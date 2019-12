Festival de Cine: ¿Reír, llorar o reflexionar? (+ Cartelera)

Cine Chaplin

Algunas bestias: (Chile, 2019) por Jorge Riquelme Serrano.

Proyección: 08:00 pm

Una familia desembarca con entusiasmo en una isla deshabitada en la costa sur de Chile con el sueño de levantar un hotel turístico en el lugar. Cuando el hombre que los cruzó desde el continente desaparece, la familia queda prisionera de la isla. Con frío, sin agua y sin certezas, los ánimos y la buena convivencia comienzan a diluirse, dejando al descubierto las bestias que esconde la familia.

La deuda: (Argentina, España, 2019) por Gustavo Fontán.

Proyección: 10:30 pm

Mónica (45) no realizó los pagos de un cliente de la oficina en la que trabaja. Ese dinero no solo la compromete a ella, sino también a un compañero que descubre la falta. Aunque parece que no es la primera vez, el compañero, a pesar del enojo, opta por el silencio y vuelve a confiar en Mónica. Ella se compromete a reponer la suma a la mañana siguiente. Dispone solo de 14 horas, durante las que la acompañamos por su derrotero. Cuando tiene el monto necesario en su cartera, todavía le queda un encuentro más en el fondo de la noche.

Cine Yara

El cuento de las comadrejas: (Argentina, España, 2019) por Juan José Campanella.

Proyección: 05:30 pm

Una comedia protagonizada por Graciela Borges y Oscar Martínez, que también cuenta con la actuación de la actriz española Clara lago. Ante la llegada de dos jóvenes que representan una amenaza capaz de ponerlo todo en peligro, una bella estrella de la época dorada del cine, un actor en el ocaso de su vida, un escritor cinematográfico frustrado y un viejo director, hacen lo imposible por conservar el mundo que han creado en una vieja mansión.

Chicuarotes: (México, 2019) por Gael García Bernal.

Proyección: 10:30 pm

Cagalera y Moloteco son dos adolescentes de San Gregorio Atlapulco que buscan desesperadamente alejarse de las circunstancias opresivas en las que viven. Cuando se enteran de la oportunidad de comprar una plaza en el sindicato de electricistas, que podría transformar sus vidas, se adentran en el oscuro mundo criminal de la Ciudad de México, en un intento por comprar su libertad.

Cine Acapulco

La odisea de los giles: (Argentina, 2019) por Gael García Bernal.

Proyección: 08:00 pm

En Argentina, el término “gil” se refiere a una persona buena, ingenua y a la vez un poco incauta, como el grupo de vecinos de un pueblo de Buenos Aires, quienes deciden depositar todos sus ahorros en un banco para crear una cooperativa agrícola que, según creen, cambiará su destino. Pero, víctimas de una estafa, perderán todo su dinero. Liderados por Perlassi, leyenda futbolística local, estos ocho giles deciden que esta vez tomarán la justicia por su mano en una noche que será la más legendaria de sus vidas.

Cine 23 y 12

Leonardo Padura, una historia escuálida y conmovedora: (Cuba, 2019) por Náyare Menoyo.

Proyección: 10:00 am

Este es un documental biográfico dedicado al prestigioso escritor cubano, Premio Nacional de Literatura y Premio Princesa de Asturias de las Letras, de la joven periodista Náyare Menoyo.