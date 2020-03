El Gabo y Cuba: “La primera impresión fue más bien de comedia” (+ Fotos)

Fue en 1955 en París cuando el Gabo escuchó por primera vez el nombre de Fidel Castro, de la voz del poeta Nicolás Guillén. Pero no sería hasta 17 días después del triunfo revolucionario que el escritor colombiano conociera La Habana. Por aquel enero de 1959 García Márquez era redactor de Venezuela Gráfica y vivía con su esposa, Mercedes Barcha, en el barrio de San Bernardino.

Gabo hablaba siempre de ese 1ro de enero de 1959 cuando unos gritos desaforados le hicieron bajar del apartamento a ver qué ocurría, para confirmar la sospecha: Fulgencio Batista se había fugado y volaba en un avión militar hacia Santo Domingo.

La oportunidad de visitar la Isla, contó en una ocasión, se le presentó antes de lo esperado, pero la esperaba con muchas ganas. Así lo contaría años después:

“El 18 de enero, cuando estaba ordenando el escritorio para irme a casa, un hombre del Movimiento 26 de Julio apareció jadeando en la desierta oficina de la revista en busca de periodistas que quisieran ir a Cuba esa misma noche. Un avión cubano había sido mandado con ese propósito. Plinio Apuleyo Mendoza, y yo, que éramos los partidarios más resueltos de la Revolución Cubana, fuimos los primeros escogidos.

“Apenas si tuvimos tiempo de pasar por casa a recoger un saco de viaje, y yo estaba tan acostumbrado a creer que Venezuela y Cuba eran un mismo país, que no me acordé de buscar el pasaporte. No hizo falta: el agente venezolano de inmigración, más cubanista que un cubano, me pidió cualquier documento de identificación que llevara encima y el único papel que encontré en los bolsillos, fue un recibo de lavandería. El agente me lo selló al dorso, muerto de risa, y me deseó un buen viaje.

“El inconveniente serio se presentó al final, cuando el piloto descubrió que había más periodistas que asientos en el avión, y que el peso de los equipos y equipajes estaba por encima del límite aceptable.

Nadie quería quedarse, por supuesto, ni nadie quería sacrificar nada de lo que llevaba, y el propio funcionario del aeropuerto estaba decidido a despachar el avión sobrecargado. El piloto era un hombre maduro y serio, de bigote entrecano, con el uniforme de paño azul y adornos dorados de la antigua Fuerza Aérea Cubana y durante casi dos horas asistió impasible a toda clase de razones. Por último uno de nosotros encontró un argumento mortal:

—No sea cobarde capitán —dijo— también el Granma iba sobrecargado.

El piloto lo miró, y después nos miró a todos con una rabia sorda.

—La diferencia —dijo— es que ninguno de nosotros es Fidel Castro.

“Pero estaba herido de muerte, extendió el brazo por encima del mostrador, arrancó la hoja del talonario de órdenes de vuelo y la volvió una pelota en la mano.

—Está bien —dijo— nos vamos así, pero no dejo constancia de que el avión va sobrecargado.

“Se metió la bola de papel en el bolsillo y nos hizo señas de que lo siguiéramos. Mientras caminábamos hacia el avión, atrapado entre mi miedo congénito a volar y mis deseos de conocer Cuba, le pregunté al piloto con un rescoldo de voz:

—Capitán, ¿usted cree que lleguemos?

—Puede que sí —me contestó— con la ayuda de la Virgen de la Caridad del Cobre.