Fidel Castro: “Yo solo voy a pasar por donde está el pueblo” (+ Fotos y Video)

Hace 61 años, la Caravana de la Libertad, procedente de Matanzas, llegó al Cotorro después de las 2:00 p.m. Fidel llegó en un yipi de la Columna 17 con Augusto Martínez Sánchez, Celia, Delmidio Escalona, Juan Manuel Castiñeiras y gente de la escolta. Recordemos hoy aquellas horas en las voces de la escolta, periodistas, Almeida y el propio Fidel Castro.

Alberto León (Leoncito), escolta de la Caravana, cuenta aquella tarde:

En el Cotorro Fidel reencuentra a su hijo Fidelito tras dos años y 33 días sin tenerlo consigo. Otro encuentro emotivo se produce cuando los obreros de la cervecería de esa localidad habanera salen de la fábrica para saludar a los rebeldes.

Los trabajadores nos rodearon con grandes muestras de afecto. Querían obsequiarnos unas cervezas. Fidel dijo que no, que si acaso aceptaba algo era una malta. Y nos trajeron maltas. Yo por lo menos hacía muchísimo rato que no me tomaba una.