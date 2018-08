¡Súper-Dota-Dos! DK.Reborn conquista el Master Habana 2018 (+ Video)

“La defensa es para tiempos de escasez, el ataque es para tiempos de abundancia”. La gran final del Dota 2 Master Habana podría resumirse en esta máxima del estratega chino Sun Tzu, pues la indecisión de Team Galaxy en el late game de un partido casi ganado, fue el factor que permitió a los DK.Reborn ganar su tercer juego, cerrar la serie con marcador global de 3-1 y hacerse así con el título más importante del semestre de Dota en Cuba.

Los Galaxy se habían estrenado en la final con una victoria sobre los DK de 31 kills por 15, en un partido marcado por abundantes emboscadas, constantes rotaciones en las líneas y un pickeo sólido que incluía un Bristleback ( LinkLove ) y un Undying ( adZ ). La combinación entre estos dos héroes, potentes en el daño físico, se convirtió en la estrategia fundamental para presionar al Tiny de X!! , el carry de los DK, quien prácticamente no podía asomar la cabeza en el mapa. Los DK intentaron contrarrestar el ataque de los matanceros con un Timbersaw ( Rize ) y una Mirana ( Rivalle Levi , antiguamente L ) como núcleos del equipo, pero ni aun así lograron detener al Alchemist de waSA y al Razor de enjoy, dos cores prácticamente imparables a la altura de la media hora. Los megas llegaban para Galaxy en los minutos 32 y 35, y los DK capitulaban segundos más tarde.

Con la esperanza de que quien da primero da dos veces, los actuales campeones de la Liga Cubana de Dota 2 (LCD) comenzaron su segundo partido con una formación de Storm Spirit ( waSA ), un Tiny ( enjoy ) y un Wraith King ( LinkLove ), en tanto sus rivales habaneros optaron por un Clinkz ( Rivalle Levi ), un Ursa Warrior ( X!! ) y un Underlord ( Rize ) como núcleo de equipo. El juego temprano se mantuvo equilibrado, con ataques notables del Wraith King y el Ancient Apparition ( el coco ) sobre el Ursa, la combinación entre la lluvia de fuego del Underlord y las ataduras fatales del Warlock ( nAture ) sobre el Tiny, y algunas iniciaciones fallidas por parte de ambos conjuntos.

Para el minuto 20 el marcador favorecía a los Galaxy 16 por 23, pero apenas instantes después los DK llegaban hasta la segunda torre de la senda central, conseguían matar a Roshan y empataban los kills 24-24. La poca armadura del Tiny era fácilmente superada por la velocidad y potencia de ataque del Clinkz, y ni siquiera el Storm Spirit podía ya acercarse a los héroes enemigos sin recibir una tunda que, o lo mataba, o lo obligaba a regresar a la fuente con la vida casi en cero. Marcador final: 31 a 25. En 39 minutos, DK.Reborn había empatado la serie.

Tercer partido, indicaba el narrador, y la elección de una Medusa ( waSA ) por parte de los Galaxy indicaba que aquel sería un encuentro largo. Los DK respondieron con un tridente de Invoker ( Rivalle Levi ), Lifestealer ( X!! ) y Abbadon ( Rize ), mientras incluían una Nyx Assassin ( CsSR ) como support de cuarta posición. Ambos equipos jugaron un triline en la senda superior durante el early game, y apenas CsSR obtuvo su habilidad definitiva, la Vendetta, los gankeos sobre el Necrophos de los matanceros, enjoy , fueron constantes. La combinación entre el level 6 de la Nyx, su impale y el Sun Strike del Invoker, fueron suficientes para asesinar a cuanto héroe de los Galaxy anduviera desprevenido.

El Bane de los cardenenses, esgrimido por el coco , fue probablemente el jugador más valioso de su equipo, pues el casteo de su pesadilla sobre los héroes aliados impidió más de una kill fácil para los DK. Mientras tanto, el Abbadon de los capitalinos se lanzó a presionar las torres, y los Galaxy debieron pelear en dos frentes a la vez, con desventaja de sus héroes principales. Solo la Gorgona de waSA lograba hacer algún daño a sus enemigos (poseía Eye of Skadi, Linken Sphere, Black King Bar y Dragon Lance), pero ni su escudo de maná lograba bloquear todo el daño provocado por las habilidades del Invoker, especialmente cuando este utilizaba el PEM (habilidad para quemar maná). Aun si lograban derrotar al Invoker, los DK seguían teniendo al Abbadon y al Lifestealer, por lo que, con marcador adverso de 28-34, los chicos de Matanzas firmaron su rendición.

Un Monkey King (waSA) fue la apuesta final de los Galaxy frente al Ember Spirit (Rivalle Levi) y el Phantom Lancer (X!!) de sus rivales. El cuarto choque prometía más emoción que los anteriores: una victoria de los DK enviaba a los matanceros de vuelta a su casa, mientras que una victoria de estos obligaba a la realización de un quinto partido.

En el early game, todo parecía favorable a los Galaxy: el Monkey King obligaba al Ember Spirit a farmear justo al lado de su torre, el Tiny de enjoy se encontraba en una posición favorable, el Phantom Lancer moría una y otra vez a manos del Wraith King (LinkLove) y la Dark Willow (adZ), y la Windranger de CsSR debía preocuparse más de no caer en una emboscada que de pushear, supportear o farmear.

En tanto waSA conseguía su Battlefury en el minuto 22, X !! tenía el inventario prácticamente vacío y unos números desfavorables que causaban hasta bromas entre los espectadores. «Dime la hora del Phantom», decía uno. «Las 5 y 10», respondía otro. El wardeo de los matanceros estaba dando sus frutos, y mientras el Ember Spirit lograba al menos farmear en la jungla superior, el Phantom Lancer parecía tenerlo más complicado según pasaba el tiempo. Los Galaxy poseían todo: marcador favorable de 28-46(minuto 48), un midlaner que daba miedo, un carry bien apertrechado y dos supports con muy buen desempeño.

¿Qué les faltaba entonces? ¿Por qué no atacar? Esas eran las preguntas que nadie sabía responder. El juego cauteloso y pasivo se apoderó de ambos equipos, cada uno esperando por las acciones del otro. Los Galaxy sabían que cualquier error en el ataque podía costarles la final, pero su principal error, a la larga, fue no aprovechar la ventaja cuando la tenían. El Phantom Lancer se armó con Diffusal Blade y Heart of Tarrasque, y los gankeos de los cardenenses disminuyeron. Los DK se lanzaron entonces al ataque, y los teamfights mayormente quedaron en tablas, con ambos equipos forzando el buyback del contrario. Sin embargo, cada minuto perdido disminuía la diferencia lograda por los Galaxy y aumentaba las posibilidades para los DK, que no titubearon en destruir los santuarios rivales y comenzar a pushear.

En un intento casi desesperado, los de Matanzas respondieron al ataque y emboscaron al Phantom Lancer en el 68. Pero la reacción llegaba muy tarde. El mega de los cardenenses no se concretó, y las peleas terminaron con saldo positivo para DK.Reborn. Buybacks forzados, una muerte detrás otra. Desesperación. La jugada que todos recordarán es el entangle de la Windranger sobre el Monkey King en los instantes finales del juego. «Ya perdimos», murmuró alguien en el cuarto de juegos, y así fue. Setenta minutos marcaba el reloj cuando en la pantalla de los Galaxy apareció la señal de Good game, well played (Buen juego, bien jugado), que reconocía la victoria, 43 por 55, de los DK.Reborn, el equipo que, increíblemente, lograba remontar el partido más transcendental de la temporada cubana de Dota.

De dieciséis a dos. El camino a la final

El Master Habana 2018 contó con la participación de 16 equipos de las regiones occidental y central del país, que fueron distribuidos en dos grupos de ocho. La eliminatoria, a partido único, enviaba a los conjuntos derrotados al Lossers Brackett, donde se enfrentaban entre ellos hasta que quedaran dos por cada grupo. El vencedor del Winners Brackett se enfrentaba entonces en a quien ganara en el cruce entre el segundo lugar de un grupo y el tercero del otro. En ambos casos (cuartos de final y semifinal), el pase era otorgado a quien ganara dos de tres encuentros.

De esta forma, los habaneros Pray for Win derrotaron 2-0 a los pinareños Team Bross (62-46 y 26-11), y los subcampeones Team Galaxy vencieron a los capitalinos Aurora Negra Snake (17-1 y 42-30). Posteriormente, Pray for Win debió enfrentarse a DK.Reborn, ganadores del Winners Brackett, y Team Galaxy hizo lo propio con los avileños de ExOD!a.

En la primera semifinal, los DK apostaron por un Necrophos como midlaner, en tanto los Pray for Win pusieron su fe en una Broodmother. Lo que sucedió es bastante predecible: con su habilidad Death pulse al máximo, el necro era capaz de farmear todas las crías de araña y, a su vez, regenerar completamente su maná y salud. Con solo 11 minutos de partido, el ya había logrado 104 last hits (últimos golpes), y encabezaba la tabla de valor neto. Por otro lado, el aura de precisión de la Drow Ranger no solo incrementaba el daño del Necrophos, sino también del Viper y el Winter Wyvern, por lo que el pusheo no fue un gran desafío. A los 15 minutos, los campeones del Masters Habana habían llegado hasta la tercera línea de torres, y cinco minutos después ya conseguían su primer mega. En el 27 conseguían otra brecha en la base de sus rivales y estos se rendían cuando el tablero marcaba 18 kills por 14. El segundo encuentro, de unos 17 minutos, terminó cuando los Pray for Win decidieron aceptar la supremacía de sus rivales, a quienes solo pudieron matar en seis ocasiones.

Los Galaxy, por otro lado, tuvieron que sudar para conseguir su pase, pues se enfrentaron a unos ExOD!a que nunca estuvieron dispuestos a perder. El primer partido, en el que los avileños llevaban una ligera ventaja, debió ser reiniciado en las mediaciones del minuto 12 debido a problemas en el servidor. En la reanudación, y con un pickeo diferente, los matanceros prevalecieron al conseguir un 37-28 en 53 minutos. El choque, muy parejo hasta el mid game, estuvo marcado por los gankeos tanto del Winter Wyvern y la Windranger de los Galaxy como por el Ancient Apparition y el Slardar de los ExOD!a. Un papel bastante acertado lo tuvo el Wraith King de los subcampeones, quien decidió enfocar el árbol de talentos hacia las mejoras de sus esqueletos invocados, y logró así una mayor efectividad en el pusheo. Los avileños permitieron el primer mega al minuto 32, pero aun así aguantaron 20 minutos más.

La revancha llegaría en el segundo enfrentamiento, donde la presión constante del Omniknight sobre el Anti-mage contrario fue fundamental. El Magina, jugado por enjoy , no priorizó la mejora de su teletransporte, por lo que se vio atrasado al punto de tener números de 0-5 y no alcanzar el Battlefury hasta el minuto 23, cuando prácticamente ya el Troll Warlord contrario tenía casi «el Dota armado». El Venomancer de los matanceros no se sintió prácticamente en ningún momento, y solo el Kunkka logró dejar una buena impresión. A la altura del minuto 30, el Anti-mage logró adelantar la línea superior, pero los embates de ExOD!a culminaron en un favorable 29-12, y un empate global de 1-1.

Con la presión encima, los Galaxy lo dejaron todo en manos de un Alchemist y un Tiny, dos pilares para el pase a la final con victoria de 28-16. Los de Ciego de Ávila pickearon una Medusa como carry y una Templar Assassin como midlaner, pero la habilidad del «Químico» para hacer oro ya lo situaba a 8.000 en el valor neto sobre los héroes contrarios en el minuto 25. Mientras tanto, los gankeos sobre el Skywrath Mage y la Crystal Maiden de los ExOD!a por parte del Pugna y el Tiny contrarios, desembocaron en una ventaja para los Galaxy, muy a pesar de los esfuerzos del Centaur Warrunner rival, quien intentaba desviar todo el daño hacia sí para aliviar a sus compañeros. En el minuto 31, los cardenenses lograron penetrar a la base rival por la senda del medio, e instantes después ya estaban clasificados a la gran final.

El torneo Master Habana 2018 no solo fue la cumbre del primer semestre competitivo en el país, sino la prueba de que el Dota cubano continúa generando público y ganando en experiencia, calidad y nivel, un hecho que ha podido comprobarse con el notable desempeño de equipos como Team Galaxy, ExOD!a (Ciego de Ávila) y Team Bross (Pinar del Río) a nivel nacional, y la reciente participación de los nuevos campeones, DK.Reborn, en partidos internacionales del área latinoamericana.

Las eliminatorias del certamen se realizaron en el Palacio Central de la Computación —sede habitual de la Liga Cubana de Dota 2— mientras que la final se efectuó en la Casa de la Música de Plaza, situada en 31 y 2, que acogerá el torneo de FIFA 18 el próximo primero de septiembre.

Llaves del Torneo