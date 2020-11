¿Cuál es la postura de países y organismos de la ONU sobre el bloqueo contra Cuba?

No solo los cubanos sabemos del bloqueo, de las trabas, de las penalizaciones, del genocidio económico y comercial. Tampoco somos los únicos afectados, con nosotros están más de 170 países y un numeroso grupo de organizaciones y entidades internacionales.

Así lo valida el informe sobre el cumplimiento de la resolución titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”, presentado hace unos días por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres.

Hoy le proponemos valoraciones de algunos organismos internacionales sobre la influencia del bloqueo arbitrario y extraterritorial, establecido por el gobierno de los Estados Unidos hace casi 60 años, el cual afecta no solo a la Isla, sino también el desarrollo de las gestiones de estas entidades en el país.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

El organismo subraya que en 2019 la economía cubana desaceleró su crecimiento. Si bien estima que en 2018 registró un aumento del 2,2 por ciento, el año pasado ocurrió solo en una escala de 0,5. ¿Por qué vamos a peor?

La CEPAL reconoce que el recrudecimiento de las medidas coercitivas contra Cuba tiene una influencia directa, pues es evidente la afectación a “las principales fuentes de ingreso de divisas: la cooperación médica internacional, las transferencias de remesas y el turismo”.

También señala el influjo negativo de la activación del título III de la Ley Helms Burton, la cual genera temores (por las represalias) en los inversores extranjeros, así como las constantes sanciones a empresas petroleras vinculadas al país, que han obligado al gobierno “a activar un plan de emergencia ante la relativa escasez de combustible” y sortear las afectaciones a su dinámica económica y a la población.

La CEPAL subraya que el bloqueo supone una “barrera significativa” para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, sobre todo porque “ha dejado cicatrices estructurales en la economía cubana en materia de financiamiento al desarrollo, inversión, crecimiento y productividad que son sumamente difíciles de remontar”.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró que la COVID-19 había pasado a ser una pandemia. Desde entonces, varias fueron las reuniones, comunicados y cartas de la Alta Comsionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michel Bachelet y el secretario general de la ONU, que de alguna manera exhortaron la derogación de las sanciones sobre determinados países (incluido Cuba) para garantizar alimentos, suministros esenciales y apoyo médico contra la enfermedad.

“Las sanciones sectoriales de amplio espectro que se aplican a países que se enfrentan a la pandemia del coronavirus deberían ser objeto de una reevaluación urgente, en vista de su posible repercusión negativa sobre el sector de la salud y los derechos humanos”, señaló Bachelet en un comunicado de prensa el 24 de marzo. ¿Qué ocurrió? El bloqueo arreció sin dar “un respiro” para combatir al Sars-Cov 2.

Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas para las Actividades Operacionales en pro del Desarrollo en Cuba

El equipo del Sistema de Naciones Unidas tiene el propósito de gestionar programas de desarrollo a nivel de país, como parte de un extenso marco de cooperación. A veces su misión se dificulta.

Por ejemplo, la oficina de la UNICEF debe utilizar un banco corresponsal para reponer los fondos de su cuenta local en dólares de los Estados Unidos. “Este proceso conlleva una pérdida de aproximadamente un 3 por ciento del valor total transferido debido a las diferencias en los tipos de cambio”.

Además, debido al bloqueo muchos sitios web y servicios están bloqueados. Por consiguiente, las oficinas de las Naciones Unidas en Cuba “acceden a Internet principalmente a través de proveedores de servicios por satélite, lo que conlleva mayores costos, un ancho de banda limitado y mala calidad de los servicios de video y voz”.

Asimismo, se socava la capacidad que tiene el personal para conectarse a webinarios y teleconferencias de relevancia, y para administrar documentos de manera colaborativa mediante sistemas en la nube.

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

En el período comprendido entre abril de 2018 a marzo de 2019 el bloqueo provocó pérdidas estimadas en 345 454 714 dólares en el área agrícola. Entre las principales condicionantes están: la búsqueda de mercados lejanos, las trabas para la exportación, la imposibilidad de acceder a fuentes de financiación multilateral externa, la falta de recursos para modernizar el equipo e infraestructura agrícolas.

Pero, ¿cuáles fueron las afectaciones que tuvo la FAO? En primer lugar, los proyectos que ejecuta se limitan por la adquisición del equipo y los suministros que complementan la asistencia técnica. Los recursos deben importarse desde mercados más distantes, lo que provoca más gastos por conceptos de precios y flete.

Además, las condiciones impuestas por el bloqueo siguen afectando a los procesos de pago y a las transacciones bancarias realizadas por y para los proveedores que prestan servicios a los proyectos de cooperación y a la oficina de la FAO en Cuba.

“Esto queda demostrado por el hecho de que los bancos no aceptan las transferencias relacionadas con ventas a Cuba, y los proveedores no pueden ofrecer a este país productos obtenidos de otras empresas norteamericanas ni transferirle fondos para pagar por servicios contratados”.

Entre los daños provocados por esa política hostil a los sectores en los que la FAO presta asistencia técnica también están: los costos adicionales por congelación de activos, los daños pecuniarios, las pérdidas financieras por falta de acceso a la tecnología más avanzada de los Estados Unidos y la reubicación de exportaciones.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

Varias medidas adoptadas por la administración Trump tuvieron una influencia negativa en el desarrollo de las actividades de colaboración que gestiona la UNESCO en Cuba. Sobre todo, a raíz de la eliminación de los viajes educativos “pueblo a pueblo”, la restricción de los vuelos de las aerolíneas estadounidenses y el cese de la llegada de los cruceros a puertos cubanos. Así fueron limitados los intercambios libres, la cooperación académica entre universidades y centros de investigación, el avance del conocimiento científico y artístico…

Otra de las afectaciones directas fue el cierre definitivo de la Oficina Exterior en La Habana del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, pues se les dificulta las solicitudes de visado a los funcionarios, los consultores y participantes en eventos, y cursos de capacitación que viajan en misión a través de ese país.

Además, la UNESCO subraya en el informe que los funcionarios están afectados porque “muchas empresas de seguro médico no pueden trabajar directamente con proveedores de servicios sanitarios cubanos debido a las restricciones impuestas por el bloqueo, por lo que les resulta difícil garantizar servicios de asistencia médica al personal de la oficina en Cuba”.

Organización Mundial de la Salud (OMS)/Organización Panamericana de la Salud (OPS)

La aplicación del título III de la Ley Helms-Burton, desde 2019 a la fecha, ha repercutido en el desarrollo de inversiones en el sector de la salud. En ese sentido, ambos organismos señalaron, como otro de los efectos del bloqueo en la salud pública y en la cooperación de la OMS con Cuba, el hecho de que en 2019 miembros del MINSAP no pudieron obtener la visa para viajar a Estados Unidos y asistir a la sesión 71 del Comité Regional para las Américas de la OMS, con sede en Washington.

Organización Mundial del Comercio (OMC)

En el propio informe presentado por el secretario general de la ONU, la OMC afirmó que en la revista general sobre la evolución del comercio internacional, el director general de este organismo se refirió igualmente al título III de la Ley Helms-Burton. El directivo explicó que dicha ley “impedía a los particulares y las empresas entablar actividades de comercio internacional con Cuba”.

La OMC puntualizó en la postura de Cuba en torno al bloqueo como obstáculo para la normalidad de las operaciones comerciales en el país, así como su carácter extraterritorial al perjudicar a terceros países que desean comerciar con la Isla.

Organización Mundial del Turismo (OMT)

“El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba persiste en la actividad general, incluidas las restricciones a los viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba, y ello repercute directamente en el sector del turismo cubano y en la contribución del país a la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, señaló, por su parte, la OMT.

En ese sentido, el organismo aseveró que, según el Barómetro OMT del Turismo Mundial, la Isla registró un descenso en cuanto a la llegada de turistas internacionales durante el segundo trimestre de 2019, lo cual se agravó en el tercer trimestre.

“Cuba, el segundo destino más popular de la región, notificó un descenso de más del 9 % en el número de llegadas”, indicó la OMT al mencionar las restricciones de viaje desde Estados Unidos, en los que se incluye la prohibición de cruceros.

Asimismo, la organización subrayó las “fuertes pérdidas” del turismo en Cuba, estimadas en 1.400 millones de dólares entre abril de 2019 y marzo de 2020.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

En su informe presentado a la ONU, el PNUD ejemplificó algunas de las medidas que perjudican las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos, entre las que se encuentran la suspensión de servicios consulares en la embajada de Estados Unidos en La Habana a ciudadanos cubanos que deseen viajar al norteño país, así como la no concesión de la visa de turista por cinco años a los cubanos que lo soliciten, y la aplicación del título III de la Ley Helms-Burton.

“Se impusieron varias sanciones, incluidas multas y congelaciones de activos financieros, a los proveedores internacionales de petróleo crudo y a entidades financieras. Los casos más relevantes fueron el de las empresas Petróleos de Venezuela (34 buques), Ballito Bay Shipping Inc., con sede en Liberia, y ProPer In Management Inc., con sede en Grecia, así como Standard Chartered, con sede en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte”, destacó el organismo.

El PNUD puntualizó en las afectaciones del bloqueo al desarrollo nacional y local, el agravamiento de la situación económica de los cubanos y la repercusión de ello en los grupos poblacionales de mayor vulnerabilidad.

En ese sentido, afirmó que “el bloqueo ha limitado el acceso de Cuba a los créditos para el desarrollo que otorgan instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, lo cual ha reducido las posibilidades de obtener recursos para proporcionar apoyo financiero a los planes de desarrollo nacionales o locales de Cuba”.

Asimismo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo hizo referencia al cierre de cuentas de la mayoría de los proveedores que mantienen relaciones comerciales con empresas de la Isla y la oficina del PNUD en el país, debido a políticas de varios bancos, fundamentalmente en Panamá y México.

“El bloqueo ha tenido efectos directos en todos los proyectos de desarrollo y las actividades de emergencia del PNUD, ya que aumenta los costos de transacción de la obtención de insumos para los proyectos y el costo y el tiempo de transporte de los bienes importados. Para encontrar empresas navieras alternativas se necesita invertir más tiempo y esfuerzo. Por consiguiente, los proyectos han sufrido retrasos considerables en la adquisición y distribución de insumos, lo que a su vez ha tenido efectos negativos en la ejecución oportuna de las actividades de los proyectos y en sus resultados.

“La situación ha sido particularmente preocupante en el caso de los proyectos relacionados con la seguridad alimentaria y el desarrollo local, dado el largo proceso que conlleva acceder a insumos agrícolas como sistemas de riego, maquinaria y herramientas, e importarlos”, destacó el organismo.

Programa Mundial de Alimentos (PMA)

En cuanto a la seguridad alimentaria en Cuba, la entidad enfatizó en la crisis económica del país en la década de 1990, la crisis financiera mundial de 2008, los elevados precios de los alimentos a nivel global, el acceso limitado al crédito, así como la baja productividad y el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra la Mayor de las Antillas.

El PMA, que trabaja en Cuba desde el año 1963, recalcó que en el año 2019 el bloqueo continuó teniendo efectos negativos en las condiciones operacionales del organismo en la Isla. En ese sentido, la entidad se refirió a la importación de equipos o insumos para la agricultura a precios elevados, lo cual impide satisfacer todas las necesidades alimenticias.

“A raíz del bloqueo, los buques se ven obligados a hacer escala en un país vecino para efectuar el transbordo de mercancías, lo que ocasiona demoras y gastos adicionales que también afectan los envíos del PMA. Debido a la crisis de combustible sufrida en el último trimestre de 2019, la oficina del PMA en Cuba se enfrentó a considerables dificultades para supervisar sus actividades en las cinco provincias orientales y para descargar alimentos y artículos no alimentarios en los diferentes puertos del país”, señaló el programa en el informe enviado al secretario general de la ONU.

Asimismo, la entidad alegó presentar dificultades en la adquisición de equipos (para proyectos, de tecnología de la información, piezas de repuesto para autos) a precios más competitivos, debido a la imposibilidad de los proveedores de vender directamente a Cuba.

Algunos países opinan sobre el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba

Angola:

La República de Angola considera que el bloqueo impuesto contra Cuba constituye una violación del derecho internacional y de la Carta, en particular en lo que respecta a: a) la igualdad soberana de los Estados; b) la no intervención y la no injerencia en sus asuntos internos; c) la libertad de comercio internacional, que también está consagrada en numerosos instrumentos jurídicos internacionales; y d) el mantenimiento del bloqueo en la situación actual, especialmente con el estallido de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), que lo hace aún más inhumano y constituye una violación flagrante de los derechos humanos, ya que priva a un país y a su población de los recursos esenciales para luchar contra dicha pandemia.

Por todas estas razones, la República de Angola, una vez más, rechaza totalmente la imposición de leyes extraterritoriales y todas las formas de medidas unilaterales y coercitivas que impiden el pleno disfrute de los derechos humanos universales, incluido el derecho al desarrollo.

Canadá:

Canadá está profundamente decepcionado con la decisión de los Estados Unidos de poner en práctica el título III de la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas (Ley Libertad), conocida comúnmente como Ley Helms-Burton. El bloqueo tiene un impacto negativo en las condiciones de vida del pueblo cubano, así como en los canadienses que realizan actividades comerciales y de inversión legítimas en Cuba y con dicho país.

China:

China exhorta a los Estados Unidos a que levanten por completo y lo antes posible el bloqueo contra Cuba y a que desarrollen con este país relaciones interestatales normales y coherentes con los propósitos y principios de la Carta y con las normas básicas que rigen las relaciones internacionales. Esto está en consonancia con los intereses comunes de los Estados Unidos y Cuba y de los pueblos de esos dos países y redundará en beneficio de la paz y la estabilidad en toda la región.

Rusia:

El bloqueo anticubano ha causado un daño significativo a la economía de la isla y ha dificultado que las autoridades cubanas lleven a cabo una transformación de calado. Se trata de una pesada carga, en primer lugar para la población cubana, ya que el bloqueo constriñe el ejercicio de los derechos legítimos de los ciudadanos cubanos a una vida digna y a una seguridad social plena, entre otros en las esferas de la salud y la educación.

Venezuela:

El Gobierno bolivariano lamenta la deriva retrógrada que ha exhibido el Gobierno del Presidente Donald Trump, al manifestar en diversas oportunidades su intención de reafirmar el injerencismo y la intromisión en los asuntos internos de la República de Cuba como elementos de sus políticas hacia el hermano país. Para Venezuela, resulta nocivo elaborar y ejecutar políticas de Estado basadas en acusaciones tendenciosas sin ningún asidero.

Tal política de confrontación, promovida y aplicada a lo largo de décadas, ha afectado el bienestar de la hermana nación latinoamericana y caribeña, que ha visto vulnerados los derechos humanos de sus ciudadanos como consecuencia de los efectos de las mencionadas medidas ilegales. En tal sentido, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela urge a los Estados Unidos de América a dar cumplimiento inmediato a las resoluciones de la Asamblea General 47/19, 48/16, 49/9, 50/10, 51/17, 52/10, 53/4, 54/21, 55/20, 56/9, 57/11, 58/7, 59/11, 60/12, 61/11, 62/3, 63/7, 64/6, 65/6, 66/6, 67/4, 68/8, 69/5, 70/5, 71/5, 72/4, 73/8 y 74/7, cuyas aprobaciones han marcado hitos históricos en votos a favor en el seno de las Naciones Unidas.

La Resolución titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba” será votada en mayo de 2021, por vigesimonovena ocasión en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas; esta vez aplazada debido al impacto de la COVID-19 a escala global.

