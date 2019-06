A lo que Trump le teme: Experiencias en Cuba de estudiantes de Emory & Henry

Los estudiantes de Emory & Henry viajaron a Cuba en mayo de 2019 para un programa de dos semanas de estudios en el extranjero.

Los estudiantes de E&H construyen fuertes amistades con los cubanos

CIENFUEGOS, Cuba – Cuando 14 estudiantes de Emory & Henry College abordaron el avión en Miami para ir a Cuba para un viaje de estudios de dos semanas al extranjero, fue su última oportunidad de enviar mensajes de despedida a sus familiares y amigos, pero nuevos amigos vendrían en camino.

Antes del viaje, se advirtió a los estudiantes que si bien el servicio celular está disponible en Cuba, su uso es costoso. Después de llegar a Cuba, algunos estudiantes recibieron mensajes de texto de sus operadores de telefonía celular con listas de precios para llamadas y mensajes de texto. Los estudiantes con Verizon recibieron un mensaje que indicaba que las llamadas valían $ 2.99 por minuto, el envío de mensajes de texto era de 50 centavos y la recepción de mensajes de texto era de 5 centavos.

El Wi-Fi también estaría disponible en ciertos lugares de Cuba, pero solo con acceso a las tarjetas de Wi-Fi, que se proporcionaron a los estudiantes al comienzo del viaje. Cada tarjeta solo permitiría una hora de acceso a Internet cuando esté activada.

Con ese conocimiento, los estudiantes se prepararon para aislarse del mundo exterior durante la mayor parte del viaje. Poco sabían que, en medio de estar lejos de sus familiares y amigos, pronto estarían construyendo relaciones con los estudiantes cubanos en el extranjero.

Los estudiantes de E&H sabían que tendrían clase con los estudiantes cubanos en la Universidad de Cienfuegos, pero pocos pensaron que desarrollarían una conexión tan cercana y personal con ellos.

Peyton Williams, un estudiante de último año en E&H, no estaba seguro de cómo sería la interacción con los estudiantes de Cienfuegos.

«Honestamente, no sabía qué esperar», dijo Williams, quien es un estudiante de medios de comunicación. «Mi español no es el mejor, así que sabía que iba a ser un desafío comunicarme con ellos, ya que tampoco hablaban mucho inglés».

Los estudiantes de E&H no tuvieron clase con los estudiantes de Cienfuegos hasta una semana después del viaje. La primera semana consistió en aprender español básico, lo que ayudó a los estudiantes no solo a comunicarse con los estudiantes de Cienfuegos, sino también con los ciudadanos de Cuba en general.

Los estudiantes de E&H también tuvieron el lujo de contar con Mariano Ayala y Mary Bell Boltwood, profesoras de español en E&H, que los acompañaron en el viaje.

Cuando llegó la segunda semana, los estudiantes de E&H cargaron el autobús turístico y se dirigieron a la universidad, donde se reunirían con los estudiantes.

La estudiante de último año, Kira Boerst, estaba extasiada durante el viaje en autobús.

«Estaba muy emocionada», dijo Boerst, quien culmina estudios de negocios internacionales y también cursa los primeros años de español. «Definitivamente pensé que iba a ir bien».

Las esperanzas de Boerst eran correctas. Ella dijo que los estudiantes de E&H fueron recibidos con los brazos abiertos no solo por los estudiantes sino también por la facultad y la administración.

Boerst quedó impresionada por la hospitalidad que recibieron de los estudiantes cubanos.

“Los estudiantes eran personas increíbles. Eran como nosotros de muchas maneras ”, dijo Boerst.

A lo largo de la semana, los estudiantes de E&H se unieron a los estudiantes de Cienfuegos en muchas ocasiones diferentes. Las actividades en la escuela incluyeron conferencias, clases de baile, softball y más.

«No esperaba que me gustaran tanto como a ellos, y viceversa», dijo Boerst, quien es una estudiante de último año en E&H. «Nos vinculamos instantáneamente, compartiendo historias sobre nuestra infancia, escuela, cosas que nos gustan, etc.»

La unión fue tan buena que los estudiantes de E&H invitaron a los estudiantes de Cienfuegos a pasar más tiempo con ellos fuera de clase. A lo largo de la semana, los estudiantes de Cienfuegos y E&H cantaron karaoke, nadaron e incluso hicieron una fiesta en las casas donde se alojaban los estudiantes de E&H.

Un estudiante de E&H tuvo una oportunidad única con uno de los estudiantes de Cienfuegos. En el último día completo en Cuba, Brandon Rodriguez, un estudiante de Cienfuegos, invitó a Ayala y a varios estudiantes de E&H a que lo acompañaran mientras trabajaba en un proyecto de investigación en la casa de su novia en el campo. Dixie Holliday, una joven en ascenso en E&H, y Ayala fueron las únicas dos que pudieron ir, pero lo que experimentaron durante su tiempo allí les seguirá por el resto de sus vidas.

El plan original era montar a caballo, nadar y hacer otras actividades al aire libre, pero debido a la lluvia, esos planes no llegaron a buen término. En cambio, pasaron el día en la casa de la novia de Rodríguez con su familia.

«Fue una experiencia increíble», dijo Holliday, quien es un estudiante de contabilidad con estudios en español. “Hablamos con la familia todo el día; Nos alimentaron y nos trataron como si fuéramos parte de su familia «.

Lo que realmente llamó la atención de Holliday fue lo amable y generosa que era la familia para ella y Ayala.

Durante la última actividad de clase del viaje, los estudiantes de E&H se reunieron para reflexionar sobre la experiencia. Fue entonces cuando las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de Holliday mientras hablaba sobre la amabilidad y la generosidad que la familia le había demostrado, a pesar de que tenían muy poca comida y materiales.

«La gente de Cuba es la gente más amable que he conocido, y merecen cada oportunidad porque han pasado por muchas cosas y son personas increíbles y resistentes», dijo Holliday.

Después de que la última semana del viaje había pasado, los estudiantes de E&H tuvieron que despedirse de los estudiantes de Cienfuegos, por ahora.

Para Williams, decir adiós fue más difícil de lo que él creía. «Vincularse con ellos y conocerlos fue una experiencia increíble», dijo Williams. “Todos y cada uno de esos estudiantes cubanos eran grandes personas. Estuvimos tan cerca en solo una semana, y tener que decir adiós fue difícil «.

Boerst mencionó que los estudiantes de Cienfuegos se habían contactado con ella y con los otros estudiantes para asegurarse de que habían llegado a casa sanos y salvos. Ella lo atribuye a las conexiones cercanas que los estudiantes de E&H y Cienfuegos construyeron entre sí.

«Hemos creado un vínculo de amistad de por vida», dijo Boerst. «Definitivamente planeo mantenerme en contacto y los he estado enviando mensajes desde que me fui. También nos invitaron de regreso a Cuba «.

Holliday nunca olvidará su tiempo en Cuba; de hecho, ella planea regresar muy pronto.

«Brandon y los otros estudiantes cubanos ya me enviaron mensajes a Facebook, diciéndome que no me olvide volver y estar en contacto con ellos», dijo Holliday. «También planeo regresar a Cuba con suerte dentro de un año porque me brindó la experiencia más cambiante que jamás haya tenido».

Estudiantes descontentos con las nuevas restricciones de Cuba

EMORY, Virginia. Después de pasar dos semanas que cambiaron sus vidas en Cuba, los estudiantes de Emory y Henry viajaron de regreso a los Estados Unidos a fines de mayo. Apenas dos semanas después de su regreso, la administración de Trump restringió aún más los viajes a Cuba. Según el Servicio de Radiodifusión Pública, la medida hará que sea más difícil para los turistas en los Estados Unidos viajar a Cuba, con restricciones que afectan a los cruceros y las aerolíneas.

Aquellos que planeaban visitar Cuba a través de un crucero ya tuvieron que detener sus planes. Según la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros, «la mudanza afectará de inmediato a 800,000 reservas de pasajeros que están programadas o que ya están en marcha».

Los estadounidenses aún pueden volar a Cuba, siempre que se ajuste a las categorías de «visitas familiares, negocios oficiales del gobierno o actividad periodística».

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, declaró que el turismo ha jugado un papel importante para la economía de la isla, según granma.cu, el periódico oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

Según granma.cu, el presidente Díaz-Canel también ha declarado que no solo el turismo ha jugado un papel importante, sino que el gobierno espera que eventualmente se convierta en la fuerza impulsora de la economía cubana.

«Creo que es ridículo y me enoja», dijo Sydney Breiner. «El pueblo cubano va a sufrir por esta prohibición».

Los guías turísticos de los estudiantes en el viaje enfatizaron lo importante que es el turismo para la economía cubana.

Después de establecer relaciones con los estudiantes de la Universidad de Cienfuegos, los estudiantes de E&H están preocupados por sus nuevos amigos.

«No estoy de acuerdo con la decisión del presidente Trump», dijo el estudiante de segundo año Jack Bellimam. «Mi corazón siente por los ciudadanos cubanos que tendrán que sufrir por las estratagemas políticas de nuestro presidente».

La joven estudiante en ascenso Dixie Holliday estuvo de acuerdo con Breiner y Bellimam.

«Los cubanos son las personas más agradables que he conocido en general y merecen tener una economía exitosa», dijo.

«Sé que esto afectará a Cuba de una manera negativa», dijo la ascendente Emily Bishop. «Sé lo difícil que es para ellos ahora, y el presidente Trump solo lo está haciendo más difícil para el pueblo de Cuba».

