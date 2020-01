Borroto por rematar, Anglada por sobrevivir

Tras concluir los partidos en el Estadio Latinoamericano, los mentores Miguel Borroto, de Camagüey; y Rey Vicente Anglada, de Industriales, accedieron a responder sobre lo ocurrido en estos dos primeros encuentros y lo que pudiera pasar desde este martes en el estadio Cándido González, de la ciudad agramontina.

Más allá de los dos triunfos, Borroto no subestimó la calidad del equipo azul, aunque declaró que intentará rematarlo en el tercer desafío; mientras Anglada ripostó con esperanzas y optimismo de poder hacer una hazaña en play off de cinco juegos: perder dos y barrer luego en tres como visitantes.

Miguel Borroto: “Vamos a darlo todo por rematarlos”

“Fueron juegos muy tensos y de muchas emociones. En el segundo partido, cuando parecía más fácil pusieron el empate en base en el noveno inning. Aquí nadie gana la semifinal hasta que no se saque el out 27 de la tercera victoria. Industriales es un gran equipo y lo supo demostrar en su casa, aunque nosotros ganamos”.

—Venía por una victoria, pero se lleva dos a su tierra

“En realidad pensamos siempre en una, nunca en las dos, pero se nos dio y ahora sí vamos a tratar de rematarlos en Camagüey con lo que mejor nos ha funcionado: bateo y pitcheo”.

—Industriales no se ha dado por vencido y amenazó siempre hasta el último inning.

“Así es la pelota. Santiago Torres falló en segunda, también lo hizo Ayala porque había out en home en el roletazo por tercera. Esa entrada era para cero, pero la pelota no es ciencia exacta, por eso es tan grande y tan linda”.

—Le ha funcionado muy bien el bateo en los encuentros y la defensa también, a pesar de los dos errores del último juego

“La ofensiva nuestra se ha incrementado sin duda en el equipo con Santiaguito, Yoelkis Guibert, que es tremendo bateador y con un Leslie Anderson que está intratable. Es un pelotero de estirpe grande y se ha venido preparando y ya lo ven como está. La ofensiva nuestra está al nivel de los otros tres conjuntos”.

—¿Abridor para el martes?

“Yariel Rodríguez puede pitchear, Blanco puede hacerlo, y tenemos ocho lanzadores que pueden hacerlo. Tengo a Frank Luis Medina, a Yadián Martínez. Así que no me preocupa, incluso tengo a José Ramón Rodríguez y Abelio Quiroz, que están recuperados ya del brazo y a 90 millas. Es un staff de lujo”.

—¿Algún mensaje particular a la afición?

“A toda la afición, no solo a la agramontina, sino a la santiaguera, holguinera, granmense, avileña y pinareña, porque tengo peloteros de esas provincias, que les agradezco el apoyo y deben estar muy contentas por lo que hemos logrado en el Latino. Esto no lo esperaba nadie.

Somos un equipo humilde, que llevaba 12 años sin ir a play off y mira cómo están jugando esos muchachos”.

—¿Se siente Borroto seguro en la final?

“No es así. Industriales es un gran equipo y siempre hay que respetarlo. Pero si vamos a darlo todo para intentar acabarlo en el primer juego del Cándido”.

Anglada: Podemos ganar tres allá

“No estamos muertos. Ellos van delante 2-0, pero este play off se acaba cuando un equipo llegue a tres victorias. Es decir, nosotros no nos vamos a dar por vencido y si ellos pudieron ganar dos en el Latino por qué nosotros no podemos ganar los tres allá”.

—Una de las causas de las derrotas ha sido el pitcheo, sobre todo el abridor

“Los dos mejores lanzadores nuestros no han podido tener dos salidas con calidad. Y en nuestro caso después que el abridor se va, es difícil que nuestros relevistas puedan hacer un trabajo fuerte. Ellos tienen un buen bullpen y como sucedió en el segundo juego se nos fueron adelante.

El equipo peleó, dimos 11 hits, pero la ventaja era mucha. Dimos nueve bases por bolas. Es imposible ganar así”.

—¿Se siente inconforme Anglada con el papel de los árbitros en la final porque en el segundo partido vimos varias expresiones de inconformidad?

“Es posible que quizás algunos lanzamientos se podían cantar, pero en realidad Erlis no estaba bien. Sin embargo, el sistema que tienen de que todos los árbitros roten por home no lo comparto. Lo dije en la reunión el otro día. Los árbitros de home tienen que ser los más capacitados para desempeñarse ahí y más en play off. Cuando yo jugaba detrás de home solo estaba Panchito, Alfredo Paz, Ivan Devis. Eran hombres para esos momentos. Dijeron que iban a tomar medidas, pero sigue la rotación”.

—¿Quién abre este martes?

“Brian Chi y todo el que haga falta poner. Nos las estamos jugando todas, por tanto si hacen falta utilizar a Baños o Erlis los voy a usar”.

—¿Cambios en la alineación?

“No lo creo,. Los hombres han producido y no tenemos pensado cambiar nada.

—¿Qué opinión le merece la afición que colmó el viernes el estadio Latinoamericano?

“Esperaba ver un estadio así porque la capital tiene sed de play off. Hacía rato que no estábamos en play off ni se jugaba de noche. Lo que no esperaba es que se fueran a quedar más de 10 mil personas fuera. Y la mentalidad es volverlo a llenar en la final. Ellos vinieron de visitantes y se llevaron dos, a lo mejor nosotros regresamos con tres”.