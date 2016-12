Compartiendo mis experiencias del pensar y escribir los acertijos

Culmino mi participación en el 2016 con este artículo de opinión acerca de los acertijos para desarrollar la inteligencia, la creatividad y los conocimientos y habilidades matemáticas. Les aseguro que no ha sido el resultado de copiar y pegar, indigno del propósito que me animó a involucrarme en tamaña tarea. Es cierto que hay bastante trabajo pretérito, pero también trabajo nuevo a partir de repensar bastante y de la interacción con los foristas. Ustedes me dirán si vale continuar en el 2017. También los colegas de Cubadebate podrán analizar y decidir si continuar y cómo hacerlo.

Desde agosto hasta diciembre se publicaron 19 acertijos de los que soy responsable. Una media aritmética de 3,8 acertijos por mes. En estos 19 acertijos; se produjeron más de 3 000 comentarios; el más participativo fue el de contar los triángulos segunda temporada con 512; el de menor el de “con 6 segmentos iguales construir cuatro triángulos iguales”, con 65. Una media aritmética de 162,05 y una mediana de 127 comentarios. Según mi clasificación ambos estadígrafos dan una calificación de Excelente.

Aprendí a seleccionar los acertijos de manera que concitara el mayor interés posible. No me dejé tentar por foristas “escapados” en matemática o por mi trayectoria como entrenador para las Olimpiadas de Matemática, para poner muchos “chícharos”. Una solución que encontré fue la combinación de dos o tres en uno, de manera que quien no se animara al más complicado desde el punto de vista de la matemática, pudiera participar en los restantes. Evité poner cosas tontas, aunque no estoy seguro que lo haya logrado para mentes de alto octanaje.

Trabajé con problemas cerrados o de solución única y con problemas abiertos que tienen tantas soluciones como cada cual sea capaz de pensar y responder.

Algunos de los problemas abiertos me exigieron bastante dedicación, ya que nunca dejé de leer o subestimé respuesta alguna. Hubo uno que me ha servido y lo continuará haciendo como base material en mis conferencias y clases sobre creatividad. Me refiero al del invento tecnológico del año 2031.

Tuve la dicha de reencontrarme con colegas de mis años mozos, con alumnos de La Lenin; y de conocer a muchos nuevos que me enriquecieron mi capital relacional y mis conocimientos.

Reitero lo que escribí como comentario en uno de los acertijos, al afirmar que por respeto a ustedes y a mí, no copié burdamente ninguno de las REDES, lo que no quiere decir que no me haya inspirado en muchos de los que allí están, pero siempre buscando alguna recreación, o alguna variante.

Cuando me percaté de que algunos iban a Internet a buscar la respuesta, o se fijaban de las respuestas supuestamente correctas, se me ocurrió escribir el lema: “Es preferible una solución insignificante salida de cabeza propia; que una genial copiada de otro, sobre todo sin entenderla”.

Noten que dije sobre todo sin entenderla, ya que es totalmente válido aprender de los demás, que no es lo mismo que copiar mecánicamente de los demás, al menos en este tipo de ejercitación mental.

Las emociones y conmociones del debate

El debate casi siempre culto y enriquecedor, origina emociones fuertes por sus formas o contenidos muy originales, en algunos casos verdaderamente brillantes. No dejó de aparecer alguna manera inapropiada de dirigirse a un forista determinado o al propio autor del acertijo. El autor debe seguir aquella máxima que reza: “cuando lo que se va a decir no vale más que el silencio, es preferible callar”. Se produce un intercambio entre los foristas que le da vida al debate y no dudo que descubra o propicie algunas relaciones interpersonales bilaterales duraderas.

También aprendí que algunos acertijos reclamaban la publicación de una figura en las respuestas de ustedes, pero esto no es posible por ahora.

Siempre que lo consideré necesario o conveniente escribí comentarios a los acertijos publicados.

Hubo algunos casos que no resistieron quedarse en el rol de receptores y colaron sus propios acertijos. Esa es parte de la riqueza participativa y del valor de la libertad en este tipo de construcción intelectual colectiva. Ya a la hora de recoger los bates el amigo carlos, nos lanzó uno que dice que no sabe su respuesta, pero está bueno: “¿Cómo puede un mudo pedirle a un ciego un cigarro, sin contar con ayuda de otra persona?

Mis respuestas merecen una reflexión específica

Estas por lo general tuvieron una baja participación en los comentarios, lo que tiene como posibles causas, entre otras: la pobre motivación a leerla, conformarse con la respuesta numérica; la exposición en lugares poco visualizados de Cubadebate. Me percaté que tenía que ir a otras variables tales como los que evidenciaron que le gustaba o lo compartían en las Redes. Hubo un caso con cero comentarios, pero quedó evidenciado que gustó y que la compartieron.

En ningún ocasión apliqué el camino facilista de una repuesta pobre o contentarme con el simple número correcto en la solución. Siempre intenté aportar información interesante y de utilidad; también reconocí a las personas que por alguna razón los consideré ingeniosos o incluso beligerantes respetuosos.

Tuve la humildad de reconocer y acreditar la autoría de respuestas que realmente no fui capaz de imaginar y que me obligaron a indagar y razonar. Es por ello que no es una expresión formalista la de que el autor-válido para cualquier profesor-, aprende a la vez que enseña.

Como colofón de mi experiencia, afirmo que me siento feliz en haber aceptado este reto, por las razones ya mencionadas.

No debo ni quiero dejar de reconocer el apoyo de mi amiga Rosa Miriam Elizalde, editora principal de Cubadebate, que siempre estuvo atenta a este emprendimiento, subiendo mis contribuciones y en no pocas ocasiones introduciendo iniciativas o implementando maneras de asegurar la calidad y consistencia de algunos acertijos algo complicados para el formato empleado.

Luego de estos cinco meses del quehacer “acertijoenredador”, estoy en mejores condiciones para ser un colaborador más útil de Cubadebate, y proponer nueva maneras de garantizar la mejora continua.

Ya varios foristas me hicieron llegar sus sugerencias para lograr una mayor organicidad funcional, que potencie la casi sección de los acertijos.

Pido perdón si alguien se sintió ofendido con algunos de mis comentarios o respuestas. Jamás fue ni será esa mi intención.

Agradecería mucho que escriban sus comentarios sobre este artículo, que me permita valorar si debo continuar en esta obra para el 2017, sobre todo con sugerencias concretas para que en caso de continuar, poder propiciar un mejor desempeño individual y colectivo.

Gracias por vuestra complicidad y acompañamiento “sentipensante”, en este fascinante andar por los caminos laberínticos de la inteligencia, la creatividad y la matemática.