hubiera encantado tener la experiencia con Titon, Humberto Solás o Enrique Pineda Barnet. Pero también disfrutaría trabajar con Daranas y Fernando... Descubrí la química o diálogo creativo que puedo lograr con Albertico Luberta, Esteban Insausti, Arturo Santana y Alejandro Gil.

-Lo que no te haya preguntado…

¿Qué edad tengo...? Jajajajajaaj: 40

(Tomado del Portal de la TVC Cubana)