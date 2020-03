Dudas y planes de contingencia para la Serie Nacional, el comisionado nacional tiene la palabra

Muchos aficionados, inquietos por la demora de la oficialización de la nueva estructura de la Serie Nacional, se alarmaron al inicio de esta semana cuando quedó pospuesto el evento preolímpico de Taipéi previsto inicialmente para comenzar a principios del próximo mes de abril.

La Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC por sus siglas en inglés), la Asociación de Béisbol de China Taipéi y su liga profesional; anunciaron tras consultar a las autoridades médicas y gubernamentales, que el evento comenzará ahora el 17 de junio debido a las medidas de salud y seguridad de los jugadores por el epidemia del Coronavirus que ha atacado ya a varios países.

Todos saben que a finales de este mes de marzo en Arizona, será la segunda oportunidad de nuestra selección nacional para agenciarse el boleto olímpico, donde tendrían que hacer la hombrada de terminar en primer lugar entre varios equipos contendientes de fuerza para lograrlo.

De no conseguirlo y solo concluyendo en los puestos dos o tres en ese duro evento, los nuestros podrían ir a un repechaje en busca de la última plaza en disputa en una competición donde además de los anfitriones taipeyanos, estarían países como Australia, China y Holanda.

Con este cambio de fechas, a esa última e hipotética posibilidad los antillanos asistirían cuando su Serie Nacional se encuentre en su mejor momento, lo que unido a otros eventos como el tope con los universitarios de Estados Unidos y la jornada beisbolera en Holanda (ambos previstos a realizarse en los meses de junio y julio), se estaría complicando el normal desarrollo del evento deportivo más importante de nuestro país.

Ante estas dudas, Cubadebate visitó la oficina de Ernesto Reynoso, comisionado nacional de la disciplina, con el objetivo de hacer público sus planes de contingencia ante este imprevisto.

“El propósito nuestro es no parar la serie y seguir jugando siempre”-Aseguró Reynoso-“Tenemos varios eventos este año como el preolímpico, el tope Cuba-Estados unidos, la jornada beisbolera de Holanda y el campeonato mundial sub 23, por lo que esta serie va a estar bien accidentada, pero eso lo vamos a discutir con todos los directores de equipo”-Agregó.

El directivo informó que será la preselección nacional de los menores de 23 años los que irán a la jornada beisbolera de Holanda y los que enfrentarán a los universitarios en el tradicional tope en la Habana, para prepararlos para el campeonato mundial de la categoría que se efectuará en México a finales de octubre.

“Dentro de la misma serie debemos compartir, evaluar y tomar decisiones que ayuden al béisbol conjuntamente con los directores para el desarrollo de esos muchachos. Otro grupo de ellos estará contratado y tendremos que tener un parte sistemático de esas ligas para saber cómo están esos atletas del sub 23 para a la hora de hacer el equipo final poder tener una mejor idea de cada uno de ellos para ese evento mundial que será muy fuerte”-Dijo al respecto.

Volviendo al equipo grande, uno de los temas más complicados al cambiar la fecha del preolímpico es el de los atletas contratados, quienes para ese mes estarán cumpliendo con las obligaciones de sus respetivos clubes, algo que preocupa en gran medida a la afición, pero Reynoso está optimista:

“Eso hay que revisarlo, esto no estaba previsto. Hay que evaluarlo y discutirlo con los clubes que los tienen contratados. Eso hay que verlo caso por caso, tendremos peloteros en México y en Japón. Esto ha sido un cambio significativo porque somos el único equipo donde sus peloteros participan en su serie, son contratados y participan también en los eventos internacionales.

Nuestra posición es que nuestros atletas siempre nos representen. Por eso hay que ir a buscar una solución, ir a un análisis, pero en este momento no podemos saber cuál será el resultado porque eso nunca se había hecho y no está en sus contratos. Este evento preolímpico en junio no estaba previsto y hay que ir a discutirlo. Esperamos que la gestión sea positiva, hasta ahora todos los análisis que hemos hecho son positivos al respecto”

Antes de finalizar la plática, el comisionado nacional volvió a retomar el tema de la nueva estructura y quiso informar a la prensa especializada que este mismo viernes a las 2.00 pm, se dará una conferencia en el estadio Latinoamericano para hacerla oficial, donde se ofrecerán todos los pormenores y los detalles pertinentes, además de dar la nómina definitiva del equipo Cuba.

Por otra parte, teniendo en cuenta algunos sucesos relacionados con los traslados de peloteros a otras provincias, algo que ha venido acrecentándose en los últimos tiempos, Reynoso informó que ahora mismo está en las manos del INDER un informe en espera de su aprobación, donde se propone un sistema organizativo en base al respeto de los contratos y la instauración de una fecha límite para estos cambios, entre otros aspectos que más adelante pasarán a conocimiento de los aficionados.