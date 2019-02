Informe Global Digital 2019: Cuba entre los países que más crecen en usuarios de internet y redes sociales

Los primeros frutos de la informatización de la sociedad cubana se van haciendo visibles a escala internacional. Así lo confirma We Are Social, agencia creativa con sede en el Reino Unido y especializada en social media, en su informe Digital 2019 sobre tendencias digitales y de redes sociales en todo el mundo; el cual elabora desde hace 8 años con Hootsuite, la plataforma más utilizada para la gestión de redes sociales.

Según el informe recién develado -que recoge los números del año 2018-, ya más de la mitad de los cubanos se conectan a internet: 6 470 000, lo que representa el 56% de la población del país. En el mundo está conectado, al día de hoy, el 57% de los ciudadanos del planeta.

El salto ha sido notable. Cuando se desarrolló el I Taller de Informatización y Ciberseguridad, en febrero de 2015, el país apenas contaba con un 30% de la población conectada a internet, según reflejaba entonces el sitio Internet Live Stats.

Cubanos conectados a internet 2000-2016, según Internet Live Stats

El crecimiento porcentual de conectados, coloca a Cuba como el decimosexto país con mayor avance de un año a otro, y significa que otros 1 270 796 cubanos se conectaron a internet en el lapso de los últimos doce meses (un incremento de un 26%).

Al cierre de 2016, Cuba tenía conectados a 3 700 000 ciudadanos, lo que representaba el 32% de la población del país. Se conectaron ese año 270 mil nuevos usuarios, para un crecimiento del 9%.

Ya a fines de 2017, los conectados ascendían a 4 630 000 (40% de penetración), con un crecimiento dea 932 000 nuevos usuarios cubanos en la red.

En la presencia activa en redes sociales Cuba también ha dado pasos acelerados. Si en el informe de We Are Social de 2014 Cuba no aparecía con registros en la redes sociales (Facebook no reportaba a sus usuarios cubanos), ya en el 2016 este reporte destacaba que Cuba era el país de mayores crecimientos en las redes sociales con un 368% de incremento. En el 2017 se creció otro 25% y en el 2018 se añadieron otros 2 075 578 usuarios cubanos activos en las redes sociales.

Ese crecimiento del 47% fue el cuarto más elevado entre todos los países del mundo. Cuba tiene la casi inédita característica de que prácticamente todos sus usuarios de internet (6.7 millones) están vinculados a alguna de las redes sociales.

Otro elemento que muestra el cambio de escenario en el espacio público digital cubano, es el dato que aporta este informe de que la inmensa mayoría de los cubanos en las redes sociales se han conectado a ellas a través de los móviles: 6.41 millones de los 6.47 millones presentes en las redes sociales

Facebook sigue siendo la red más usada en nuestro archipiélago, acaparando un 59.3% promedio de los usuarios cubanos de redes sociales a lo largo de 2018, como reflejan los registros de StatCounter.

Paso a paso, la informatización se va haciendo realidad en Cuba. Y no es poco lo que todavía nos queda por andar.