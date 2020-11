Tony y los Papos, un abuelo delegado (+ Fotos)

El 13 de septiembre en la noche, con La Habana en cuarentena y limitación de movimiento nocturno, Tony publicó cuatro veces en su muro de Facebook cada una hora. Cuando faltaban horas, 65, 45 y 15 minutos. Uno de sus nietos cumplía cuatro años y él llevaba meses sin poder abrazarlo. A las 12 de la noche del día 14, Papo, que probablemente nunca leerá esa publicación, recibía unas felicidades virtuales. Días antes Tony se había llegado hasta la puerta y desde la acera le había saludado a él y su hermano. Su hija tuvo que aguantarles esas ganas de niños pequeños que casi los hacen brincar de puertas para afuera.

Antonio Hernández Mena es delegado de la circunscripción 7 del Consejo Catedral de la Habana Vieja y durante meses vivió sin tomar prácticamente agua y recorriendo las calles de su circunscripción día y noche. A sus nietos los visitaba en la puerta y varias son las fotos que guarda de sus sonrisas tras las rejas. A su esposa, que se quedaba en casa y es hipertensa, a veces la sorprendía bien entrada la tarde llevándola a respirar un poco el aire del Malecón. Las 48 horas más largas de su vida, asegura, las pasó esperando el resultado de una prueba PCR. Ambos son personas mayores y las horas que Tony pasaba fuera de casa, representaban un riesgo real.

“Recuerdo que salía por la mañana alrededor de las 8:00 p.m. y era el día entero recorriendo la circunscripción y parte del Consejo, no tomaba agua ni comía nada, tenía miedo al contagio, tanto fue así que me enfermé con infección en los riñones, imagino por no tomar líquido”.

Fotógrafo por vocación y miembro del equipo de prensa de la Asamblea Nacional del Poder Popular, caminaba además casi siempre cámara colgada del cuello. Numerosas son las imágenes de calles empedradas y plazas de la Habana colonial que guarda de estos meses. Entre ellas guarda las historias de un vecindario y su lucha contra la COVID-19 durante meses.

Durante la etapa de transmisión epidémica tenía todos los días reuniones con Ángel Aguilera, presidente del Consejo Catedral, para actualizarse sobre las medidas tomadas por el Consejo de Defensa Municipal. A estas no solo asistían los delegados, también miembros de los CDR y FMC, médicos de la familia, estudiantes, maestros y vecinos que se incorporaron en las tareas de mensajeros, y de pesquisaje. “Fue un trabajo comunitario integrado muy bueno”, dice Tony.

Cuando cerraron La Habana Vieja por cuarentena, aunque en el Consejo no se reportaban casos, terminaba a las tres o cuatro de la mañana. El virus se esparcía por la ciudad y las medidas para frenarlo variaban con las horas. De entrada, hubo que actuar rápido y entregar unas tarjetas que identificaban a las personas que vivían en el Consejo y además a otras que por otra razón estaban pernoctando aquí, tuvieran o no la dirección del lugar.

Un día a Tony le avisan de que una de las vecinas más longevas de los alrededores de la Plaza de la Catedral, de esas que se para en las esquinas y recoge a los perritos abandonados, se encontraba muy mal de salud. Delgada y decaída, tardaron 15 minutos en trasladarla al hospital.

En el Consejo Catedral había montado un esquema de alimentación a las personas vulnerables desde los Sistemas de Atención a la Familia. Muchas personas recibían desayuno, almuerzo y comida todos los días en la puerta de su casa, de mano de mensajeros voluntarios. Pero Adelaida, que vivía sola, no se la comía muchas veces, terminaba dándola a los animalitos.

Una pandemia también trae consecuencias psicológicas y estar solo y en aislamiento tiene secuelas. Por eso, Tony también se convirtió en el amigo. En marzo incluso jugaba dominó con los vecinos en las noches a través de una aplicación móvil. Si algo los unió además fue la solidaridad de todos los que se ofrecieron voluntarios para varias tareas.

Arianna Herrera fue una de las jóvenes que se presentó voluntaria para trabajar en la zona de riesgo del Hospital Salvador Allende y se mantuvo repartiendo los medicamentos en el barrio. Incluso cuando entró al hospital, no quiso dejar las otras tareas de lado. “Me dijo: ´mi mamá seguirá repartiendo los medicamentos, aunque yo no esté. No busque a nadie más que eso es responsabilidad mía. Tan solo le pude decir gracias. Me quedé mudo, esa niña tiene alrededor de 20 años´.

Como Arianna, el delegado también cuenta la historia de una muchacha de su edificio que con 15 años le pidió que declarara que ella ya era mayor de edad para poder ofrecerse como mensajera.

Tony es de los que cree que “la única forma de darle apoyo a la gente es ponerse en el lugar de la gente y estar con ellos, para, dentro de nuestras posibilidades, ayudarlos a resolver sus problemas y buscarse problemas con los que tienen que realmente resolver los problemas del pueblo. No hay otra forma, digo yo”.

Uno de los momentos más difíciles fue a la hora de organizar los problemas de abastecimiento en una zona densamente poblada. “Las colas para comprar alimentos fueron para nosotros un serio problema. Los electores se quejaban porque no podían comprar, nos planteaban que siempre eran las mismas personas, y a eso súmale las personas de la tercera edad que no podían salir de sus casas por las medidas tomadas para protegerlas”.

Tony y el resto de delegados terminaron creando un sistema de tickets por viviendas que garantizaba que no hubiera personas haciendo cola para llevarse los productos para revender y que cada familia terminaba adquiriendo los productos. En total, tuvo que visitar casi 1 000 casas de su circunscripción para contabilizar la cantidad de personas. Ese día eran las 12:00 a.m. y todavía seguía el conteo.

“Cuando comencé a cometer errores en poner la información, dije, vamos a parar, ya estoy haciendo las cosas mal, debemos descansar y continuamos mañana”. A veces los vecinos no entendían que se retrasara o le exigían más. A veces él solo quería quedarse un poco más en casa y ver el principio de la conferencia del doctor Durán. “Estoy desbaratado, pero sigo pa´lante”, escribió en mayo en su muro de Facebook.

Cuando se dio un caso positivo, específicamente en Mercaderes 19, el trabajo fue incluso más agotador. “Se aislaron a todos los vecinos y se les garantizó, por estar en aislamiento, todos sus alimentos. Después fueron incorporándose poco a poco los que daban negativo al PCR, pero tenían que continuar en aislamiento por 14 días, así que se les garantizó todo lo que necesitaban: pan, cárnicos, confituras para los niños y otros alimentos”.

Gracias al trabajo de delegados como Tony y de todos los que trabajaron y trabajan durante meses frente a las consecuencias de una pandemia sin precedentes, en el municipio Habana Vieja no se han presentado eventos de transmisión local y los focos de contagio han sido controlados.

A Tony le es difícil contarlo todo, ahora que ya ha pasado. “Recordarlo todo me es difícil. Si la entrevista hubiera sido en esos momentos fuera diferente. De hecho, se me aguan los ojos de responderte esto, fueron momentos muy tristes y de mucho trabajo, por lo menos para mí que me sensibilicé demasiado, hasta el punto que sigo como el primer día de la COVID-19”.

Todavía visita a los Papos tras las barras de la puerta de casa. El contagio se ha reducido, pero su trabajo le exige el contacto directo con muchas personas y prefiere proteger a su familia manteniendo distancia. “Abuelo yo nunca te olvido”, le dice el más grande de los dos. Mientras, Tony sigue cámara al cuello, recorriendo calles de La Habana Vieja, subiendo fotos, velando colas, repartiendo alimentos… “No por gusto estamos saliendo adelante”, dice.

En fotos, trabajo de Tony durante los meses de pandemia

