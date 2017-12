Mónica Marziota: “Yo quiero cantarle a Cuba”

Desde el momento en que subida a una vieja campana en un rincón de La Habana Vieja, comenzó a cantarle a los transeúntes en un acto de purísima actitud infantil, la pequeña Mónica Marziota Valdés ya sentía la necesidad de expresarse a través de la música. Ese fue el camino que escogió.

Hace solo unos meses, la ahora cantautora y soprano recibió el Premio Lunezia Internacional Mundo Latino, en la norteña localidad toscana de Aulla, en Italia, como mejor artista femenina. El galardón que ha sido otorgado en otras ocasiones a músicos internacionales como Andrea Bocelli y Laura Pausini, se entregaba por primera vez a una artista latinoamericana.

La XX semana de la cultura italiana que por estos días tuvo lugar en nuestro país fue uno de los motivos para que la cubano-italiana regresara a La Habana y regalara un concierto en el Museo Nacional de Bellas Artes, sitio donde hace diez años debutó como profesional, acompañada por el talentoso Yasek Manzano.

Díaz antes de la presentación, entre atavíos propio de los ensayos, ella y su madre me abrían las puertas de su casa en el barrio de Belén. “Un momento”, me dice mientras se esfuma por la puerta. Al regresar trae entre sus manos lo que parecen ser prendas de colores llamativos.

¿Qué son?

“Mis anillos plásticos”, sonríe. “Fueron el regalo de una amiga. Me los pongos en todas mis presentaciones. Son como mi sello o talismán”.

Deduzco entonces que crees en la suerte. ¿Te sientes afortunada?

“Definitivamente. Todos los días doy gracias a Dios, a mi familia, a Cuba y a Italia por el estímulo constante. He tenido la fortuna de cantar en el Auditorium della Conciliazione de Roma, el Teatro Olímpico, en el escenario del Petruzzelli – uno de los teatros más prestigiosos y más antiguos de Europa- entre otros”.

¿Qué experiencia, de todas las que has vivido hasta el momento te ha marcado más?

“Fue siendo soprano solista en una obra de Andrea Morricone, compositor junto a su padre Ennio de la música de Cinema Paradiso. Ennio estaba sentado en primera fila y cuando termina el concierto me abraza y me dice: ‘No te pares nunca, no solamente tu voz, como eres tú también’. Cada una de esas experiencias vividas han sido de una fortuna maravillosa”.

Gran parte de tu formación musical fue en los conservatorios cubanos…

“Sí, comencé a los seis años en el Conservatorio de Música ‘Alejandro García Caturla’. Tengo muy lindas memorias de mi profesora Carmen Rosa López, actualmente frente al coro ‘Diminuto’ y de otros nombres que forjaron la base de lo que hoy soy. En el Conservatorio estuve tres años de nivel elemental. Los siguientes cuatro años en el instrumento de piano los hice en la escuela Manuel Saumell con la profesora Bárbara Díaz Alea, que dios la tenga en la gloria. Una mujer muy dulce y con gran talento para enseñar a no solo leer la música, sino a leerse una misma. Si yo todavía me siento al piano y compongo es gracias a Bárbara.

“En el ‘Amadeo Roldán’ pasé el nivel medio superior, donde cursé teórico y dirección coral. Luego el nivel superior lo hice en Italia, parte en el Instituto Superior de Estudios Musicales ‘G. Briccialdi’ y otra en el prestigioso Conservatorio ‘Santa Cecilia’ en Roma”.

¿Cómo crees entonces que haya influido la formación básica de las escuelas cubanas en la profesional que eres hoy?

“Cuando llegué a Italia y comencé en el Conservatorio, al entregar todos los títulos de mis estudios musicales en Cuba, me miraron y dijeron: ‘¿Pero usted es cubana? Entonces no tenemos ni que ver las notas; usted tiene que ser buena obligatoriamente’. Eso es para que veas el prestigio mundial de nuestro sistema de enseñanza artística.

“Ellos tienen una concepción de lo que son las escuelas cubanas que, de donde sea uno llegue y dice que ha estudiado música en Cuba, te miran como a alguien que tiene algo más incorporado en su formación, un extra que a ellos les falta. La educación musical en Italia es muy buena y es indiscutible que existen músicos italianos excepcionales; pero al decir soy cubano, te consideran desde ya, en otro nivel.

“Sin embargo, aunque eso representa un orgullo es también un reto porque debes demostrar y estar a la altura de cómo te ven”.

Vienes también de una familia de artistas, tu abuelo Julio Valdés fue un gran músico del Buena Vista Social Club. ¿Hasta qué punto pudo haber influido en la pequeña Mónica, crecer en un medio así?

“Influyó en todo. El curso que tomó mi vida no fue más que una copia, de forma inconsciente, de mi entorno. Mi abuelo es una de mis inspiraciones, pero déjame decirte que mi abuela Carmen era una mujer de una musicalidad extraordinaria, con voz de soprano natural pero por cosas de la época, se casó, se dedicó a ser la mujer de la casa y a cuidar de sus cinco hijos, que dicho sea de paso, estudiaron todos en el Conservatorio.

“Hace un año le dediqué mi primer CD a mi abuelo, Besitos from New York, un homenaje en el que me acompañaron jóvenes músicos de distintas nacionalidades, en el que cada uno puso su sello”.

¿Cómo te defines dentro de la música?

“Ya he tomado la decisión de interpretar y hacer sólo música moderna -de finales del siglo XIX- y música contemporánea. Eso me permite enlazarlo un poco más con lo que hago, que podría llamarse un pop contemporáneo, con mucha influencia del impresionismo y del jazz”.

Vives hace 12 años en Italia y el público al que mayormente le cantas es de allí. ¿Esperas en un futuro próximo trabajar más para darte a conocer en Cuba?

“Quisiera estar aquí más a menudo, en temporadas más largas. Algo que me permita colaborar y crear con músicos de la Isla, los cuales me ayuden a recuperar mi cubanidad. No es que la haya perdido, de hecho, en Italia yo hago mucha música cubana, pero me falta probarme en mi tierra”.

Entonces desearía que el público cubano dijera: “Esta es Mónica, de Cuba”.

“Y más, que digan: ‘Esta es Mónica, del barrio de Belén’. Quiero aprovechar este momento, luego de haber recibido el Premio Lunezia para poder entrar un poco más en el mercado nacional. En algún momento, me haría inmensamente feliz que en Cuba se reconociera mi trabajo, como sucede ahora en Italia”.

Mencionabas el Premio Lunezia. ¿Cuándo y cómo recibes la noticia de que recibirías el galardón?

“Había terminado de hacer un examen muy difícil correspondiente al máster en musicología que estoy cursando en la Sapienza de Roma. Me sentía muy contenta porque había sacado el máximo de puntos. Comencé a comunicarme en ese momento con todos, mi madre, mi novio, familia en general y de pronto, entra una llamada. Era uno de los productores del premio, que como en otras ocasiones me había citado para participar en los festivales de verano en La Toscana, pensé que llamaba por algo parecido. ‘Este año te queremos dar el premio Lunezia’, me dijo. Imagínate que yo iba conduciendo y tuve que aparcar porque no me cabía tanta euforia en el cuerpo. ‘¿Ustedes están jugando?’, le respondí. ‘¿Cómo crees que vamos a jugar con algo como eso? Nosotros conocemos tu trayectoria y estamos convencido de que te lo mereces’. Fue un momento que no podré olvidar.”

Mónica nunca ha dejado de mencionar a Cuba en cada una de sus presentaciones, aun cuando gran parte de su carrera profesional se ha desarrollado en Italia y su vida discurre entre Europa y el Caribe.

Sin embargo, me ha dejado algo bien claro, “no todo es recibir”. Ella sabe que en algún momento, quizás dentro de un año, va a entregarle mediante su música todo el amor que su país y su Habana Vieja le han regalado.