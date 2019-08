Mundial en casa de Jigoro: ¡Dos sueños de Bilodid!

La ucraniana Daria Bilodid entró al Nippon Budokan impresionada por su historia. Es un lugar sagrado para el judo en Tokio y en Japón. Allí se celebró la primera competencia de este deporte en su estreno en Juegos Olímpicos, allá por el lejano 1964. Pero ella escribió este 25 de agosto otra en el propio recinto: alcanzó su segundo sueño dorado consecutivamente y lo logró ante una dueña de casa: la estelar Funa Tonaki.

A quienes la vimos coronarse el pasado año en Bakú como la judoca más joven en un certamen del orbe nos sigue pareciendo Bilodid el fenómeno más sensacional de este deporte ahora mismo en el mundo, solo comparado con los hermanos Abe. La diferencia estriba que ella no proviene de la tierra del sol naciente, aprendió judo por la influencia de su madre, Hennadi Bilodid, quien es hoy una de sus entrenadoras, y con quien se fundó un abrazo tras el peleado combate final.

Ya sin el judoguis puesto, fue la protagonista de la primera conferencia de prensa de esta cita del orbe. Respondió sin temores, sonrió cuando le preguntaron por un animal que le gustaría que le comparen y reveló su sueño de ser campeona olímpica en su próxima presentación en Nippon Budokan en agosto del 2020. “Ya he cumplido dos sueños, me falta un tercero”, dijo a los más de 100 colegas que buscaban exclusivas.

“En realidad no estaba concentrada en que llevaba un parche rojo en la espalda (los campeones del mundo se identifican con ese color y los titulares olímpicos con el amarillo). Si lo hubiera hecho, solo habría ejercido más presión sobre mis hombros. Solo pensaba en azul y blanco (colores de los kimonos) aunque apuntaba al rojo nuevamente”, relató como si contara un cuento la joven que desde el 2015 hasta el 2019 solo ha perdido cinco combates en 111 salidas al tatami en la arena internacional.

“El hecho de que me enfrentara a una oponente japonesa como Tonaki en su tierra natal lo hizo más difícil todo y también presionó. Fue como competir contra todo el lugar, que la animaba a ella todo el tiempo. Ellos lo que no contaban es que al competir solo tengo una regla, no importa si es un combate final o en la primera ronda: siempre quiero ganar”, comentó sin que la frase conclusiva pareciera altanera.

Una y otra vez los colegas locales insistieron en conocer más sobre la rivalidad con Tonaki, oro mundial en Budapest 2017. Bilodid no se dejó provocar y volvió a ser amable con su respuesta. “Noté mucho que Tonaki vino preparada. Las dos teníamos el mismo objetivo. Entiendo que ella quería ganar esta medalla en su tierra natal, pero yo también hice buena preparación y pude definir en el momento preciso”, explicó antes de adelantar que después de la cita olímpica es muy probable que pase a la división superior (52 kg) dada su altura (1,72 metros) inusual para la más pequeña de las categorías.

Finalmente, y cuando el ambiente parecía más distendido, un periodista soltó la interrogante más graciosa e inesperada. ¿Con qué animal le gusta que la comparen al ingresar al tatami? Y como si la hubiera pensado muchas veces no dudó en contestar: “Me llaman Anaconda porque soy grande, tuerzo mucho mi cuerpo y trabajo bastante con las piernas. Intento ser agresiva y dinámica, pero lo ideal sería encontrar un animal que pelee como Daria Bilodid”.

Y la risa nos contagió a todos. Sin dudas, lo mejor de la primera fecha de un campeonato mundial en casa de Jigoro Kano.

Resultados de la primera jornada

48 kilogramos:

ORO: Daria Bilodid (UKR)

PLATA: Funa Tonaki (JPN)

BRONCE: Distria Krasniqi (KOS)

BRONCE: Urantsetseg Munkhbat (MGL)

60 kilogramos:

ORO: Lukhumi Chkhvimiani (GEO)

PLATA: Sharafuddin Lutfillaev (UZB)

BRONCE: Ryuju Nagayama (JPN)

BRONCE: Yeldos Smetov (KAZ)

