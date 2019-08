Los ippones de Idalis y Arencibia fuera del tatami

Pocas veces se aprecia tanto reconocimiento al judo cubano como cuando le piden contar dos historias en la tierra madre y raíz de esa disciplina. Como parte del segundo encuentro Equidad de Géneros en este deporte, Idalis Ortiz y Yordanis Arencibia fueron convocados a hablar y conversar en lugar de entrenar y subir a un tatami. El escenario: Hotel Tokio Dome. Auditorio: directivos, judocas, entrenadores, prensa, invitados de todo el mundo.

La primera en llegar al estrado fue la Diosa de los Ippones en la última década de nuestra selección nacional de judo. Sus palabras fueron interrumpidas par de veces por aplausos. Y su sonrisa, ideas precisas y total respaldo al empoderamiento de la mujer en el deporte, en especial el judo, motivaron felicitaciones, tal y como la recibiera al hacerse doble campeona mundial y titular olímpica. ¡Idalis bajó triunfadora!

Detrás vino su profesor actual, judoca fogoso y batallador de mil campañas hasta hace unos años. Menos acostumbrado a los micrófonos, el tunero logró calmar sus nervios y con sencillez y claridad esbozó conceptos que Cuba ya tiene instrumentados hace un tiempo, pero son quimera para muchas naciones todavía como el respeto y reconocimiento a los resultados de las mujeres, la incorporación de muchas de ellas como entrenadoras y la necesidad de sumarla a otros espacios dentro del deporte. ¡Arencibia bajó vencedor también!

Lejos de reseñar las intervenciones, preferimos compartir fragmentos de ambas, como antesala de un campeonato mundial de judo que ha comenzado diferente, pero en el que Cuba volvió a enseñar que, además de ganar medallas, puede compartir sus experiencias y valores, tal y como lo transmite este arte marcial.

Fragmentos de la intervención de Idalis Ortiz

Las mujeres en este deporte hemos demostrado que detrás de cada campeona o simplemente de cada practicante que entró a un tatami hay muchas historias por contar, tal y como las tienen nuestros antecesores del sexo masculino.

Empecé el judo en un pequeño gimnasio del municipio Candelaria, en la provincia de Pinar del Río. Tenía 9 años y el primer entrenador Miguel Chamizo fue claro al explicarme en qué consistía este deporte: “mucha disciplina, mucho esfuerzo, mucho entrenamiento y un comportamiento ético ante la vida”. Y al final resumió: “en lo deportivo, se trata de proyectar a la gente y que no te tiren a ti”. Ambas cosas las he seguido al pie de la letra.

Tras aprender a romper caídas y algunas técnicas gané una competencia municipal al mes de haber llegado al gimnasio, pero no había concientizado que podía ser una gran deportista. Eso llegaría tiempo después cuando fui invitada a un tope con el equipo nacional que dirigía entonces el profesor Ronaldo Veitía. Era viernes y tenía 14 años. Había ganado el campeonato nacional juvenil.

El profesor Veitía me preguntó sin rodeos: ¿trajiste kimono? Y ahí mismo me puso a combatir. Mi hermana, que me acompañaba estaba nerviosa y me decía: “Idalis, ¿tú quieres estar aquí seguro?, vámonos, que esas mujeres están muy fuertes”. Al otro día ella regresaría a traerme ropas, pues la niña se quedó en el equipo nacional y desde entonces solo he vuelto a la casa solo de visita o vacaciones. Han pasado15 años desde entonces.

Luego vendría el estreno internacional en el torneo Villa del París, en Francia, en una fecha que recuerdo como si fuera hoy: 12 febrero del 2006. Allí perdí el primer combate ante una búlgara. Lo asumí tranquila, aunque nunca más he perdido una primera pelea. Crecí como mujer, deportista y judoca. Llegaría la primera medalla olímpica en Beijing 2008 (bronce) y luego siete medallas mundiales, incluidos los oros del 2013 y 2014. Como si fuera poco, disfruté al máximo la corona olímpica de Londres 2012 y una plata también brillante en Río de Janeiro 2016. (APLAUSOS)

Pero no son de medallas lo que más quiero hablar en estos minutos. El judo femenino en Cuba ha sido una escuela de valores humanos y cada una de las adolescentes, casi niñas, que llegamos a la elite mundial, recordamos que al principio nuestros padres y algunas personas en la sociedad no comprendían este deporte, que ayuda a romper barreras, que nos hace sentirnos más libres y también más sanos física y espiritualmente.

Poco a poco, los resultados alcanzados por nuestro equipo superaron cuantitativamente los del equipo masculino en Cuba, primero a nivel de América y luego a nivel mundial y olímpico. Y eso demostró que teníamos las mismas posibilidades que ellos, que la práctica de este deporte no depende solo de ser fuerte físicamente, sino también mental. No se concentra solo en ser independiente y tener los músculos desarrollados, sino en asumir que esa fortaleza y libertad son capaces de lograr todos los objetivos que uno se proponga.

Gracias a nuestro ejemplo y al de muchas entrenadoras, los padres han ido entendido que las mujeres podemos participar en los deportes de combate, específicamente en judo, y no dejamos de ser bellas, a quienes nos gusta también la música, el baile, que nos regalen una flor o sentir el amor por nuestra pareja. (APLAUSOS)

Tener entrenadores hombres es otra de las cosas que ha ido cambiando con el tiempo y muchas de las judocas con medallas mundiales u olímpicas se han superado con estudios universitarios y hoy cumplen esas funciones.

Quiero terminar mi intervención con dos anécdotas personales que reflejan este tema.

En los Juegos Olímpicos de Londres, donde gané la medalla de oro, la decisión fue por hantei en regla de oro. Estaba tranquila cuando terminó el tiempo reglamentario, pero el árbitro del centro del tatami era una mujer y me sonrió. Interpreté que quería decirme: lo has hecho bien, pero desconocía qué pensaban los otros dos árbitros. Confiaba que había dado lo mejor de mí y debía merecer la victoria. Pero ese gesto de mujer no lo olvido nunca. Segundos más tarde fue unánime la votación y me hice campeona olímpica.

Muy ligado a lo anterior estuvo que viendo esa pelea mía en Cuba una persona se infartó y hubo que hospitalizarlo. Cuando regresé a mi país fui visitarlo al hospital y luego a su casa, pues por suerte, todo pasó, fue solo la emoción y sobrevivió al infarto. Hoy somos grandes vecinos y amigos. Esta es la Idalis Ortiz más auténtica, cubana y feliz, gracias a lo que me ha proporcionado el judo. (APLAUSOS)