Geiser Cepeda: “Estoy listo para empeños mayores”

Cuando esta tarde se anunció el ganador del premio al Jugador Más Valioso de la semana pasada (MVP por sus siglas en inglés) en la habitual reunión de la prensa especializada con los directivos del béisbol, me reconfortó ver como los aficionados más allá de sus pasiones provinciales, supieron elegir con seriedad y premiaron el bateo caliente del espirituano Geiser Cepeda con 15 677 votos, todo un récord hasta ahora desde que se instauró este sistema.

Renner Rivero con 4 134 votos, y Lisbán Correa con 2 199, quedaron por detrás con muy buenas actuaciones también en esas dos subseries, pero es cierto que los números que arrojó Cepeda son de otra galaxia.

El Gallo conectó nada menos que 15 imparables en 21 turnos al bate, incluido un par de dobles y un cuadrangular, para un promedio ofensivo de .714 y un OPS de 1.760, con nueve carreras anotadas y ocho remolcadas, para además, colocarse de líder de los bateadores del campeonato con .461, producto de 41 hits en 89 veces al bate.

“Este premio significa mucho para mí porque es una de las metas que uno como jugador se propone. Alcanzarla es algo muy grande y que me da mucha alegría”, le confesó a Cubadebate unos minutos después de conocer la distinción.

El otrora estelar de los equipos santiagueros, Fausto Álvarez, fue el designado esta vez por la Comisión Nacional para informarle del premio vía telefónica, algo que sin dudas emocionó mucho al homenajeado.

“Fausto fue un gran jugador, creo que todos los seguidores de la pelota en general y en particular los que nos desempeñamos en los jardines, quisieran llegar algún día a tener esos números que él tuvo con su equipo Santiago. Cuando era pequeño veía los videos de sus partidos y es un honor para mí que él sea el que hoy me entregue este premio tan importante para mí”, confesó.

Geiser apenas tiene 22 años de edad pero ya está en su quinta Serie Nacional y hasta este minuto está promediando para 338 de Ave en toda su carrera (702-237) y se considera listo para defender los colores del equipo nacional.

“Creo que este premio de MVP sirve entre otras cosas para que los técnicos se fijen en mí para un posible equipo Cuba. Creo que estoy listo ya para esos empeños mayores. Mi meta es poder integrarlo este año, estoy preparado para ello”, nos asegura.

Según nos comenta, mucho tiene que agradecerle este atleta por sus resultados en el campo de juego, a uno de sus ídolos: su primo y estelar pelotero de los equipos nacionales Frederich Cepeda.

“Frederich ha influido mucho en mí porque me ha apoyado siempre. Me ha ayudado en la técnica de bateo corrigiéndome errores y me ha transmitido siempre su experiencia con consejos muy valiosos. Cuando tú tienes a un ídolo tuyo dentro de tu mismo equipo eso te exige y te hace crecer más. Verlo aquí frente a mí es algo muy grande y me obliga a ser cada día un mejor jugador”, nos dice.

Su equipo de los Gallos se ha colado esta semana en el cuarto puesto del torneo y Geisel se siente muy optimista con los resultados que va teniendo el colectivo:

“El equipo está muy bien. Hay una mezcla de jóvenes con figuras de experiencia y estamos muy inspirados. Creo que este puede ser el año de nosotros, tuvimos una gran preparación y todo el equipo está muy enfocado en el trabajo que hay que hacer en el terreno de juego”.

El espirituano no quiso despedirse de nuestra conversación sin antes decirles unas palabras a esos aficionados que desde sus casas continúan apoyando al equipo:

“Quiero decirles a los aficionados de los Gallos que sigan esperando muchos éxitos de Geiser Cepeda. Dios mediante seguiré cultivando éxitos, dando lo mejor que tengo, y estaré saliendo al terreno a entregarme con mucha disciplina y sacrificio para poder aportar lo mejor para el equipo”.

Al término de la reunión de este lunes, el Comisionado Nacional de béisbol Ernesto Reinoso, informó que en los próximos días se dará a conocer la provincia que será sede del próximo Juego de las Estrellas, entre las cuatro que emitieron su solicitud (Matanzas, Cienfuegos, Camagüey, y Santiago de Cuba).

“La Comisión está trabajando en estas propuestas. Analizamos el lugar que tienen en la tabla de posiciones, cuantos años hace que no organizan este tipo de juegos, la situación del escenario que se está viviendo, las posibilidades de alojamiento y financiamiento, etc. Pienso que en lo que queda de semana nosotros haremos este análisis y tomaremos una decisión al respecto”, dijo el directivo.