Omar Olazabal: En la producción tienes que aprender a hacer de todo

La producción es un vital componente de la realización audiovisual. Es mucho más que buscar la madera adecuada para una escenografía o la tela para el vestido de la protagonista. Es saberlo todo y tratar de resolverlo todo desde el guion hasta la comercialización.

Omar Olazabal está consciente de esa responsabilidad y por eso la ha asumido con todo el amor y respeto que merece esa profesión.

—Eres filólogo por estudio ¿no te gusta escribir?

-La filología la llevo con orgullo. Si tienes en cuenta que me especialicé en idioma árabe, en la antigua URSS, con clases en ruso y estudio obligatorio del inglés y el francés, puedes entender que me haya ayudado mucho cuando comencé a dedicarme a la producción audiovisual, y sobre todo, a entender lo que se hace en muchas partes del mundo. Escribo, quisiera tener tiempo para poderlo hacer de manera más frecuente. Tengo varios libros sin terminar, incluyendo uno de poemas. Y tú y yo somos colegas en el espacio de opinión de Cubadebate.

—¿Por qué el audiovisual?

-En la Lenin llegué a dirigir la emisora de radio. Allí aprendí a hacer locución y editar. Después no me pude zafar. Lo llevaba como una pesada deuda hasta que me dieron la oportunidad de comenzar en 1993 en Mundo Latino. Gracias a Rodovaldo ( con V) Díaz Olivera pude conocer los secretos de esa maravillosa profesión.

—Y dentro del audiovisual la producción ¿Por qué?

-Es que te obliga a conocer todos los secretos del proceso de una obra. Tienes que aprender a hacer de todo. No concibo poder trabajar en una producción y no contribuir al proceso creativo. Desde la idea hasta la entrega y distribución.

—¿Qué se necesita para ser un buen productor?

-Además de conocer el oficio y dominar los procesos, debes tener una base teórica fuerte. No se puede discutir y contribuir sin tener la cultura necesaria para demostrar tu argumentación. Y, fundamental, debes tener sensibilidad hacia las personas que trabajan en un proyecto. No concibo a un productor que maltrata. La autoridad no se gana a gritos.

—¿Cuáles son las mayores dificultades de un productor?

-La carencia de mecanismos factibles para acceder a los recursos necesarios para producir un audiovisual. Se ha avanzado mucho, pero falta un largo trecho por recorrer. Por eso siempre defendí lo que se comenzó a hacer en RTV desde hace algunos años, con errores y muchos aciertos.

—¿Cómo son las relaciones ideales entre productor-director?

-Deben ser de respeto mutuo. Y cuando ambos tienen la capacidad de debatir y llegar a consenso, la batalla está ganada.

—¿No te ha llamado la atención ser director?

-Lo he hecho. Pero me agrada ver cómo puedo conformar colectivos de realización y trabajar como un único ente.

—Mundo Latino, Televisión cubana, Mediapro ¿me dices sus diferencias?

-Mundo Latino fue un centro formador. Su fuerte fueron siempre los documentales. Que, por cierto, trascendieron fronteras y llegaron al mundo entero, sin tanto ruido y destaque en los medios.

La televisión cubana es otra escuela. Más presionada por la pantalla, llena de adrenalina y con gente muy comprometida a su profesión. Guardo los mejores recuerdos de los 5 años que pasé ahí. Sigo compartiendo con muchos y muchas colegas de ese mundo mágico.

Mediapro es una empresa mundial. Ya tuve una experiencia previa parecida de 1998 al 2003, cuando dirigí la filial de América Latina de una empresa productora de Malasia. Ahora son otros retos. Ver y aportar a cómo Mediapro produce y distribuye en el mundo entero eventos tan grandes como la Liga Española de fútbol o Panamericanos y Mundiales de muchos deportes, realiza películas y documentales que han ganado premios Oscar y series que le han dado la vuelta al mundo, creo que ha enriquecido más mi experiencia. Es un honor que pueda hacerlo y también ayudar lo más posible a mi país.

—Lo que no te haya preguntado y desees decir.

-No concibo hacer lo que hago sin agradecer a los que me permitieron hacerlo en mi Cuba que amo tanto. Los que me abrieron las puertas y me apoyaron. Soy un hombre dichoso por haber nacido aquí, seguir aquí y trabajar en lo que me hace feliz. Y lo seguiré haciendo.

