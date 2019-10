“El diario de René”: Entre los participantes en este drama, somos los que más penurias pasamos

El jueves 30 continúa el trabajo a las 9:15 a.m. Del último grupo admitido el miércoles en la tarde, al final quedan nueve personas excusadas, entre ellas el señor que conocía a medio Miami, de nombre George Plasencia, quien trabaja para la compañía de Emilio Estefan y antes se movió en el enfermizo medio radial del gueto. Si algo huele insistentemente mal tiene que haber estado cerca de un retrete.

Una vez excusado el grupo, se produce un episodio ridículo. Un fiscal se dirige genuflexo a los familiares de los pilotos de Hermanos al Rescate –no olvides que ahora son millonarios– y los lleva a la primera fila de asientos, ocupada hasta ese momento por los potenciales jurados. Paul McKenna se dirige a tu cuñado y a la mamá del Faquir y les indica que también se sienten en la primera fila, pero los fiscales saltan diligentes a impedirlo.

Paul se levanta y le plantea la situación a la jueza, mientras la pobre Mirta y mi hermano, que entienden a medias lo que está pasando, no saben si levantarse, sentarse o meterse a millonarios para que los fiscales les rindan pleitesía. Paul le dice a la jueza que lo que la Fiscalía está haciendo es injusto, pues aunque él entiende que los familiares de los muertos en el vuelo de Hermanos al Rescate tienen derecho a que se les garantice asiento, no hay razón para sentarlos en la fila que ocuparán los agentes del gobierno y justo detrás de la Fiscalía. La Fiscalía dice que ellos habían acordado ese arreglo con los oficiales de la sala y la jueza inquiere respecto a cuantos familiares hay por ambas partes.

Tras informarse de los datos, Su Señoría toma una decisión inteligente: la fila detrás de la Fiscalía será ocupada por los oficiales del gobierno y el público en general; la fila siguiente la usarán los familiares de los pilotos fallecidos; y en la tercera fila se reservarán dos asientos para Roberto y Mirta. Una vez sorteada esta otra malcriadez de los fiscales, comienza la segunda etapa en la que cada jurado entrará solo a la sala, para ser interrogado más exhaustivamente por la jueza sobre la problemática cubana.

Entre las 11:50 y la 1:10 examinan a siete personas. Por supuesto, nadie tiene simpatías por el gobierno de Cuba, lo cual no es difícil de entender en este ambiente. En el grupo hay dos personas que se dicen neutrales respecto a la problemática cubana. Tres se autoeliminan porque son “combatientes verticales” y admiten no poder ser imparciales. Hay un señor bastante inteligente que, a pesar de estar contra el sistema de Cuba, plantea que la comunidad cubana exiliada, aunque ha contribuido al desarrollo de la ciudad, incluye una minoría que no sabe lo que es democracia. Pero la tónica del día la da un hombre llamado Richard Grudzinski. Dejo que sus palabras hablen por sí solas:

La jueza: Señor, los cargos en este caso incluyen el argumento de que los defendidos eran agentes de Cuba. ¿Hay algo en esa afirmación que afectaría su habilidad para considerar justa e imparcialmente la evidencia en este caso y las instrucciones de la Corte en cuanto a la ley? Mr. Grudzinski: Su Señoría, yo he pensado acerca de esto en la noche, en mi casa, y por supuesto conozco todo acerca de este caso, leo tres periódicos diariamente. Como dice mi esposa, tengo fuertes opiniones acerca de muchas cosas y no tengo simpatías especiales por los acusados, pero no estoy de acuerdo con este juicio... ¿Puedo hablar libremente? La jueza: Sí. Mr. Grudzinski: De la manera en que yo lo veo, aquí hay cinco espías Mickey Mouse; y si no fuera por los cubanos histéricos de Miami, creo que hubieran sido puestos en un barco o un avión de vuelta a Cuba. Ha habido otros casos de espías sin tanto jaleo en Estados Unidos.

¡Grudzinski! ¿Por qué fuiste tan sincero? Por supuesto que esta opinión le costó al señor Grudzinski, o, mejor dicho, nos costó a nosotros que la jueza lo excusara del jurado.

La definición que nos hizo levantó risas en toda la sala, excepto en los fiscales, y marcará un hito en este proceso. Por lo pronto, ha creado una atmósfera de bromas entre los alguaciles y nosotros.

Lo mejor, o tal vez lo más triste de este vergonzoso proceso, es que la definición es certera. Este señor, a través de sus tres quién sabe cuán precisos periódicos, pudo darse cuenta de cuánto de farsa y show hay en este caso.

En cuanto a lo de Mickey Mouse... no hay ofensa. Sabemos lo que ese término significa en este país, y la realidad es que la Fiscalía ha querido crear una atmósfera de espionaje que no tiene que ver nada con los hechos.

De este grupo de siete, solo pueden salir dos potenciales jurados, pues a los demás los excluyó su admisión de prejuicios. La Fiscalía objetó la actuación de la jueza a propósito de un joven que, según los fiscales, fue excluido muy rápido tras haber admitido prejuicios, y la jueza aceptó tener en cuenta las objeciones de la Fiscalía para casos futuros. Creo que se impone una explicación de esta etapa del proceso para entender la reacción de la Fiscalía.

Las personas que han sido eliminadas hasta ahora, en los primeros interrogatorios en grupo, o las cinco que quedaron excluidas de los primeros interrogatorios individuales, son eliminadas “por causa”. Es decir, que durante los interrogatorios mostraron claros indicios de que no serán imparciales.

De la primera etapa del cuestionario en grupo, la jueza se queda con ciento diecinueve personas, quienes pasarán por el cuestionario individual al que ya han sido sometidos los siete primeros. La jueza entrevistará personas hasta que alcance el número de cuarenta y cuatro. A partir de ahí queda lo que se da en llamar “vetos perentorios”. A diferencia de los vetos por causa, tanto la Fiscalía como la defensa tienen derecho a vetos perentorios en los que no tienen que convencer a la jueza del porqué piden excluir a determinada persona. Como la defensa tiene derecho a diecisiete vetos perentorios y la Fiscalía a once, una vez que se tengan cuarenta y cuatro personas que no sean eliminadas por causa, cada parte puede hacer uso de sus vetos perentorios y quedarían los doce miembros del jurado más cuatro suplentes.

Por supuesto, a la Fiscalía le conviene que la jueza baje las exigencias, pues sabe que la tendencia preponderante en los jurados se inclina a su favor en cuanto a prejuicios se refiere; y de esta forma, aun cuando nosotros ejerzamos todos nuestros “vetos perentorios”, no podremos eliminar del jurado a todos los que, aun habiendo admitido tener prejuicios, digan que serían capaces de “sobreponerse a sus prejuicios y hacer un análisis justo de la evidencia”. Por su parte, a la Fiscalía le sobran sus vetos perentorios como para eliminar a cualquiera, ante el menor asomo de inclinaciones de izquierda, y al mismo tiempo a algunos de los neutrales que, por poseer capacidad de discernimiento, puedan distinguir entre la verdad y las manipulaciones de los fiscales. En fin, que el jurado resultante siempre será harto favorable a la Fiscalía.

Después de almorzar recomenzamos los cuestionarios. Esa tarde pasan dieciséis personas, de ellas quedan nueve, lo cual demuestra que efectivamente la jueza hizo caso al planteamiento de la Fiscalía. Los siete que se eliminan se debe a sus fuertes admisiones de prejuicios contra nosotros; entre los nueve que quedan, hay cuatro que pudieron no haber sido sinceros y querer estar en el jurado para salvar al mundo del “castrocomunismo”, haciéndonos picadillo. Cuatro vetos perentorios que tendremos que utilizar.

En este grupo estaba una muchachita de nombre Ileana Briganti, a la que la jueza le dio bastantes oportunidades de rehabilitarse, a pesar de que admitió su origen cubano y sus prejuicios contra nosotros. Esto da lugar a la próxima caricatura de Gerardo que tal vez sea ligeramente exagerada, pero se trata al fin de una caricatura.

Debo decir que la jueza, en este caso, no solo cedió porque la Fiscalía se lo pidiera, sino porque le presentaron un memorando con algunos preceptos legales que apoyaban los alegatos de los fiscales. El problema es que la complejidad de este caso a veces permite la manipulación de ciertos legalismos que, en casos normales, no harían tanto daño, y la Fiscalía ha sabido aprovecharse de eso.

Hay que admitir que ha habido cierto grado de sinceridad por parte de quienes han admitido sus prejuicios contra nosotros; y hasta ahora solo algunos nos dieron la impresión de estar simulando. Todo depende de que la cantidad de simuladores sea inferior a nuestra cantidad de vetos perentorios, una vez que hayamos llegado a los cuarenta y cuatro candidatos a jurado.

La historia de este jueves 30 de noviembre te la estoy contando hoy sábado 2 de diciembre, en la noche, pues ayer solo alcancé a contarte el final del miércoles. Así que tengo la satisfacción de haber hablado contigo y con las niñas esta mañana, y de saber que todas están bien. Espero que mañana domingo te pueda hacer el recuento de ayer viernes, para, de esa forma, comenzar el lunes sin atrasos.

No me puedo ir a la cama pues todavía me falta trabajar con las transcripciones oficiales del juicio, para poder distinguir la sinceridad de la simulación durante la sesión que te acabo de contar. Además no tengo sueño sino tremendas ganas de seguir trabajando.