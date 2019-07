Natalia Bolívar Aróstegui: Aché pa´ Daranas

En el 2005 publiqué mi primera larga entrevista con Ernesto Daranas. Hacía poco había recibido el Premio de Periodismo Rey de España por Los últimos gaiteros de La Habana, documental que realizó con Natacha Vázquez. La obra mereció el gran premio del Primer Festival de la Televisión Cubana. En esa primera confrontación entre los realizadores de la pequeña pantalla, Daranas obtuvo además el galardón en dramatizados unitarios por ¿La vida en rosa?.

Por esa época el director me dijo: “Hice algunas cosas pequeñas en una época en la que casi nadie filmaba independiente. La técnica no tenía nada que ver con la de ahora, pasé mucho trabajo, pero lo disfrutaba de un modo que a veces extraño. La verdad es que a veces no podía ni editar lo que con tanto sacrificio había rodado. Como quiera, así fue como aprendí el abc del cine y del video mientras me ganaba los frijoles en la Radio.

Ya en los 90, comencé a filmar viñetas para una productora independiente con la que también hice algunos cortos. A partir de eso, tuve acceso a otras producciones relacionadas, sobre todo, con el documental de tema natural. Estudié Geografía y, como realizador, eso resultó muy útil para abrirme un espacio en ese tipo de trabajo. De esa experiencia nacieron, luego, la mayor parte de los temas que conformaron La Tierra más Hermosa. Ese fue mi primer trabajo documental para la Televisión Cubana.”.

Tiene muchos más documentales, por ejemplo Bluechacha, Nominado al Grammy Latino en el 2012 como Mejor Vídeo Musical Versión Larga.

Cualquier seguidor del audiovisual en Cuba sabe que ese cubano reyoyo, de La Habana profunda, hizo y triunfó con los largometrajes Los dioses rotos (2009) y Sergio & Serguéi (2016), con una buena cantidad de reconocimientos y especialmente el de la popularidad en los festivales de cine latinoamericano.

Y con más de treinta premios está esa joya de nuestra cinematografía de los últimos lustros Conducta (2014). Ahora volvió al documental para filmar Natalia sobre Natalia Bolívar Aróstegui. La fotografió y conversó con ella en su casa, donde una tarde se hizo una ofrenda a los Orishas.

Ya terminada la obra, próxima a estrenarse, vuelvo a conversar con Daranas:

– Retornas al documental: ¿un descanso entre dos ficciones?

No exactamente, esto es algo que quería hacer desde hace años, pero no había aparecido el momento. Natalia está entre los amigos que más quiero y disfruto, así que el documental ha sido un buen pretexto para pasar un tiempo con ella.

– ¿Por qué Natalia Bolívar Aróstegui?

En Natalia confluyen muchas esencias de lo cubano. Proviene de una de las genealogías más aristocráticas de este país, y al mismo tiempo fue destacada integrante del Directorio Revolucionario. Desde muy joven se relacionó con lo más selecto de nuestra cultura: Lezama, Lam, Portocarrero, Rita Longa, Titón, Monseñor Carlos Manuel de Céspedes y muchos otros. Pero, a la vez, era una apasionada de la religiosidad afrocubana, un mundo que descubrió de la mano de su nana Isabel Cantero y de la propia Lydia Cabrera. Esa formación explica que, después de 1959, fuera directora y fundadora de varios de nuestros principales museos y que, con los años, deviniera una de nuestras más importantes autoras sobre temas afrocubanos. Pero, por encima de todo eso, Natalia es una eterna inconforme: una mujer divertida, polémica, rebelde y siempre honesta. Esa es la parte de ella que más me interesa.

-¿Cómo aprehender una vida tan intensa?

Es imposible. Al menos yo no sabría cómo hacerlo y creo que eso mismo explica que el documental termine siendo tan sencillo. Me limité a visitarla algunos días y filmar varias de las jornadas de la escritura de su autobiografía. Es un trabajo que Natalia comparte con su hija Natasha y en el que tiene un gran peso también la presencia de Buby, la otra hija que vive con ella. Eso es todo lo que verás en el documental: una casa peculiar, la convivencia de Natalia con dos de sus hijas, tres perros muy simpáticos y algunos momentos al azar del proceso de conformación de ese libro. Así que ya sabes, a lo mejor hice un prólogo en vez de un documental.

-¿Cuánto tiempo tiene la pieza?

73 minutos y fue realizado por un equipo compuesto por Adriana Moya, Joel Ortega, Rafael (Felo) García, Laura Daranas, Jorge Fernández, Alejandro B. Moya, Luís Tejera, Roberto González, Pedro Suárez, Osmany Olivare, Miguel Quevedo y Jorge Céspedes. La música es de Magda Rosa Galbán y Juan Antonio Leyva.

-Me dices fecha de premier

Todavía no la sé exactamente, pero será el próximo mes de agosto. Si se hace en una sala grande, la entrada debe ser libre. Natalia es muy querida y muchos las siguen, así que estoy seguro de que le encantaría una premier en la que pueda compartir con todo el que quiera estar con ella.