Sabor y Tradición: Croquetas de frijoles negros y bollitos de frijoles carita

En días pasados, cuando Cuba fue visitada por el príncipe heredero de Inglaterra y su esposa, salió a relucir un plato que me llamó la atención, pues yo —que siempre busco e investigo— nunca lo había encontrado en ningún libro referenciado como comida tradicional cubana, lo más cerca que encontré fue bollos de frijoles negros, que aparecen en el libro Manual de cocinero cubano de 1857. Pero nunca croquetas de frijoles negros.

Sin olvidar que los chinos asentados en Cuba elaboraban unos bollitos de frijoles carita, y que eran una delicia, ni que nuestra bien apreciada Nitza los tiene en su recetario. Estas croquetas me suenan más al modernismo de la comida vegetariana y vegana, pero bien por la idea novedosa y su aporte de proteína vegetal. De hecho, yo las he comido en restaurantes veganos y son deliciosas, se pueden hacer de frijoles de todo tipo, lentejas, chicharos, garbanzos y hasta de vegetales como acelga, espinaca, zanahoria, etc. Todo, como siempre digo, depende de la destreza y el buen gusto de quien cocine, así como la sazón con que se condimenta, y más en estos momentos que es tan difícil cocinar.

Les traigo hoy la página donde viene la receta de bollos de frijoles negros, verán que al parecer son dulces y se pueden hacer de otros granos también. Además, este miércoles compartiré con ustedes recetas de las frituras de frijoles y de vegetales. Quizás tenga aceptación. Es una forma más para llevar estos granos a la mesa.

Pero lo que sí no puedo asegurar es que las croquetas de frijoles negros sean un plato de la cocina tradicional cubana, por lo menos en los libros que dispongo, que son unos cuantos, muchos desconocidos y libros raros de gran valor, nunca los he encontrado. Disfruten.

Croquetas de frijoles negros

Ingredientes (varios servicios):

Dos tazas de frijoles negros, 1 cebolla, 6 dientes de ajo, 1 ají, ½ macito de perejil, 1 cucharadita de comino, aceite el necesario, 2 tazas de pan rallado, 2 huevos, pimienta y sal a gusto

Preparación:

Limpie, lave y ponga en remojo los frijoles. Limpie y pique bien fina la cebolla. Limpie y macere los ajos. Limpie, lave y pique en tiras finas el ají. Limpie, lave y pique bien fino el perejil.

Ponga una cacerola a la candela con agua y dele un hervor, bájelos, déjelos refrescar y páselo por un procesador de alimente. Póngalo en una fuente honda.

Mientras ponga un sartén a la candela con aceite y agréguela el ajo, la cebolla, el ají, sal, comino y déjelo sofreír hasta que las cebollas estén empezando a dorarse, bájelo y agrégueselo a los frijoles que tiene en la fuente, mézclelo bien adicionándole un poco de pan rallado para darle cuerpo. Puntee de sal y pimienta la masa, tome porciones de ella y dele forma con las manos y colóquelas en una fuente llana, cuando estén todas, páselas por el huevo batido y el pan rallado y fríalas en manteca caliente.

Nota: Esta receta se pude hacer, si lo desea, como se preparan los frijoles caritas, sin cocinar. En el caso de usar vegetales, los lavan y los pasa por un procesador, que quede picado finamente; pero no echo jugo, yo las he hecho con un mazo de acelga y lo demás es los mismo, se los dejo a su gusto. Pueden emplear espinaca también.

Bollitos de frijoles carita

Ingredientes (4 servicios):

Dos tazas de frijoles carita, 6 dientes de ajo, 1 huevo, aceite el necesario, sal y pimienta a gusto.

Preparación:

Limpie, lave y ponga en remojo los frijoles de un día para el otro.

Pasado el tiempo bote el agua y maje los frijoles en un mortero sacándole todo lo más que pueda la cascara de los frijoles, añada los ajos y continúe majando bien hasta obtener una pasta.

Ponga la pasta en una fuente honda, agréguele el huevo, sal y pimienta a gusto. Lista la masa.

Ponga una cacerola la candela con aceite, cuando este caliente tome porciones con una cuchara y póngala a freír hasta que los bollitos estén doraditos.