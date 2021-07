Las 3 del día: ¿Cómo enfrenta Cárdenas la compleja situación epidemiológica en Matanzas? y la eficacia de Soberana (+ Podcast)

Un amigo periodista me suelta frases en un chat de WhatsApp: “Murió un médico que yo conocía”; “te juro que me derrumbé, gracias a los socios que me levantan con sus jodederas en las redes”; “refuerzo patriótico, chama, llegaron médicos de La Habana a apoyar”; “al fin perdí el dolor de cabeza”; “esto es muy duro”…

Así escribe este jueves nuestro periodista Andy Jorge Blanco sobre su Matanzas. Cuba confirmó al cierre de este miércoles 3 819 casos positivos a la COVID-19 y 26 fallecidos, incluyendo un lactante de dos meses de edad en la provincia de Matanzas, donde los contagios alcanzaron hoy los 1 327 positivos.

La situación en esta provincia es crítica y compleja. Desde las redes no paran los mensajes de #MatanzasNoEstásSola y las ayudas. Este miércoles el ministro de Salud anunció nuevos protocolos y se tomaron nuevas medidas para enfrentar la situación. Esto es Las 3 del día y hoy conversamos con la periodista Marlén Bouza para actualizarnos de que está pasando en Matanzas y, en especial, en Cárdenas, uno de los municipios más afectados.

Escuche aquí