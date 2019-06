Así como hace años hablé de los “cubanólogos” que no sabía en qué kilómetro del mar entre Cuba y Estados Unidos se graduaban, para sentirse los únicos autorizados a hablar de los que vivimos en la Isla, me sorprende hoy no saber en cuál kilómetro del mismo recorrido está la escuela de letras que gradúa a tanto crítico literario, sin haber estudiado jamás e incluso sin saber nada de literatura. Más penoso, por cierto, cuando sí saben.

Es curioso que faltando pocas semanas para el Congreso de la Uneac los “críticos” ¿estudien y denigren? ahora el poema de Miguel Barnet “La política”, publicado en el periódico Granma, como lo hicieron antes con el texto “Empujando un país”.

Qué patético, por favor, qué falta de rigor acosar a un poeta, leer con anteojeras y estrechamente la poesía, negarle a un texto su polisemia, sus interpretaciones, que dependen, como todo hecho artístico de cada persona viviente que lo consume.

Siendo una de las escritoras cubanas (pero no l@ únic@) que sufre el fenómeno del bullying literario en mi ciudad hablo con conocimiento de causa. Porque ¿cómo se construye un acosador literario si eres de los escritores que vive en Cuba o en cualquier horizonte y escribe y defiende la política (esa palabra) cultural de nuestro país?:

Tome un escritor con calidad literaria inicial, una ubicación en instituciones que no respeta pero necesita y usa, sobre todo centros del Libro, Uneac y Ahs; discípulos que comiencen a escribir igual, olvidando su inicial palabra auténtica y propia, algo que veo cada día con tristeza; como no se regalan ni participan en las redes necesitan un vocero que es quien publica sus criterios literarios y de vida que se parecen mucho a la frustración y la envidia. Un poquito de amargura porque hayan existido los escritores del quinquenio, decenio, etc., que creyeron en que era posible CAMBIAR. Otra cosa que no perdonan a Barnet. Y de paso, porque hayan existido los Ochenta. Así escriben contra ganadores del Guillén, del Casa de las Américas y otros, cuando no son de su estética y política. Por cierto, tampoco se han ganado estos premios.

Así logran manipular a personas que a lo mejor (y habla mi optimismo y mi fe) ni saben que son manipuladas. Contaminan un evento cultural, deprimen a poetas jóvenes a los que dicen que no sirve lo que escriben, exhiben una “Libertad de palabra” que lo es si es para ellos, y sobre todo, dejan de ser únicos y experimentales al no admitir que existen nuestras OTRAS voces. Lo siento, por ellos porque la poesía es una. Gracias Miguel Barnet por acompañarnos y nos vemos, sin Bullying, en el Encuentro de Poetas del Festival del Caribe. Por la voz múltiple que nos une.

La política

La política es el arte de hacer el bien

a quien lo necesita, o mejor dicho, al prójimo

para que sepa más a un versículo de la Biblia

La política es bella cuando no se enmascara de política

cuando nace como un retoño de siemprevivas

cuando no se maquilla para parecer más bella de lo que realmente es

cuando levanta puentes y derriba murallas

La política no es una araña peluda como muchos creen

Tampoco es un tierno osito de peluche

la política nada tiene que ver con los llamados

partidos políticos ni con las arengas de barricada

La política se vuelve caricatura

en manos de los malos políticos

es decir, de los que nada saben de política

ni de verdades como puños cerrados

La política no tiene que ver con fracasos sentimentales

ni con duras frustraciones personales

Dejen la política tranquila en su tierra de humildad

porque como dijo el más sabio de los cubanos

ella como la Patria es ara y no pedestal

La política no es como el béisbol que se puede

debatir en los parques públicos y en las redes sociales

Casi todo el mundo en el mundo sabe tanto

de política como de medicina

Aunque en verdad la política es un bálsamo

como los ungüentos de las abuelas cuando se saben aplicar

No abusen de ella

No la maldigan por gusto

Déjenla tranquila que cumpla con su cometido en su cuartel general

No la metan en Facebook ni dejen que se contamine

con las nuevas tecnologías

Ella es enemiga de la promiscuidad

Los creyentes que se ocupen de sus creencias

y de sus misterios religiosos que son muchos

y hasta ahora nadie los ha podido descifrar

Como el big bang la política nació

con un estallido de cólera

y con una vocación irrefrenable de justicia

La política no puede ser un entretenimiento

para los burócratas aburridos

ni para los políticos de pacotilla

El carpintero es el que sabe cortar la madera

El panadero es el que sabe amasar el pan

Zapatero a su zapato

La política es de los revolucionarios verdaderos.

(Tomado de La Pupila Insomne)