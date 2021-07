Este 7 de Julio es el cumpleaños del más humanamente humano de Los Beatles. Justamente si una fórmula funciona, es porque se han dado determinadas condicionantes muy específicas que, de alguna manera, sostienen la cohesión de las distintas partes entre sí. En tal sentido, nadie se puede imaginar a Los Beatles con otro batería que no hubiera sido Ringo. Y no solamente por su legado como músico en el grupo sino por los rasgos que lo definen como persona.

En una agrupación donde estuvieran juntos un Paul McCartney —con tanto talento por desbordar al lado del no menos ingeniosamente dominante John Lennon— y con un George Harrison, marcado por el misticismo oriental, tenía que haber alguien que sin dejar de ser un beatle más, fuera sencillamente un tipo normal que sirviera como centro de equilibrio ante el ego mayor de los otros tres. Y ese era Ringo Starr.

Una prueba de ello, es que una vez disuelto Los Beatles, el único que tocó en los proyectos individuales de cada cual, fue Ringo. Sin embargo, para nada esta prueba de humildad y amistad con sus antiguos colegas quiere decir que no fuera valorado además por sus aptitudes como músico. Tanto Paul como John al hablar acerca de Ringo, lo hacen con el debido respeto hacia un batería que sabía buscar su propio código sonoro que requería cada nueva canción del grupo, el que en ocasiones podía ser de una complejidad tal que a cualquiera ahora mismo pudiera serle difícil tocar el acompañamiento de Ringo en canciones como Ticket to Ride, Rain o A Day In The Life, entre otras.

Al mismo tiempo, prestigiosos baterías de rock se han reunido para ofrecer charlas donde se reconocen las habilidades de Ringo en dicho instrumento. Pero, a la vez, Ringo era también la otra voz que le daba a Los Beatles la capacidad no muy común por aquel entonces, de que sus cuatros integrantes pudieran asumir indistintamente una pieza como la voz solista. Entonces aprendimos con cada nuevo disco de Los Beatles, que poco a poco a partir del Help, Paul buscaba su propio camino estilístico, diferente al escogido por John, además de que se comenzaba a tener en cuenta el valor de las canciones de George e incluso a Ringo le tenían su espacio reservado como cantante de una pieza por lo menos en cada disco como sucede con el Act Naturally, del disco Help y el What Goes On, del Rubber Soul.

Aunque era muy bien recibida la dulce voz de Ringo por los seguidores del grupo como un agradable elemento adicional al repertorio de Los Beatles, con el clásico de Yellow Submarine en el Revolver, Ringo pasa a ocupar un lugar prominente en la historia del rock con este popular tema de Lennon y McCartney que escribieron expresamente para él.

Para el siguiente disco, el Sgt. Pepper´s, Paul y John le entregan de nuevo al canto del batería, otro gran tema que él no estaba seguro de poder asumir, pero como dice el texto de With A Little Help From My Friends, con un poquito de ayuda entre todos, Ringo nos deja un clásico del universo beatle.

En fin, de Ringo se pueden decir muchas más cosas, no tantas como las que se han escrito acerca de Paul, de John y de George, pero él es así. Al final del video de la famosa Antología de Los Beatles, Paul se refiere a que Los Beatles nunca le cantaron al odio ni a la guerra sino al amor, mientras que George reflexiona en torno a que Los Beatles nos entregaron sus cerebros y que eso no tiene precio.

Lennon por su parte, apunta que no vale la pena armar tanto alboroto por la separación de un grupo, que ahí están sus viejos discos para seguir escuchándolos.

Pero Ringo, como le corresponde al más natural y sencillo del grupo, cuando lo enfocan con la cámara, suspira profundamente y dice que eran cuatro tipos que se querían muchísimo, la más pura verdad. Elevemos nuestras copas imaginarias para desearle a Ringo muchísimas felicidades y reiterarle que es una bendición de la vida tenerlo al igual que a Paul, entre nosotros.

Happiest of birthdays to my lovely mate @ringostarrmusic... the drum beat of my life! Love, Paul ✌️❤️ pic.twitter.com/dBvf0AhYM5 — Paul McCartney (@PaulMcCartney) July 7, 2021

Vea además: