Marius Vizer: “Por un judo espectacular y puro”

El judo en el concierto deportivo mundial es hoy una de las disciplinas más exitosas en cuanto a crecimiento de competencias, número de practicantes y prestigio de sus torneos. Días antes del inicio del Campeonato Mundial de Judo que tiene por sede esta ciudad, el presidente de la Federación Internacional de Judo (IJF), Marius Vizer, accedió a responder en exclusiva un cuestionario sobre temas actuales y futuros.

Cuba acogió dos Grand Prix con apoyo de la IJF. ¿Cómo valora esas lides y qué se debiera mejorar para volver a organizarlos?

Esos eventos fueron un gran apoyo para el judo y el deporte cubano en general. Nuestra intención era atraer la atención del mundo a Cuba como país y mostrar que es posible hacer los mejores torneos mundiales allí.

Para mejorar necesitamos una organización logística más estable y más apoyo financiero y participación del Gobierno, para que todas las delegaciones puedan disfrutar de la hospitalidad cubana y el amor por el judo.

¿Qué es lo que más le impresiona de la práctica del judo en Cuba? ¿Cuánto más estaría dispuesto a hacer la IJF para ayudar al desarrollo de esta disciplina en nuestro país?

Los cubanos tienen un talento natural para el deporte. Los atletas se hallan en muy buena forma física y la tradición técnica en el judo también está en altos estándares. La IJF está apoyando constantemente con la participación en torneos y, por lo tanto, les da oportunidad de calificar para los Juegos Olímpicos y acumular puntos en la lista de clasificación mundial.

Además del equipo nacional, también colaboramos con diferentes programas de judo en las escuelas y con oportunidades para que los entrenadores trabajen en el exterior.

El judo mundial ha cambiado mucho en función del espectáculo. ¿Pudieran esperarse más cambios para el ciclo 2021-2024? ¿En cuáles está enfocada la IJF? ¿Ha pensado en un Campeonato Mundial para menores de 15 años?

El foco no es el show. Apostamos por un judo espectacular y puro, lo más cercano posible a lo que Jigoro Kano enseñó y soñó para este deporte. Los cambios técnicos han sido dirigidos a hacer que el judo sea más fácil de entender y más atractivo para los espectadores que no precisamente tienen experiencia en judo.

Nuestro objetivo también fue dar a los atletas más posibilidades de expresión y de ganar con un judo técnico y dinámico. Basado en una evaluación de los Juegos Olímpicos decidiremos si son necesarios más cambios o simplemente mejoras.

Con respecto a lo segundo, considero que a los 15 años los niños deberían centrarse más en el placer de hacer judo y adquirir más conocimientos. Un festival podría ser apropiado, pero un Campeonato Mundial no es algo que considero útil.

Usted ha hecho mucho énfasis en la formación de valores y disciplina que genera el judo y en la práctica de más de 40 millones de personas en el mundo. ¿Qué acciones son imprescindibles para aumentar esa cifra en África y América?

Si bien el deporte del judo no es un deporte tradicional para estos dos continentes, hemos visto a lo largo de la historia muchos talentos e increíbles campeones que vienen de allí, especialmente de América. Necesitamos una fuerte participación de las Federaciones Nacionales, con más énfasis en las bases para difundirlo en todos los niveles de la sociedad.

La competencia por equipo mixto aprobada para los Juegos Olímpicos tiene opiniones a favor y en contra. ¿Hacia el futuro pudiera dividirse y competir por separado?

El evento mixto es una excelente oportunidad para mostrar la equidad de género y promover el judo femenino. Hay países que tradicionalmente son buenos en uno u otro sexo, pero queremos lograr la igualdad de género y que cada vez más mujeres practiquen este deporte. El formato aprobado para los Juegos Olímpicos es moderno y dinámico y el público lo disfruta. No veo ninguna razón para cambiarlo en el futuro.

El judo ha logrado bajo su mandato ser uno de los deportes de mayor reconocimiento a nivel olímpico. ¿Ha pensado en una postulación suya para el Comité Olímpico Internacional?

El Comité Olímpico Internacional selecciona a sus miembros en base a sus propios criterios. La autonominación no es posible por lo que sé, pero nunca me autonominaría para alguna posición en ninguna organización. Eso es contrario a mis principios. Sin embargo, me alegra que el judo tenga un papel prominente en el movimiento olímpico y este es actualmente mi objetivo como presidente de la IJF.

¿Qué significación especial tiene este Campeonato Mundial en Tokio, lugar donde nació el judo y en el que se celebrarán los Juegos Olímpicos en el 2020?

Es un gran honor y una gran oportunidad para nosotros. En primer lugar, Japón es el país del judo. Aquí tenemos muchos fanáticos, seguidores y grandes campeones que vienen, por lo que el interés por esta competencia es muy alto.

Además, nuestra mayor competencia será también como evento de prueba para los próximos Juegos Olímpicos. Probaremos más áreas funcionales de lo habitual y esperamos que esto ayude a mejorar la organización de la lid olímpica. También es una ocasión perfecta para la preparación de la competencia olímpica de judo, que atraerá de seguro a muchos espectadores.

El judo ha sido uno de los deportes con menos casos de dopaje. ¿Cómo valora ese fenómeno? ¿Qué hace la IJF para disminuir a cero el dopaje?

El fenómeno del dopaje es muy peligroso para la integridad y la esencia del deporte en general. Estoy muy orgulloso de que el judo tenga tan pocos casos y creo que esto proviene de los grandes valores educativos de nuestro deporte.

La IJF está fomentando el deporte limpio y nos suscribimos a todos los programas e iniciativas de WADA (Agencia Mundial Antidopaje) e ITA (Agencia Internacional de Pruebas), para crear conciencia y ayudar a los atletas, entrenadores y todos los involucrados en el judo a detener el fenómeno tanto como sea posible.