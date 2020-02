Sabor y Tradición: Espirales y tallarines gratinados

Muchos me han pedido recetas de pastas. Hoy traigo dos y cómo se prepara la masa.

Estando en la República Dominicana, una pareja de italianos —que tenían un pequeño hospedaje— me decían “que italianos que se respeten no compran las pasta en el mercado, sino que las hacen en su propia casa a gusto”. No sé si en estos momentos será igual. Pero en muchas películas vemos cómo las mujeres elaboran la pasta en su hogar.

Todos sabemos que el contenido de harina en las pastas es fundamental. Se dice que la harina se convierte en almidones y estos en azúcares; en fin, creo que todo exceso causa daño a la salud. Pero qué ricas son y es, además, otra forma de variar la alimentación.

Les traigo también la forma de hacer la masa, aunque opino que la mujer cubana no está muy dada a hacerla y es frecuente comprarla en el mercado, a no ser un día que quiera hacer algo especial. No obstante, aquí la tienen.

En la comida del cubano, después de los fideos, lo más que se comía antes eran los macarrones con carne, con picadillo. Era otra de las formas de “estirar” la comida para alimentar a la familia.

Recuerdo cuando niña que los macarrones venían en cajas y eran unos tubos largos. Muchos cocotazos cogíamos cuando los tomábamos sin permiso para hacer burbujitas con el detergente o los varones las empleaban, junto con frijoles, como cerbatanas, pues no había esos juguetes tan sofisticados que hoy tienen los niños. Esas burbujitas nos ponían la garganta en candela, lo que a veces exigía el uso de la penicilina. Las cerbatanas, ni hablar, eran el pánico de la familia y no por gusto, pues muchos sustos provocaron.

Espero que las recetas sean de su agrado y las disfruten.

Para hacer pastas de forma general

Ingredientes (4 servicios):

Dos latas de harina, 4 huevos, 2 cucharadas de aceite y sal a gusto.

Preparación:

En una fuente honda ponga la harina y haga un hueco en el centro añadiendo los huevos y el aceite y comiese a amasar hasta obtener una masa firme y con plasticidad. Dele la forma deseada y déjela una hora o más, antes de cocinar.

Nota: En caso de ravioli se emplea 3-4 yemas. Se puede emplear perejil triturado para darle un toque a las pastas, así como la clorofila de las espinacas para añadirle distinción.

Espirales gratinadas

Ingredientes (4 servicios):

Un paquete de pasta en espirales, ¼ barra de mantequilla, 1 taza de picadillo hecho, 1 taza de queso rallado, sal y pimienta al gusto.

Preparación:

Cocine los espirales de acuerdo al fabricante, póngalos en una fuente, agregue el picadillo mezclándolo todo bien, puntéelo de sal y pimienta. Colóquelos después en una bandeja de hornear previamente embarrada de mantequilla. Cúbralo con el queso y póngalo a hornear durante diez minutos.

Nota: Puede emplear unos dados de carne de cerdo en salsa, carne de pollo ripiada en salsa o lo que disponga o tenga mano.

Tallarines gratinados

Ingredientes (4 servicios):

Un paquete de tallarines, ¼ barra de mantequilla, 1 cebolla, 2 huevos, 2 chorizos, 10 lascas bien finas de tocineta, 1 taza de queso rallado, 1 cucharada aceite, sal y pimienta al gusto.

Preparación:

Cocine los tallarines como indica el fabricante. Limpie y pique la cebolla en ruedas finas. Limpie y pique el chorizo en ruedas o muélalo a gusto. En un plato coloque los huevos y bátalos.

Ponga un sartén a la candela con el aceite, cuando esté caliente agregue la cebolla y las lascas de tocineta y déjelas sofreír bien. Sáquelas y resérvelas.

Una vez cocinados los tallarines póngalos en una fuente, añádale el chorizo, la tocineta, la cebolla y los huevos batidos. Mézclelo todo bien y puntéelo de sal y pimienta, viértalo en una bandeja de hornear previamente embarrada de mantequilla, cúbralo con el queso y póngalo a hornear durante 10 minutos. Sáquelo y sírvalo caliente.