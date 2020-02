Yarelys Barrios: Al final, todos tenemos nuestra recompensa (+ Video)

En la redacción de Cubadebate, los seguidores del deporte podrán reencontrarse con el disco cubano de la década del 2000. La pinareña Yarelys Barrios, máxima exponente por esos años, entrará otra vez al círculo de lanzamiento y soltará el implemento. Multimedallista olímpica, mundial y panamericana, Barrios lanzará ahora en calidad de entrenadora. Créame, valdrá la pena.

—¿Qué opinión le merece a la delegación cubana de atletismo que nos representará en Tokio?

—Hoy entrena en Europa un grupo de atletas con posibilidades de participar en los Juegos Olímpicos. Allí intervendrán también en dos competencias. Están allá: Yaimé Pérez, Denia Caballero, Juan Miguel Echevarría, Yarisley Silva, Luis Enrique Zayas, etc. Lidagmis Povea se incorporará próximamente.

“Esta comitiva regresará en marzo al país para asistir a la Copa Cuba. Hasta el momento, los entrenadores los notamos con deseos, ánimos y bien de salud, lo más importante”, sentenció.

—¿Cuáles son sus consideraciones sobre el disco cubano en la actualidad?

—Estoy contenta porque en este evento se ha logrado la continuidad. Al retirarme, quedaron figuras que han logrado mantener a Cuba en los planos estelares.

“Entre Yaimé Pérez y Denia Caballero, existe una rivalidad competitiva muy bonita. Confiamos en las dos. En Tokio pondrán el orden en el medallero. Últimamente solo pierden entre ellas.

“Juan Miguel está en un excelente momento, tiene muy buena preparación sicológica y sus marcas son formidables. Esperamos una medalla, a pesar de su juventud. Lo que haga estará bien. Es su primera Olimpiada.

“Con Yarisley Silva hay que contar. Teniendo en cuenta su experiencia, puede ser el motor impulsor del resto”, aseguró.

—Llega el año 2016 y el Comité Olímpico Internacional (COI) decide retirarle la medalla de plata de Beijing, tras dar positivo un control antidopaje de aquella época (2008). Además no se le permite participar en la cita bajo los cinco aros de Río de Janeiro. ¿Cómo enfrentó esa situación?

—Hay cosas que una no quiere recordar. Para esa Olimpiada me había preparado muchísimo, después de mi maternidad. Eran mis terceros Juegos y quería al menos ser finalista.

“Ya en el mes de febrero había hecho la marca requerida, luego participé en el campeonato nacional de Las Tunas y en abril salí a una base de entrenamiento en México donde estuve ese mes completo. Para la fecha soñaba con estar en una de las dos esquinas del podio.

“A finales de mayo me llamaron del COI y me dijeron que en Beijing 2008 había tomado acetozolamida, un diurético prohibido. Al momento empecé a llorar porque no lo conocía y siempre fue súper celosa con eso antes de las competencias.

“Empecé a averiguar con los médicos y me informaron que el medicamento dura 72 horas en sangre. Tampoco hice una súper marca, fueron los juegos que con menos cuota se ganaron (64 m). No podía entender.

“A lo mejor alguien se equivocó y me dieron eso por un duralgina. Es que ni tan siquiera me acuerdo de haber pedido una. Estaba en plena juventud.

“Y ante el COI me defendí. Dije lo que tenía que decir. Apelé muchas veces. Lo que me queda es que creyeron plenamente en mis palabras, pero al encontrar que alguien consumió un medicamento, sea responsable o no, hay que sancionarlo. Pagué por la inocencia, la novatada.

“Al final me quedó un dolor en el corazón. Quería estar en Río de Janeiro y retirarme en el mundial de Londres, pero bueno no pudo ser.

“Hoy duerno tranquila en mi almohada porque conscientemente no ingerí ningún estimulante. Sueño con que algún día ese asunto sea esclarecido”, comentó tras tragar varias veces en seco.

—¿Qué le recomienda a los deportistas cubanos que irán a Tokio?

—Siempre me pongo en los zapatos de los atletas. He llegado a sentirme la madre de ellos, son muy jóvenes.

“Les digo que disfruten los Juegos Olímpicos, pues es el cómputo del trabajo de cuatro años. Deben cuidarse, mantener el peso, evitar las lesiones. También les recomiendo soñar con el momento de la competencia, representársela mentalmente.

“En mis tiempos decía: si entrené tanto, aquí hay que matarme. Entonces sacaba el extra. Disfrutaba todas las medallas. Siempre me dije: allá arriba se paran tres y si de tres te paras tú, por supuesto haces historia.

“A las nuevas generaciones: que sueñen con algo lindo, en la lluvia, el sol, las pesas, que lo disfruten. Lo más grande que les puede pasar en la vida es entrenar por un motivo. Al final todos tenemos nuestra recompensa”.

En video, entrevista a Yarelys Barrios