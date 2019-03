Gobierno en línea: ¿Cuánto han avanzado las webs de los Ministerios cubanos?

El 24 de febrero pasado el gobierno cubano publicó la página web de la presidencia, con el objetivo de poner a disposición del pueblo un canal de información directo con sus líderes. Con este paso, la isla cierra el primero de los ciclos (presencia, me gusta llamarle) de una ambiciosa, pero no imposible tarea. Llevar todos los órganos y miembros del estado a la cercanía de un tuit, un mensaje o correo. Anteriormente, publicamos un trabajo sobre la presencia de los ministros en la red Twitter. Por lo que, en este trabajo, es el turno de los gob.cu.

Lo más cercano a un resultado bastante completo, lo encontramos en el sitio de la presidencia (http://www.presidencia.gob.cu). Aunque las páginas multimediales no son muy compatibles con el ancho de banda contratado (y plan de datos) por un ciudadano promedio, Presidencia presenta un diseño bien estructurado que basa su estética en un patrón de carga diferida (lazy load). Esta herramienta de programación se encarga de retrasar la inicialización de los complementos, evitando que se cargue el contenido fuera de pantalla. Iconografía propia y distribución equilibrada de los colores son atractivos de una web 2.0 que combina gadget de Twitter, videos, y fotografía 360 con información modo leyenda.

Sin embargo, es precisamente por la suma de los elementos multimediales de la página, que encontramos un punto “flaco”. Con un peso 3.94 MB y una demora de 25,25 segundos, la web de la Presidencia debe buscar una descarga más rápida para acercarse a los estándares actuales de webs optimizadas.

Por otra parte, tiene certificado de seguridad, importante para mantener el sitio protegido ante el intento de robo de datos, y los estándares de Google sobre posicionamiento web. La página del gobierno cubano utiliza certificado de seguridad Let’s Encrypt, gratuito pero seguro y factible para los buscadores.

Bajo la frase “no es lo mismo oír decir un problema, que le cuenten de una situación, a verlo en concreto”, pronunciada por Fidel durante la inauguración del pueblo Vado del Yeso, en Bayamo, el 31 de mayo 1970; la web de la presidencia define —en teoría— cuál será su rutina para atender al público. Una simple página llamada “contacto” facilita la accesibilidad público-gobierno, y reúne toda la información, mecanismos de quejas y peticiones, y vías que necesita el solicitante para llegar a los órganos del estado.

La página resalta que el ciudadano puede “utilizar diferentes vías para contactar con la Presidencia. Correo postal, electrónico, vía telefónica y la entrevista” en la sede perteneciente al Consejo de Estado, una práctica que no nace con el lanzamiento de la página. ¿Qué podría faltarle en los tiempos que corren, y en una sociedad que pretende estar totalmente informatizada? Un canal por WhatsApp, Messenger o Telegram no vendría mal en el futuro, ¿verdad? Siempre nos quedará Twitter.

Ministerios y el gob.cu

Para evaluar las páginas del gobierno, tuvimos en cuenta cuatro aspectos fundamentales: Velocidad, Diseño, Accesibilidad y Seguridad. Canal USB evaluó cada página de los Ministerios y la presidencia, utilizando los sitios de análisis GTmetrix y SEO Web Mas. Así como las herramientas de desarrollo web de Mozilla Firefox, Google Chrome y Microsoft Edge. Igualmente intervinieron en este análisis, un diseñador, dos desarrolladores, diseñador web y consultor SEO, y un SysAdmin de la Federación de Radioaficionados de Cuba.

Velocidad: Cuando el tamaño importa

Uno de los aspectos fundamentales cuando creamos una página web, es el peso y la velocidad de carga. Si tenemos en cuenta que el rango de conexión en Cuba (organismos aparte) es de entre 64 kbts y 4 MB, es de vital importancia que nuestra página tenga un diseño liviano y bien optimizado, sobre todo si accedemos desde los datos móviles.

Lamentablemente, son muy pocos los buenos ejemplos que podemos citar en los sitios web que representan el dominio gob.cu. En ese sentido, la web del Ministerio de Comunicación se lleva el mejor tiempo, con solo 2.3 segundos y un peso de 1.63 MB. Asimismo, el Ministerio de Transporte también consigue un buen tiempo con 2.31 segundos, pero con mayor peso de carga total (4.7 MB).

Por otra parte, el sitio del Ministerio de Industrias tiene un peso total de casi 20 MB y demora en cargar más de 12 segundos, bastante rápido si se tiene en cuenta que debe procesar 150 solicitudes al servidor. Sin embargo, aunque casi todos los elementos de la web muestran un envidiable peso, tres imágenes PNG (dos de 7 y una de 3.40 MB) hacen el trabajo sucio.

Sitios web debidamente optimizados requieren menos recursos de hardware en los servidores donde se alojan, lo que implicaría ahorro en equipos si se desea realmente servir espacios web que tengan el mayor tiempo de disponibilidad posible. En cambio, sitios poco optimizados requieren mejores y más potentes servidores. Por ejemplo, si un gran número de usuarios concurren intentando visitar una web poco optimizada y con un número excesivo de peticiones al servidor, es muy probable que el servidor colapse, se reinicie y la web esté “no disponible” durante algunos minutos, haciendo perder tiempo a sus visitantes y disminuyendo la confiabilidad del servicio que brinda dicha web.

La página del Ministerio de Turismo, además de consumir 17 MB de carga, hace más de 500 solicitudes al servidor. Esto quiere decir que, si hay 10 mil usuarios cargando la página en ese momento, la suma de peticiones se multiplica y da como resultado que demore en cargar todo el contenido de la página, o simple error en el servidor.

El último de los aspectos a valorar para tener una web estable y optimizada, es la capacidad y estado del servidor. Si estos dos elementos no están en optimas condiciones, podría volverse lenta la carga de nuestra página web, incluso, terminar en “error de conexión”. Ejemplo de esto lo encontramos en la página del Banco Central de Cuba. Con más de 200 solicitudes, la carga total del sitio se alarga a 2.45 minutos, algo que puede deberse a los casi 30 MB de peso que tiene la web, y la dificultad que denota el enlace entre usuario y servidor.

Velocidad y peso de páginas web MINCOM: 3.2 segundos – 1.63 MB (http://www.mincom.gob.cu/) Transporte: 3.2 segundos – 4.7 MB (http://www.mitrans.gob.cu/) MINCEX 3.6 segundos – 2.54 MB (http://www.mincex.gob.cu/) CITMA: 4.8 segundos – 2.22 MB (http://www.citma.gob.cu/) Agricultura: 5.1 segundos – 12.6 MB (https://www.minag.gob.cu/) ICRT: 6.1 segundos – 2.27 MB (http://www.icrt.gob.cu/) Minrex: 6.6 segundos – 10 MB (http://www.minrex.gob.cu/) Construcción: 8 segundos – 18.7 MB (http://www.micons.gob.cu/) Finanzas y Precios: 8.1 segundos – 6.54 MB (http://www.mfp.gob.cu) R. Hidráulicos: 8.4 segundos – 2.81 MB (http://www.hidro.gob.cu/es) INDER: 8.7 segundos – 3.86 MB (http://www.inder.gob.cu/) Mintur: 9.1 segundos – 17.1 MB (https://www.mintur.gob.cu/) Mindus: 12 segundos – 19.4 MB (http://www.mindus.gob.cu) Mined: 21.8 segundos – 3.27 MB (http://www.mined.gob.cu/) Banco Central: 2.45 minutos – 29,47 MB (http://www.bc.gob.cu/)

Conclusiones: Amen del estado de los servidores, los problemas que pueden encontrarse en la mayoría de estas páginas tienen que ver con imágenes mal optimizadas (gigantes en algunos casos), fuentes o tipografías mal seleccionadas y diversos elementos que pudieron unificarse para ahorrarle al servidor muchas peticiones. Minificar ficheros CSS o Javascript para reducir las peticiones al servidor, o unificarlos en un único archivo para reducir peso de la página nuestra web, puede ser una solución inmediata a este problema.

Diseño y accesibilidad

El diseño web en nuestros días no responde solamente a cómo nos ven en el universo digital. También debe brindar opciones para facilitar la comunicación entre productor y consumidor de contenidos. De esta forma, definimos que el diseño debe estar estrechamente ligado a todos aquellos elementos que interfieren con la accesibilidad, usabilidad, arquitectura y jerarquización de la información, como estrategia visual esencial de cualquier sitio web.

En las webs de dominio gob.cu, encontramos aciertos y desaciertos. Desde el punto de vista de diseño, el Ministerio de Educación es sin duda la que mejor acabado tiene. Llama la atención su diseño limpio y sencillo (diría casi minimalista) medido a milímetro con un equilibrio perfecto entre blanco y el azul. Asimismo, la web del Mintur y el Mincex parecen hechas con la misma plantilla. La utilización de un theme que organiza las entradas a partir de bloques (texto, foto o video) brinda un diseño uniforme que facilita la lectura y la búsqueda inmediata de contenidos en la página.

Los sitios del Ministerio de la Construcción, Industria, Relaciones Exteriores y el ICRT, destacan por la disposición de videos, diapositivas, utilización de tuits y organización de la información. Quitando el caso del Mindus, en las otras tres páginas no se ve afectado el peso de la portada ni la velocidad de carga. Unas pueden servir de ejemplo a otras para mejorar los puntos débiles que tienen.

Por otra parte, la página del Banco Central de Cuba no puede presumir de velocidad, y su diseño no es para tirar fuegos artificiales. Sin embargo, si quitamos el carrusel de imágenes de portada (no aporta nada), en el home está casi todo el contenido que necesitaría cualquier cliente. Mientras que la web del Ministerio de Agricultura, Finanzas y Precios, Construcción, el ICRT y Recursos Hidráulicos, poseen una casilla al alcance de un solo clic en la que el usuario podrá contactar a la entidad mediante el envío de un correo.

Aunque se ha alcanzado cierta madurez en el diseño y la accesibilidad de las páginas de dominio gob.cu, algunos sitios todavía necesitan retoques que ayuden en la visualidad del contenido y una mejor jerarquización de las principales informaciones que pueden interesar al usuario.

En el caso de Finanzas y Precios, INDER, Citma y Recursos Hidráulicos, algunas imágenes y logotipos tienen poca calidad o están muy pixelados. Collage, fotomontajes o animaciones, más que aportar un elemento distintivo a la visualidad del sitio, sobrecargan la página y no lucen bien en la estética de una web 2.0. Todo el contenido multimedial, mientras más simple y optimizado, mejor.

Aunque se ha logrado cubrir lo mínimo en la comunicación público-gobierno, aún quedan muchas opciones que implementar en las páginas gob.cu. El Mintur, por ejemplo, contempla una categoría llamada “Forodebate” donde puede haber un intercambio entre directivos de ese organismo y el público. Sin embargo, la entrada aún no tiene nada que mostrar, y la opción para acceder a un diálogo directo con el organismo mediante Messenger, te lleva a: “En este momento no podemos atenderlo, en cuanto nos sea posible nos pondremos en contacto con usted”.

Modo Responsive o adaptativo

Según el Informe Global Digital de 2019, 5 mil 135 millones de personas se conectan a internet desde sus teléfonos móviles, de un total de 7 mil 593 millones de personas en el mundo. Según estos datos, se hace más importante que nunca crear productos compatibles con estos terminales, algo en lo que el gobierno ha estado trabajando, pero que aún no tiene cubierto completamente.

En páginas como la del Ministerio de Educación, el Mincex o la de Turismo, el Modo Responsive o adaptativo aporta una visualidad organizada en tablets y dispositivos móviles. Otras como Citma, Finanzas y Precios, Mindus y Recursos Hidráulicos, pasan la prueba. Sin embargo, la web del Ministerio de Agricultura, Mitrans y Micons, aún no presentan una versión que se adapte a estas pantallas. Y en el caso del ICRT, Minrex y el Inder, aunque presentan un modo aparentemente adaptativo, la sesión de las noticias no se adapta —como el resto de la página— a las medidas de un teléfono.

Mincom – Si

Mitrans – No

Mincex – Sí

Citma – Sí

Minag – No

ICRT – Sí (pero se come las imágenes).

Minrex – Sí (problemas en las noticias)

Micons – No

Finanzas y Precios – Sí

Recursos hidráulicos – Sí

Inder – Sí (problemas en las noticias)

Mintur – Sí

Mindus – Sí

Mined – Sí

Banco Central – Sí

Seguridad

El 7 de agosto de 2017 Google anunció oficialmente que utilizar una conexión segura bajo el protocolo https (SSL) influiría de forma positiva en su posicionamiento, lo que constituye un impulso por parte del gigante de Mountain View a brindar una red más segura.

Un certificado SSL protege la información confidencial de tus clientes, así como su nombre, apellido, dirección, tarjetas de crédito… ya que la información es cifrada en todas las partes de la comunicación cliente-servidor. Si tu sitio Web no usa el protocolo HTTPS, cualquier usuario que acceda a tu página usando Chrome, verá en su barra de navegación, un aviso tipo not secure; o tal vez un mensaje en el que Google le avisará con el típico candado rojo: “la conexión no es privada”. Más información sobre Certificados SSL y su importancia en la web 👉 aquí

En las páginas del dominio gob.cu, estos dos elementos importantes (seguridad y posicionamiento), son aún tarea pendiente. Solo la web de la presidencia y el Ministerio de Agricultura, son seguras para los estándares de Google bajo el certificado Let’s Encrypt.

Cabe la posibilidad de que las demás webs estén validadas por un certificado de producción nacional. Sin embargo, esto solo aportaría en soberanía tecnológica y “seguridad”, pero perderíamos en posicionamiento por la normativa de Google de 2017, ya que entonces nuestras páginas no aparecerían nunca por encima de webs que sí tienen SSL válido. La penalización va en el orden de los resultados de búsqueda.

Si las páginas del dominio gob.cu tienen como objetivo un intercambio entre el pueblo y el gobierno, entonces es aún más importante brindar seguridad al flujo de información y de datos personales que se genera en este intercambio. Por lo que está de más decir que esas páginas, más que ninguna otra, sí deberían ser SSL. Si hay intercambio de información personal Google es tajante. SSL “Mandatory”.

¿Valdría la pena realmente sacrificar seguridad por posicionamiento cuando podemos hacer el fácil proceso de certificar nuestras webs?

De cualquier manera, queda mucho trabajo por hacer en la red de redes para mejorar nuestras páginas en favor de los usuarios. Aun cuando completamos una etapa de presencia que parecía distante (y esto sirve también para los sitios de las provincias), los tiempos que corren exigen movernos seguros, buscando la perfección que necesitamos para las nuevas generaciones, pero sin detenernos un instante. Recordemos que, en temas de tecnología, en un minuto miles de millones de kilobytes pueden recorrer el mundo.