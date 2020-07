VALIENTES: Dianelvis Rosel y las experiencias en la aplicación de PCR

Dianelvis Rosel Simón tiene 27 años. Es graduada de Microbiología de la Universidad de la Habana y trabaja en el Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí” (IPK), en el departamento de Virología, específicamente en el laboratorio de Virus Respiratorios.

Para contribuir a disminuir los impactos de la COVID-19 en el país, se sumó a la realización de los PCR para el diagnóstico de la presencia del SARS-CoV-2 en la población cubana. Sobre su experiencia nos comentó:

“Antes el trabajo era más suave. Recibíamos muestras de todo el país; pero no tantas. Ahora el trabajo es intenso, hay guardias que hemos hecho un número de diagnóstico récord, hemos llegado a 1400 muestras en un solo día, sin parar de trabajar.

“Mi mamá es la que siempre se preocupa y todas las mañanas antes de salir me dice que me cuide y que cumpla todas las medidas. Siempre que llego a la casa, meto toda la ropa en hipoclorito y voy directo al baño. Después entro al cuarto y trato de no tener mucho contacto directo con mis familiares para protegerlos.

“Ha sido una experiencia que nos ha permitido conocernos mejor. Antes tenía compañeros que conocía solo a nivel de pasillos o de los buenos días; pero nunca habíamos tenido esa interacción de conversar y pasar tiempo en el pantris mientras estábamos almorzando y de compartir días bonitos como mi cumpleaños que fue el 6 de mayo y lo celebré con ellos aquí en el IPK, mientras hacíamos la guardia. Por todo eso, esta es una experiencia que nunca voy a olvidar”.

(Tomado de Naturaleza Secreta)