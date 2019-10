Trump, las teorías de la conspiración y las bajas en el gabinete

El presidente Donald Trump y algunos de sus aliados republicanos están promoviendo teorías de conspiración sobre el denunciante que se encuentra en el centro de una pesquisa de la impugnación contra el mandatario. Dicen que es un golpe del "Estado profundo", una trama coordinada por un legislador demócrata o tal vez una patraña inventada por la industria farmacéutica (¿?).

Con esas teorías tratan de desacreditar la denuncia del informante de la CIA que se encuentra en el centro de una pesquisa de juicio político de la Cámara de Representantes. Por ello la aparición de este segundo denunciante, es de crucial importancia en el proceso de investigación.

Este es un vistazo a algunas de las acusaciones específicas que se han hecho por los fascistas de Trump:

1. Sostienen que la denuncia es parte de una labor secreta y coordinada para destituirlo. "No es nada menos que un golpe de Estado y debe detenerse", dice la campana electoral del presidente. Los comentarios de Trump y sus partidarios en los que dudan de la denuncia del informante contradicen lo que ha dicho el director interino de Inteligencia Nacional Joseph Maguire, quien testificando ante el Congreso dijo que el informante y el inspector general que manejaron la denuncia "han hecho todo según las normas".

2. Hace unos días, Trump alegó que el representante Adam Schiff, presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, había conspirado con el informante para presentar la denuncia. Dicho informante habló con el personal de la Comisión de Inteligencia de la cámara baja antes de presentar la denuncia formal que desencadenaría la investigación de juicio político. Un portavoz de Schiff dijo que el personal de la comisión aconsejó a la persona que contactara al inspector general y buscara asesoría, pero que la comisión no había recibido un boceto de la denuncia.

3. El jueves 3 de octubre, Trump ofreció otra explicación para lo que describió como el "truco" de la denuncia del informante, nuevamente sin ofrecer evidencia alguna. En referencia a la investigación de juicio político, informó: "No me sorprendería que una parte de esta locura que todos tenemos que soportar, que estoy soportando, no estaría sorprendido si fuera de alguna de estas industrias, como la farmacéutica", sin proporcionar más detalles.

Mientras esto ocurre, el proceso del impeachment comienza a causar bajas en las filas de los seguidores inmediatos de Donald Trump. Rick Perry actual Secretario de Energía, que había sido el gobernador con más tiempo en su puesto en la historia del estado de Texas antes de unirse al gabinete del presidente Donald Trump en 2017, ha anunciado su retiro dentro de un mes. Sus viajes a Ucrania últimamente lo han envuelto en la investigación de impeachment contra Trump. Se espera que el Secretario Adjunto de Energía Dan Brouillette reemplace a Perry. El secretario (ministro) saliente, es una de las personas más vinculadas con Ucrania y con las políticas anti – ambientales de Trump sobre todo en el sector del carbón y su uso en termoeléctricas. Esta baja de Rick Perry puede disminuir el apoyo a Trump en sectores del partido republicano en Texas, donde Perry tiene muchos seguidores.