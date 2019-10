Presentada la preselección cubana de béisbol para el Premier 12

Este martes en conferencia de prensa en la sala Adolfo Luque, del estadio Latinoamericano, fue presentado oficialmente a los medios Miguel Borroto, nuevo director del equipo nacional para el Premier 12, así como una preselección de 37 atletas de donde saldrá la nómina definitiva para ese evento, donde Cuba estará buscando por primera vez su boleto a las olimpiadas de Tokio 2020.

La reunión fue presidida por Higinio Vélez, presidente de la Federación Cubana de Béisbol, el nuevo Comisionado Nacional de la disciplina Ernesto Reynoso Piñeiro y por Ricardo Eizméndiz, jefe técnico del equipo.

De los 37 seleccionados, 17 son repitentes de los pasados Juegos Panamericanos y 5 de ellos lo hacen por primera vez (54 por ciento de renovación). La edad promedio es de 29 años.

Hay representación de 13 provincias del país repartidos de la siguiente forma:

IJV, VCL, HOL (1 atleta)

IND, CAV (2 atletas)

SSP, LTU, SCU, GRA (3 atletas)

MTZ, PRI, CMG, CFG (4 atletas)

Preselección del equipo Cuba

Receptores

Ariel Martínez (MTZ)

Yunior Ibarra (SSP)

Yosvany Alarcón (LTU)

Jugadores de cuadro

William Saavedra (PRI)

Yordanis Samón (IND)

Raúl González (CAV)

Alexander Ayala (CAM)

César Prieto (CFG)

Yurisbel Gracial (MTZ)

Pavel Quesada (CFG)

Yordan Manduley (HOL)

Erisbel Arruebarruena (MTZ)

Jardineros

Yoelkis Guibert (SCU)

Roel Santos (GRA)

Oscar Luis Colás (SCU)

Frederich Cepeda (SSP)

Alfredo Despaigne (GRA)

Geysel Cepeda (SSP)

Yusniel Ibáñez (CFG)

Jorge Luis Peña (HOL)

Lanzadores

Carlos Juan Viera (LTU)

Yosimar Cousin (CAM)

Yariel Rodriguez (CAM)

Liván Moinelo (PRI)

Vladimir Garcia (CAV)

Vladimir Baños (PRI)

Yoenni Yera (MTZ)

Lázaro Blanco (GRA)

Freddy Asiel Álvarez (VCL)

Frank Madan (CMG)

Raidel Martínez (PRI)

Andy Rodriguez (IND)

Ulfrido Garcia (SCU)

Frank Luis Medina (PRI)

Yudiel Rodriguez (LTU)

Yasmany Insua (CFG)

Miguel A. Lastra (IJV)

Director: Miguel Borroto

Aux: Omar Linares

José Eulalio González

José Elósegui (Picheo)

Pedro Luis Lazo (Picheo)

Jefe Técnico: Ricardo Eizméndiz

A partir del día 12 de octubre, se concentrará esta preselección y el día 24 saldrá el equipo para China Taipéi a celebrar varios juegos de confrontación.

Según palabras de Higinio Vélez, la nómina final del equipo se tenía que entregar el próximo día 3 de octubre pero se solicitó a los organizadores del evento un margen de una semana para buscar una mayor justicia en varias sesiones de trabajo y no desmotivar, en esta fase final del campeonato, a los atletas que no logren integrarla.

También se informó que los atletas Raidel y Ariel Martínez se incorporarán de inmediato a la preselección ya que su equipo en la Liga japonesa no pasó a los play off. En el caso de los otros convocados se valorará después si se quedan en Asia o regresan al país antes del Premier 12 en dependencia de lo que demoren sus equipos en esa fase final en que se encuentran.

Se discutió con la prensa acreditada sobre algunas ausencias en la nómina como los casos del camagüeyano Leslie Anderson, quien presenta una lesión en la espalda baja, Luis Vicente Mateo que tiene paperas, el santiaguero Yunior Tur recientemente lesionado en su brazo de lanzar y el matancero Jefferson Delgado, que según datos ofrecidos por el jefe técnico, es superado en varios departamentos de juego por otros elegidos en su posición.

Palabras de Miguel Borroto en la conferencia de prensa

“La disciplina ha sido determinante para esta selección. Podemos perder un juego de pelota pero siempre hay que respetar a esos millones de habitantes que van a estar escuchando o viendo esos juegos. No hay nada más desagradable para una afición que ver un pelotero que no corre, que no rompe un doble play, eso no lo podemos permitir porque nuestro pueblo está sacrificándose en un momento difícil para no brindarles un espectáculo como ellos lo merecen.

La entrega tiene que ser total y el patriotismo es el máximo rendimiento que tiene que reinar en este colectivo de atletas. Cuando todo esto se une a un alto rendimiento tienen que salir las cosas y nosotros exigimos que esta selección tuviera estas características. Cuando todo esto se una van a llegar las victorias, vamos a cambiar el semblante y vamos a cambiar la imagen que nuestro pueblo con toda la responsabilidad quiere del béisbol.

Tratamos de ser justos, donde hay tantos peloteros es posible que exista una lagunita. El rendimiento es fundamental pero tratamos de llevar a quien nos pueda ayudar en un momento determinado del juego. No podemos llevar un equipo donde todos sean slugger ni jonrones, tenemos que ver quien se puede embasar, quien puede robar una base, quien es el bateador designado, quien puede dar un fly cuando hace falta o quien puede traer la carrera de tercera. Necesitamos peloteros que le puedan tributar a un juego de pelota lo que en determinado momento el juego necesita.

Después de observar y estudiar este rendimiento en la Serie Nacional, hicimos esta preselección, y aceptaremos el criterio de los periodistas, porque ustedes tienen que unirse a nosotros, somos parte de ustedes y estamos en sus manos.

El colectivo de dirección tiene que ser capaz de unir a este grupo de jóvenes y formar una relación dirección-atleta. A partir de ahí los objetivos que nos tracemos tienen que salir mucho mejores.

Nosotros tenemos un equipo de béisbol y nuestro primer objetivo es salir a buscar la victoria con disciplina, patriotismo y combatividad y a partir de estos factores llegarán las victorias”

Ante algunas preguntas de los periodistas presentes como la responsabilidad de aceptar una silla tan caliente como esta y sobre la conformación de su cuerpo de dirección, Miguel Borroto declaró:

“El hombre que trabaja en esto tiene que asumir la misión que le den y tiene que tener una capacidad de observación más profunda. Hace solo 24 horas que conozco que iba a estar sentado en esta silla y todos los que trabajamos en la Serie Nacional tenemos que tributar aparte de nuestras provincias al país porque somos cubanos y de alguna manera tenemos que estar preparado para todo.

Tenemos pocos días para prepararnos pero por suerte ese equipo se está preparando jugando y el mejor entrenamiento que se puede tener en Cuba y en el mundo es jugar pelota. Ahora tú le empiezas a dar cargas y un sin número de cosas bajo el sol que viene y va y esos atletas después no saben ni como tocar la bola.

Por preparación no vamos a tener problemas porque nos vamos a montar en el avión con 45 partidos jugados más algunos que vamos a jugar aquí como equipo en los días que estaremos y los topes que haremos en Taipéi de China”.

“Esta preselección es de Cuba, no de los amigos de Borroto. Hay que estimular a los entrenadores. Joseito está ahí como coach de tercera por su capacidad y mira donde está Matanzas. Pedro Luis Lazo por su ejemplo, por su historia y por su capacidad y ha trabajado muy bien con el picheo de Camagüey. Omar Linares porque conoce muy bien a los asiáticos, puede visualizar mejor a los contrarios y porque es tremendo entrenador de bateo, es la historia viva de la integridad y el ejemplo del deporte cubano.

A Elósegui lo llevamos porque ni un mago puede hacer el trabajo cuando el equipo Industriales no tiene lanzadores que puedan tener el talento que se necesita. Es un hombre muy preparado, conoce esta generación de atletas y tomamos esa decisión.