Vale-No Vale: Recogida de escombros, Nauta Hogar y agromercados

Cubadebate continúa con su sección Vale-No Vale para reconocer, una vez más gracias a los comentarios y correos de los lectores, todo aquello que vale porque mejora nuestras vidas, desarrolla el país, o nos hace mejores ciudadanos, y señalar también todo lo que No Vale y merece ser cambiado.

Frecuentemente haremos este recuento de experiencias que puede ser ampliado con sus comentarios en esta entrada o sus envíos a nuestro correo cubadebate@cubadebate.cu. Tomaremos en cuenta para la sección aquellos comentarios o correos cuyos autores se presenten con su nombre y no con seudónimos.

Manuel Díaz:

VALE: Que el gobierno haya decretado el congelamiento de los precios de productos y servicios.

NO VALE: Que la ponchera del Mónaco, en Diez de Octubre, esconda el listado de precios y cobre 2 CUC por un ponche simple y 1 CUC por un cambio de goma. Creo que los inspectores tienen mucho que hacer y no hacen todo lo que deben.

Reval

VALE: Que el estado se preocupe por controlar los precios de los productos agrícolas en agromercados estatales.

NO VALE: No topar los precios de estos productos agrícolas a los particulares, digase carretilleros, puestos, tarimas, kioskos, etc.

Marino Mesa:

VALE: Que en la Gaceta Oficial se publicó que el precio máximo de las cervezas nacionales sea de 1.25 CUC o 30 MN.

NO VALE: Que restaurantes privados y cafeterías se sientan impune en el municipio de Cárdenas y lo vendan a 1.50 CUC y las intalaciones de Palmares en Varadero (Casa Al o El Bodegon) la vendan a 2.00 CUC.

Puentes:

VALE: Que los trabajadores bancarios se esfuercen por atender a todas las personas a tiempo y que los contribuyentes creen la cuenta fiscal según lo que establece la Resolución 904/2018 del Ministerio de Finanzas y Precios.

NO VALE: Que esos mismos trabajadores no estén suficientemente preparados para dar respuestas a las interrogantes de sus clientes, incluso esperando una presunta capacitación de otros organismos, cuando lo que tienen que saber está en la Gaceta Oficial.

Maura:

VALE: Que Etecsa abra convocatoria para los contratos de Nauta Hogar.

NO VALE: Que se hagan a finales del mes y el cliente pague lo que corresponde y que el día primero del próximo mes se pierda lo que ya había pagado.

Lázaro de Jesús:

VALE: Que se tomen medidas con quienes viertan o mantengan escombros, materiales, objetos en desuso de cualquier tipo en la vía, solares u otros espacios públicos, o asimismo frente a edificaciones, pasillos, azoteas y otras áreas tributarias de las mismas, con la obligación de retirarlos.

NO VALE: Que en la céntrica esquina de Rancho Boyeros y Tulipán, a la vista de autoridades, una brigada de la construcción que se encuentra laborando en el edificio ubicado justo al lado de la parada de ómnibus, haya depositado gran cantidad de escombros en el espacio que ocupa el parterre, como relleno, es decir, en el jardín de la acera donde deben sembrarse plantas ornamentales.