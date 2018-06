Enroque entre Capablanca y Héctor Luis

En “Buscando a Capablanca”, certamen infantil que se desarrolló durante el Memorial 2018, en honor al único campeón mundial de mayores de la Isla, el ajedrez encontró a un discípulo del genio cubano, el niño de 12 años, Héctor Luis Fuentes, quien se tituló en la categoría Sub-12.

Este pequeño holguinero es la estampa de un prodigio en ciernes, con sus espejuelos y aplomado comportamiento. Sus respuestas frisan las de un adulto. Residente en La Ciudad de los Parques y estudiante de la escuela primaria Julio Grave de Peralta, hace de las 64 casillas su universo, donde se siente muy cómodo.

Una operación en los primeros compases de vida, en el pie derecho, lo alejó, de manera relativa, de los deportes más activos en el plano físico; sin embargo, el abuelo materno le mostró los movimientos de las piezas y su mamá Aixa lo llevó a la Academia Provincial del Juego Ciencia.

¿Cuál fue tu actuación en el Buscando a Capablanca?

“Jugué siete partidas, de estas la más difícil fue la primera, porque en esa ronda entré ‘frío’. Después, me fui encontrando con mi juego. Gané tres enfrentamientos, entablé la misma cantidad, y perdí uno, el primero, por cierto”.

¿Enfrentaste a rivales extranjeros?

“A una mexicana y un panameño”.

Héctor Luis ha jugado varios torneos infantiles del país.

¿Cómo entrenas cotidianamente?

“El profesor Norton (Lorenzzi Carralero) me entrena casi todos los días, en las tardes, que es cuando no tengo escuela. Por lo general, estudiamos de 2:00 a 6:00, a veces empezamos a las 3:00. Trabajamos bastante con programas de la computadora. Analizo los libros de Capablanca y los tomos Integrales 1 y 2 de Ajedrez”.

¿Qué ajedrecistas de renombre te inspiran?

“Ahora mismo, sigo las actuaciones de Bruzón, Leinier y Carlsen, mis ídolos. Aunque Capablanca fue brillante”.

Dicen que tu familia es un horcón en tu juego…

“Me apoya incondicionalmente, al punto de que mi mamá me lleva a los torneos. Por las noches, también me ayudan, pues trato de dedicarle tiempo a repasar las asignaturas de sexto grado, hago un ejercicio de cada una, porque me canso mucho”.

¿Qué te entretiene más?

“Para relajarme, juego fútbol con mis amiguitos en la calle, después de entrenar. Intento no sofocarme mucho. También veo muñequitos y me gusta el béisbol, del cual soy aficionado desde chiquito, incluso tengo una foto con Ariel Pestano”.

¿Es cierto que ya intervienes en certámenes provinciales de adultos?

“Sí, es verdad. A veces me invitan a peñas de la ciudad para jugar contra mayores. Ahí voy más a aprender, que a ganar. Cuando enfrento a algún adulto, estos se confían por mi edad, mas después refuerzan su juego”.

¿Cuál instancia de una partida es “tu fuerte”?

“Juego mejor las aperturas y el medio juego, los finales tengo que mejorarlos”.

El que busca encuentra, por segunda oportunidad, el Buscando a Capablanca se organizó, a fin de descubrir talentos. A Héctor Luis le quedan otros eventos como estos y a los próximos irá con todo, pues será matrícula, en septiembre venidero, de la EIDE Pedro Díaz Coello.

(Tomado de Panoramaganador)