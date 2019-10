Moinelo: "Cuba necesita que el béisbol recupere la cima"

Presentada este martes la preselección del equipo Cuba al Premier 12, salta a la vista la cantidad de lanzadores (17), cifra superior a la llevada a otros torneos internacionales.

Demás está decir la relevancia del pitcheo en un desafío. El 75 por ciento depende de éste y si recibe respaldado de la ofensiva y defensa es un triunfo al seguro.

Si bien el próximo 10 de octubre se hará un corte a 28 —de los 37 atletas convocados, el área de los serpentineros siempre será privilegiada, de acuerdo con lo expresado por el nuevo director del conjunto Miguel Borroto.

“No son los jonrones los que me preocupan y sí el dominio de los pítcheres, por lo cual podría emplear hasta siete en un mismo juego. Lo que buscamos es la integridad del pelotero, que pueda tributar lo que se necesite”, declaraba Borroto a la Agencia Cubana de Noticias.

A todas luces es una estrategia bien trazada, pues en los últimos certámenes foráneos nuestros abridores han aguantado poco en el box y los que vienen atrás también. Basta recordar la discusión del quinto escaño en la final Panamericana de Lima. El pitcheo cubano fue incapaz de preservar una ventaja de ocho anotaciones, cuando ganaba nueve carreras por una.

Ahora mismo exhibe buenas garantías el zurdo Liván Moinelo, quien recientemente se convirtió en el cuarto relevista latino con 60 apariciones en la temporada 2019 de la Liga Profesional Japonesa, y con toda esa savia intervendrá en el Premier.

“Sabía que tenía que mantenerme el año entero en el primer equipo para alcanzar la cifra de 60 salidas. Me esforcé mucho para tener una buena campaña y gracias a Dios ahí están los resultados.

“Me siento identificado con los Halcones de SoftBank. He sido campeón con ellos. Siempre defiendo la mentalidad de hacer el trabajo cuando me toca. Siento que aquí me he hecho más pitcher", comenta a Cubadebate.

Sin embargo, Moinelo considera que todavía tiene cosas por aprender. “El club me ha ayudado a pensar, a equivocarme menos, a dominar la zona de strike y a tener mejor control”.

Según el estelar relevista, como los contrarios tienen buen contacto a la hora de batear, “siempre tienes que lanzar por encima del plato y usar bastante las dos zonas. Eso te lleva a estar más concentrado”.

De cara al Premier 12 prepara su mecánica de pitcheo, enriquecida por la rigurosidad de los entrenamientos en tierra nipona. “Daré lo mejor de mí en cada partido, como siempre lo he hecho. Que las cosas salgan o no, bueno uno es humano”.

“Trataré de ayudar a mis compañeros desde el bullpen, trasmitiéndoles energía positiva porque en estos momentos Cuba necesita que el béisbol recupere la cima.

“Siempre hemos demostrado que somos los mejores y que podemos. Hay que salir al terreno con optimismo, en especial en este torneo que otorgará cupos a los Juegos Olímpicos de Tokio”.

Antes de cerrar el chat de Facebook, Moinelo insiste en que siempre ha querido jugar con su provincia natal Pinar del Río, volver a ponerse la camiseta veguera y apoyar a sus compañeros, más aún cuando el profesor Urquiola retomó las riendas.

Con impecable efectividad de 1.52, el espigado lanzador concluyó la etapa preliminar de la Liga Profesional Japonesa y ahora se alista para la postemporada a partir del 5 de octubre.